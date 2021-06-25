Sınava girecek öğrencilere son uyarı!

2 Milyon 607 bin adayın sınava girmek için başvurduğu TYT'ye KKTC liselerinden mezun yaklaşık 1600 öğrenci katılacak.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Öztürkler, sınav süresi ve baraj puanı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Öztürkler, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"YKS 2021 Sınavları 26 ve 27 Haziran'da gerçekleşiyor...

2 Milyon 607 bin adayın sınavı girmek için başvurduğu TYT'ye KKTC liselerinden mezun yaklaşık 1600 öğrencimiz de katılacaktır...

Gecen yıl TYT' de pandeminin etkisiyle verilen 160 dk bu yıl tekrardan normal süresi 135 dk' ya çekildiğini unutmayalım.

Gecen yıl lisans programlarını seçmek için 170 olan praj puani ise bu yıl tekrardan 180' e çıkarıldı.

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diler, sevgilerimi iletirim..."