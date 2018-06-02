“Şimdiki mali yapı, devraldığımız mali yapıdan daha iyi”

Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Cuma günkü ilk konuğu Gazimağusa Belediye Başkanı ve bağımsız aday İsmail Arter oldu.

Program sunucusu Taner Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan Arter, projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi…

İsmail Arter: “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

Taner Ulutaş’ın programın açılışını yapmasının ardından, sözlerine “Günaydınlar, iyi yayınlar diliyoruz, ben teşekkür ederim bizi böyle bir programa davet edip ağırladığınız için. Evet tabiatıyla yerel yönetimlerde mali durum çok çok önemlidir. Bölge insanının verdiği vergilerle ve devletten gelen katkılarla oluşan bir bütçe. Bu bütçeyi siz hizmete dönüştüreceksiniz ve bu mali yapı da kötüye gitmemesi lazım. Şimdi içinde bulunduğumuz dönemde bazı belediyelerin mali sıkıntıları olduğunu, batma kelimesinin ordan geldiğini ve hiç hoş olmayan olayları yaşıyoruz tabiatıyla. Ancak ben Gazimağusa Belediyesi için şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum, devraldığımız günkü mali yapısı neyse şimdiki mali yapı o günkünden çok daha iyidir” diyerek başlayan Başkan Arter, daha sonra hem Taner Ulutaş’ın, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Mağusa için yaptıklarını anlattı ve yapmak istediklerini paylaştı.