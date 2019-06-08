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Sinde Panayırı başladı

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:15
Sinde Panayırı başladı
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İnönü Kültür ve Sosyal Aktivite Derneği ile İnönü Belediyesi işbirliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen meşhur Sinde Panayırı, dün akşam köy meydanında yapılan kortejle başladı.

Açılışta konuşan İnönü Kültür ve Sosyal Aktivite Derneği Sözcüsü Mustafa Koncay, dernek olarak bölgedeki sosyal kültürel eksikliğinin giderilmesi amacıyla 2014 yılında yola çıkarak Sinde Panayırı’na hayat verdiklerini belirterek, 1958’de ilk Türk panayırı olarak başlayan Sinde Panayırı’nı ilerilere taşımak amacında olduklarını söyledi.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de konuşmasında, panayırın bu yıl beşincisini düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, her yıl daha güzel hedeflere ilerlemek adına çalışmalar yaptıklarını ve bu tür etkinliklere Belediye olarak daima katkılarının süreceğini kaydetti.

Öncü, panayırın gerçekleşmesine katkı koyanlara teşekkürlerini de sundu.

Sinde Panayırı’nın açılışına katılan Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de açılışta konuşarak, 1958 yılında başlayan panayır geleneğinin sürdürülmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, düzenleyen ve katkı koyanlara teşekkür etti.

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Töre konuşmadında İnönü’de her yıl 12 Temmuz da anılan şehitleri de rahmet ve saygıyla andı.

Sinde Panayırı yapılan açılış konuşmalarının ardından halk dansları ve renkli gösterilerle devam etti.

Panayırın 2.günü olan yarın da Fikri Karayel konseri yer alacak..

Panayır çerçevesinde köy meydanında kurulan standlarda çeşitli yiyecek içecek ve hediyelik eşya satışları yapılıyor …

Panayır Pazar akşamı Grup Frekans’ın vereceği konserle sona erecek.(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Sinde Panayırı
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