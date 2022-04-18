Sınıf Öğretmeni istihdam edilecek

İşte aranan nitelikler:
Üniversitelerin Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olmak
Pedagojik formasyon belgesine sahip olmak
Alanında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
Bilimsel ve teknolojik gelişimlere ilgisi olan
Yeniliklere açık, sürekli gelişimi hedefleyen
Güler yüzlü, dinamik, iletişim becerisi yüksek
Erkek adaylar için askerliğini yapmış olması
Kamu haklarından yasaklı bulunmamak, herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamış olmak
İlgi duyanların fotoğraflı özgeçmişleri, katılmış oldukları kurs ve faaliyetlere ilişkin sertifika ve belgeleri ile birlikte 30.04.2022 gününe kadar info@ktcek.org adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.
Bilgi için Tel: 0392 227 8910