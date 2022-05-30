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Namusa ve ahlaka aykırı hareket, rahatsızlık suçlarından tutuklanan ve aleyhinde üç günlük tutukluluk emri alınan zanlı Olanrewaju Dominic Ajayı’nın ihraç edilmesi için işlem başlatıldı.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:09
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Sınır dışı edilecek!

(Kamalı Haber)

Zanlı Olanrewaju Dominic Ajayı’nin "Namusa ve ahlaka aykırı hareket, rahatsızlık" suçlarından tutuklanmıştı.

26.05.2022 tarihinde saat 08:00 raddelerinde Gönyeli'de umumi bir yer olan apartmanın merdiven boşluğu içerinde zanlı Olanrewaju Dominic Ajayı’nin (E-24-Nijerya-Öğrenci, YDÜ) giymekte olduğu pantolonu çıkarıp edep yerini göstermek sureti ile namus ve ahlaka aykırı harekette bulunup, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmayacak bir şekilde bağırmak sureti ile rahatsızlık yapmıştı.

Polis, zanlının Gönyeli'de birçok sokakta ayni şekilde vaziyette dolaştığına dair kamere görüntülerini tespit etmişti.


 

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