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Sinema salonları da 3 Haziran’da açılıyor...

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı karara göre, sinema salonları 3 Haziran’da açılacak.

21 Mayıs 2021 Cuma 23:01
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Sinema salonları da 3 Haziran’da açılıyor...

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar açıkladı. Yeni kararlara göre, sinema salonları 3 Haziran’da açılıyor.

İşte Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin almış olduğu karar:

"Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde sinema salonlarının 03.06.2021 tarihinde açılmalarına karar verilmiştir. Sinema salonlarının azami üçte biri kullanılacak şekilde kişi alınacak ve salonlarda yemek ve içmek yasaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılacaktır."

Anahtar Kelimeler:
Sinema
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