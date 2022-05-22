Sine-i millet kararını doğru buldunuz mu?

ESENGÜL AYKAÇ ÖZEL HABER

Halkın Partisi Sine-i Millet kararı almasının ardından destek verenlerin yanı sıra birçok kesim tarafından da eleştiri aldı. Halkın Partisi’nin aldığı kararı vatandaşlara sorduk. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar Sine-i Millet hamlesinin “Çok gereksiz” olduğunu ifade etti.

Hasan Yabaner, “Halkın Partisi’nin aldığı sine-i millet kararını çok gereksiz buluyorum. Zaten milletvekili sayısı oldukça az olduğu için Halkın Partisi Sine-i millet kararı ile neyi anlatmaya çalışıyorlar? Alınan bu karar ile ülkedeki sorunlar değişmeyecek. Bence sistem değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Mevcut sistem ile sorunları anca buraya kadar çözebiliyorlar” dedi.

Serdar Adasu, “Halkın Partisi’nin aldığı sine-i millet kararı ile ülkede pek bir şey değişmeyecek. Ülkede aynı tas aynı hamam mantığı ile devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir vatanda ise 48 yıldan beridir bu adada yaşadığını ifade ederek” Bu ülkede hiçbir şey değişmez. Çünkü bu düzen böyle gelmiş böyle devam edecek” dedi.

Özdil Tüker, “Halkın Partisi sine-i millet kararı biraz zamansız oldu. Bu zamanda böyle bir karar almak doğru değil. Çünkü memlekette bir sürü istikrarsızlık var. O yüzden böyle bir karara ihtiyaç yoktur. Alınan kararla birlikte ülkedeki sorunlar değişmez aksine aynı şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

İbrahim Garip, “Artık politika ile ilgilenmiyorum çünkü bizi bıktırdılar. Ülkede çok fazla tutarsızlık var. Her şey çok pahalı olunca insanlar bunların hesabını yapmaya başladı. İnsanların politikası başka siyasilerin politikası başkadır. Halkın Partisi’nin aldığı sine-i millet kararı ile ülkenin kaderi değişmez” şeklinde konuştu.

Halil Halilcik, “80 yaşındayım ve ülkede gelen giden aynı olduğu için siyaseti artık bıraktım. Ülkede sadece sandalye kavgaları var. Geçmişten beri aynı siyasi politikalar üzerine konuşuyoruz. Siyasiler başka bir şey yapmıyor. Halk için bir şey yapılmıyor. Gelen gideni aratıyor diyerek bunun hesabını yapmaya başladık” dedi.

Bir vatandaş ise, “Halkın Partisi’nin aldığı kararı pek doğru bulmadım. Çünkü Halkın Partisi bu durumda sıfırlanmış olacaktır. Halkın Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi ile birlikte sine-i millete dönmüş olsaydı daha olumlu bir şeyler olabilirdi. Fakat Halkın Partisi 3 Milletvekili ile birlikte bir sonuç alacağını düşünmüyorum. Herhalde ara seçim olacak. Ara seçim olursa CTP daha güçlenecek. Erken seçim de halka ne getirir derseniz o da bir muammadır. CTP vatandaş odaklı aldığı kararların sonucunda halk nezdinde olumlu sonuçlar topluyor. Şu anda ekonomi de büyük problemler var ve halk geçim derdindir” ifadelerini kullandı.

Devran Allı, “Halkın Partisi sine-i millet kararı aldı ama mecliste bir şey yapmıyorlardı ki… Bu ülkede her gün zam haberleri alıyoruz. Market arabasını eskiden 100 ila 200 TL’ye dolduruyorduk. Şimdi ise market arabaları bin TL’ye doluyor. Yapılan zamlara karşı siyasiler göz yumuyor. Siyasiler birlikte hareket etmeseydi halk bu kadar ezilmezdi” dedi.

Gündem Kıbrıs’a konuşan diğer bir vatandaş ise, “Siyasiler bizim aldığımız maaşlarla geçinebilirlerse o zaman bizim adımıza karar versinler. Kendileri maaşlarını alır ama halk sürünmeye devam ediyor. Kanser hastasına bakıyorum ve hastanede bir tane ilaç bulamıyorum. Aldıklarımızı hükümete geri veriyoruz. Onlar aldıkları bu parayı ne yapıyor?” diye eleştiride bulundu.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, “Halkın Partisi’nin aldığı sine-i millet kararı olmayacak duaya âmin demek gibi bir şeydir. Halkın Partisi sine-i millete döndüğünde ne olacak?” diye sordu.

Erol Erbay isimli vatandaş, “Halkın Partisi’nin almış olduğu sine-i Millet kararı çok radikal bir karar ve bu kararı destekliyorum. Mecliste milletvekillerinin sayısı oldukça fazladır. Mecliste değişiklik yapılarak yeni bir yapılanmaya gidilebilir. Vatandaşların siyesilere karşı ciddi bir anlamda ciddi bir soğukluğu var. Ekonomik krizler bir yandan pandemi krizi bir yandan bir de iktidarsızlık sorunları ile birlikte insanların yaşadığı sıkıntılarına sebep oluyor. Vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak adına bir şeyler yapılması gerekiyor. Aynı partilerin aynı isimleri günü sonunda sandıktan sıkıyor. Erken seçime de gidilse 50 milletvekilinin içerisinden sadece 5 tanesinin yerine aynı isimler gelir. Değişen bir şey olmayacak. Kalıcı ve daha istikrarlı yönetim için belki de istikrarlı bir karar almak gerekiyor” dedi.