Sinemalarımızda bu hafta!

LEFKOŞA:

Kasırgada Vurgun - The Hurricane Heist

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Bir kasırga tehdidi altında, fırsatçı suçlular bir ‘ABD Mint’ tesisine sızarak 600 milyon dolar çalar. Kasırga, 5. kategori bir fırtınaya dönüşünce çok iyi hazırladıkları planları ters gider ve yalnızca bir Maliye Bakanlığı temsilcisinin (Maggie Grace) bildiği kasa dairesi şifresine ihtiyaç duyarlar. Fakat temsilci, kendisine beklenmedik bir müttefik bulmuştur: Kasırgalardan korkan fakat hırsızların kaçırdığı kardeşini kurtarmaya kararlı bir meteoroloji uzmanı (Toby Kebbell). Meteoroloji uzmanı Will, bu adrenalin dolu, dur durak bilmeyen aksiyon ve gerilim yolculuğunda galip gelmek için fırtına bilgisini bir silah olarak kullanır.

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Cüce Dedektif Şerlok - Sherlock Gnomes

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00

Konu: Sevimli cüceler Cino ve Jülyet aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte şehre ilk geldiklerinde en büyük istekleri yeni bahçelerini ilkbahar için hazır etmektir. Fakat, kısa bir süre içinde birinin Londra’nın dört bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler. Ne yapacaklarını bilemeyen Cino ve Jülyet, çareyi ünlü dedektif Şerlok'tan yardım istemekte bulur. Şerlok, kaybolan bahçe cücelerini bulabilecek midir?

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Kâfir

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 3

Saatler: 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:45

Konu: Senaristliğini ve yönetmenliğini Hasan Gökalp'in üstlendiği korku türündeki filmde, aşk yaşayan bir çifte yapılan büyü sonrasında yaşananlar konu ediliyor. Kardeşi Ayşe ile birlikte yaşayan Yasemin’in nişanlısı Ufuk ile güzel bir ilişkisi vardır. Fakat onların mutlu hayatı Ayşe’nin gördüğü kabusların gerçekleşmesinden sonra kararır. Bir büyücünün kâfir cinleri kullanarak yaptığı büyü Cuhenna kabilesinden bazı varlıkların Yasemin’e musallat olmasına neden olur.

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Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi - Solo: A Star Wars Story

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 1

Saatler: 11:00 - 14:00 (Türkçe Dublaj) - 17:00 - 20:45 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 3

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve hayat boyu yanında olacak olan yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Yıllarca dostluğunu sürdüreceği Lando Calrissian ve Qi'ra da bu macerada Han Solo'ya eşlik ediyor...

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Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya - The Quest For The Never Book

Yer: Lemar Cineplex (Ortaköy) - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00

Konu: Peter Pan ve arkadaşları gizli adada mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Adanın huzuru için Peter Pan ve arkadaşlarının gizli adayı ve sihirli kitabı korumalıdır. Fakat Kaptan Kanca ve korsanları bir süredir peşinde oldukları Peter Pan ve arkadaşlarını güçlerini kötüye kullanarak ele geçirir. Gizli ada ve sihirli kitap artık tehlike altındadır. Tinker Bell ve arkadaşları Peter Pan ve sihirli kitabı kurtarıp adanın güvenliğini sağlayabilecek midir?

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Avengers: Sonsuzluk Savaşı

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 2

Saatler: 18:45 - 21:30

Konu: Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir.

Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır...

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Deadpool 2

Yer: Lemar Cineplex AVM (Kaymaklı) - Salon 3

Saatler: 11:15 - 13:45 - 16:15 - 18:45 - 21:15 - 23:45 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Avenue Cinemax - Salon 2

Saatler: 11:30 - 15:00 - 18:00 - 20:45 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Deadpool, kahramanlık işlerini devam ettirmekte, bir yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı Vanessa'yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool'un düzeni, gelecekten gelen Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibi, Deadpool'la birlikte maceraya atılır...

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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

Yer: Mısırlızade - Salon 1

Saatler: 11:30 - 14:30 - 17:30 - 20:30 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev yapan, düşman uçağı düşüren ilk Türk pilot olan Vecihi Hürkuş’un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Henüz 16 yaşındayken uçma sevdasının peşinden giden Vecihi Hürkuş, hayatını uçak üretmeye ve yeni pilotlar eğitmeye adadı. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstleniyor. Senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hilmicem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler yer alıyor.

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MAĞUSA:

Deadpool 2

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 (Türkçe Dublaj) 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

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Yer: Galleria - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Deadpool, kahramanlık işlerini devam ettirmekte, bir yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı Vanessa'yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool'un düzeni, gelecekten gelen Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibi, Deadpool'la birlikte maceraya atılır...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Cüce Dedektif Şerlok - Sherlock Gnomes

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00

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Yer: Galleria - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:15 - 15:30 - 17:45 - 20:00

Konu: Sevimli cüceler Cino ve Jülyet aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte şehre ilk geldiklerinde en büyük istekleri yeni bahçelerini ilkbahar için hazır etmektir. Fakat, kısa bir süre içinde birinin Londra’nın dört bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler. Ne yapacaklarını bilemeyen Cino ve Jülyet, çareyi ünlü dedektif Şerlok'tan yardım istemekte bulur. Şerlok, kaybolan bahçe cücelerini bulabilecek midir?

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi - Solo: A Star Wars Story

Yer: Lemar Cineplex AVM - Salon 3

Saatler: 11:00 - 14:00 (Türkçe Dublaj) - 17:00 - 20:45 - 23:30 (Cuma/Cumartesi)

Konu: Dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve hayat boyu yanında olacak olan yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Yıllarca dostluğunu sürdüreceği Lando Calrissian ve Qi'ra da bu macerada Han Solo'ya eşlik ediyor...

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

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Kasırgada Vurgun - The Hurricane Heist

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00

Konu: Bir kasırga tehdidi altında, fırsatçı suçlular bir ‘ABD Mint’ tesisine sızarak 600 milyon dolar çalar. Kasırga, 5. kategori bir fırtınaya dönüşünce çok iyi hazırladıkları planları ters gider ve yalnızca bir Maliye Bakanlığı temsilcisinin (Maggie Grace) bildiği kasa dairesi şifresine ihtiyaç duyarlar. Fakat temsilci, kendisine beklenmedik bir müttefik bulmuştur: Kasırgalardan korkan fakat hırsızların kaçırdığı kardeşini kurtarmaya kararlı bir meteoroloji uzmanı (Toby Kebbell). Meteoroloji uzmanı Will, bu adrenalin dolu, dur durak bilmeyen aksiyon ve gerilim yolculuğunda galip gelmek için fırtına bilgisini bir silah olarak kullanır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Cüce Dedektif Şerlok - Sherlock Gnomes

Yer: Lemar Cineplex - Salon 2

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00

Konu: Sevimli cüceler Cino ve Jülyet aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte şehre ilk geldiklerinde en büyük istekleri yeni bahçelerini ilkbahar için hazır etmektir. Fakat, kısa bir süre içinde birinin Londra’nın dört bir yanındaki bahçe cücelerini kaçırdığını fark ederler. Ne yapacaklarını bilemeyen Cino ve Jülyet, çareyi ünlü dedektif Şerlok'tan yardım istemekte bulur. Şerlok, kaybolan bahçe cücelerini bulabilecek midir?

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

GÜZELYURT:

Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya - The Quest For The Never Book

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 11:00 - 13:00 - 15:00

Konu: Peter Pan ve arkadaşları gizli adada mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Adanın huzuru için Peter Pan ve arkadaşlarının gizli adayı ve sihirli kitabı korumalıdır. Fakat Kaptan Kanca ve korsanları bir süredir peşinde oldukları Peter Pan ve arkadaşlarını güçlerini kötüye kullanarak ele geçirir. Gizli ada ve sihirli kitap artık tehlike altındadır. Tinker Bell ve arkadaşları Peter Pan ve sihirli kitabı kurtarıp adanın güvenliğini sağlayabilecek midir?

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın:

Kasırgada Vurgun - The Hurricane Heist

Yer: Lemar Cineplex - Salon 1

Saatler: 17:00 - 19:00 - 21:00

Konu: Bir kasırga tehdidi altında, fırsatçı suçlular bir ‘ABD Mint’ tesisine sızarak 600 milyon dolar çalar. Kasırga, 5. kategori bir fırtınaya dönüşünce çok iyi hazırladıkları planları ters gider ve yalnızca bir Maliye Bakanlığı temsilcisinin (Maggie Grace) bildiği kasa dairesi şifresine ihtiyaç duyarlar. Fakat temsilci, kendisine beklenmedik bir müttefik bulmuştur: Kasırgalardan korkan fakat hırsızların kaçırdığı kardeşini kurtarmaya kararlı bir meteoroloji uzmanı (Toby Kebbell). Meteoroloji uzmanı Will, bu adrenalin dolu, dur durak bilmeyen aksiyon ve gerilim yolculuğunda galip gelmek için fırtına bilgisini bir silah olarak kullanır.

Fragmanı izlemek için afişe tıklayın: