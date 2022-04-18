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Sınıf Öğretmeni istihdam edilecek

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Etkinlik Merkezinde görev yapacak 1 (bir) Sınıf Öğretmeni istihdam edilecek...

18 Nisan 2022 Pazartesi 10:10
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Sınıf Öğretmeni istihdam edilecek

İşte aranan nitelikler:

Üniversitelerin Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olmak

Pedagojik formasyon belgesine sahip olmak

Alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

Bilimsel ve teknolojik gelişimlere ilgisi olan

Yeniliklere açık, sürekli gelişimi hedefleyen

Güler yüzlü, dinamik, iletişim becerisi yüksek

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olması

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamış olmak

İlgi duyanların fotoğraflı özgeçmişleri, katılmış oldukları kurs ve faaliyetlere ilişkin sertifika ve belgeleri ile birlikte 30.04.2022 gününe kadar info@ktcek.org adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi için Tel: 0392 227 8910

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