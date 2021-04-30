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Sınava gireceklerin dikkatine!

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2 Mayıs Pazar günü Türkiye ile eş zamanlı düzenlenecek ALES-1 sınavında görev alacak personelin ve sınava girecek adayların Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulu’nun önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde, PCR testi yaptırmaları gerektiğini açıkladı.

30 Nisan 2021 Cuma 09:37
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Sınava gireceklerin dikkatine!

Bakanlık, personel ve adayların ilçelerde bulunan PCR test merkezlerinde (açık olduğu süre içerisinde) veya kendileri için oluşturulan Lefkoşa’da Kolan Hastanesi (Cuma ve Cumartesi tam gün), Gazimağusa’da ise Gazimağusa Tıp Merkezi’nde (Cuma tam gün, Cumartesi saat 13.00’e kadar) ücretsiz olarak yapabileceklerini duyurdu.

Son Güncelleme: 30.04.2021 09:38
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