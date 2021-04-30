Sınava gireceklerin dikkatine!

Bakanlık, personel ve adayların ilçelerde bulunan PCR test merkezlerinde (açık olduğu süre içerisinde) veya kendileri için oluşturulan Lefkoşa’da Kolan Hastanesi (Cuma ve Cumartesi tam gün), Gazimağusa’da ise Gazimağusa Tıp Merkezi’nde (Cuma tam gün, Cumartesi saat 13.00’e kadar) ücretsiz olarak yapabileceklerini duyurdu.