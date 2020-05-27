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Sınav 29 Ağustos'ta yapılıyor

Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos’ta yapılıyor. 

27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:19
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Sınav 29 Ağustos'ta yapılıyor

Atatürk Öğretmen Akademisi 2020-2021 Akademik Yılı yazılı giriş sınavı 29 Ağustos’ta yapılıyor. 


AÖA’dan verilen b ilgiye göre, Yazılı Giriş Sınavı için başvurular 10-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 


Uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü başvuru tarihleri de 10-26 Ağustos arasında.


Yazılı sınav sonuçları ve uluslararası sınavlarla öğrenci kabulü bağlamında öğrenciler mülakatlara alınacak.


Yazılı sınav ve uluslararası sınavlarla başvuracak adaylarda aranan nitelikler şöyle: 
KKTC vatandaşı olmak, Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak, Disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle Atatürk Öğretmen Akademisinden (AÖA'dan) veya Atatürk Öğretmen Kolejinden (AÖK'ten) ilişiği kesilmemiş olmak, Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Karakter Belgesi istenecektir.), Sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Sağlık Kurul Raporu istenecektir.), Yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25 yaşından gün almış olanlar kabul edilmez).
Atatürk Öğretmen Akademisinde 2020-2021 öğretim yılında öğrenci olmak için başvuran adayların Giriş Sınavı ile Uluslararası Giriş Sınavlarından yalnızca birini seçmeleri gerekiyor. 
Sınavın kontenjan sayısı, sınav için gerekli belgeler, uluslararası sınavlarla ilgili ayrıntılar ve mülakat tarihlerinin daha sonra ilan edileceği belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
Atatürk Öğretmen Akademisi
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