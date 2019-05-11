Sınır Dışı Edemiyorlar

Politis “Sınır Dışı Edilecek, Ama Nasıl” başlıklı haberinde, uzun süredir tutuklu bulunduğu Güney Kıbrıs’tan sınır dışı edilmesine karar verilen TC vatandaşı Gümüş’ün seyahat belgesi bulunmadığı için Rum yönetimine sorun olduğunu yazdı.

Habere göre, İngiltere’den Türkiye’ye gönderildikten sonra 2015 yılında cezaevinden kaçmayı başaran Gümüş, 3 yıl izini kaybettirdikten sonra bir kamyon kasasına saklanarak deniz yoluyla KKTC’ye geldi. KKTC’de, sahte “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliği bulundurmaktan ve KKTC topraklarına yasadışı giriş yapmaktan tutuklandı. 2 gün tutuklu kaldıktan sonra içerisinde bulunduğu şartlarından şikayetçi olması üzerine sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gümüş, hastaneden ve ardından da Rum tarafına kaçtı.



Sahte İngiliz pasaportu ile yasadışı giriş suçlamasıyla tutuklandığı Rum tarafında sınır dışı edilmek üzere uzunca süre Mennoya kampında tutuldu.Rum Yüksek Mahkemesi, sınır dışı edilemediği ve uzun süre tutuklu kaldığı için serbest bırakılmasına hükmetti ve dün serbest bırakıldı. Ancak aynı gün “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenliğine doğrudan tehdit” olduğu gerekçesiyle yeniden tutuklandı.Seyahat belgesi bulunmadığından Rum yönetimi şu anda Gümüş’ü Yunanistan üzerinden Türkiye’ye göndermenin yollarını arıyor.