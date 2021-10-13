“Sınavları ertelemeden tüzüğü uygulayamayacağımız çok açıktır”

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu, kamuda yetkili sendikaların da katılımıyla gerçekleştirilen ve pazartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren 2005 Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü’ndeki gereklilikleri süratle yerine getirebilmek amacıyla sınav tarihlerinin ertelenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Köseoğlu, ilgili tüzüğü uygulamaya çalışmanın antidemokratik bir uygulama olarak lanse edilmesini anlamakta güçlük çektiğini kaydetti.

Köseoğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2005 Kamu Görevlileri Sınav (Değişiklik) Tüzüğü’nün geçici maddesinde yer alan hükme göre, ilgili değişiklik tüzüğünün, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak, yürürlüğe girdiğine ve yapılacak olan bütün yazılı yarışma sınavları kapsadığına dikkat çekti.

“SINAVLARI ERTELEMEDEN TÜZÜĞÜ UYGULAYAMAYACAĞIMIZ ÇOK AÇIKTIR”

Köseoğlu, yine aynı değişiklik tüzüğüne ekli Cetvel I’de yer alan “Sınav konularında değişiklik gerekmesi halinde değişiklikler aynı yöntemle belirlenir ve sınav tarihinden en az on beş gün önce adaylara bildirilir” hükmüne işaret ederek, “Söz konusu sınavları ertelemeden bu tüzüğü uygulayamayacağımız çok açıktır” vurgusu yaptı.

Tüzüğün gereklerini yerine getirmeyi antidemokratik bir uygulama olarak görenleri anlayamadığını ifade eden Köseoğlu, bu yapılan uygulamanın, söylenenin tam tersine, değişen tüzüğün gereklerini en kısa sürede yerine getirebilmek ve sınava girecek olan adayların mağduriyetini en aza çekebilmek amacıyla yapılan bir uygulama olduğunu kaydetti.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığına atandığı ilk günden bu yana sendikalar, sivil toplum örgütleri ve diğer tüm paydaşlarla görüş alışverişinde bulunup, iş birliği içerisinde çalışmaya özen gösterdiğini, göstermeye de devam edeceğini vurgulayan Köseoğlu, şunları belirtti:

“Ancak bir yasayı ve/veya tüzüğü uygulamak için herhangi birine veya birilerine danışmak, bağımsız Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yapısına ters düşmektedir.”

Adalet, dürüstlük ve eşitlik ilkelerinin yanında hukuk kuralları ve yasalar çerçevesinde görevini tarafsız bir şekilde yerine getirmeyi ilke edindiğini ifade eden Ömer Köseoğlu, bu tür açıklamaların rahatsız edici olduğunu kaydetti.