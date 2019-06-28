Sınır dışı edilen zanlı ülkeye gelir gelmez birçok suç işledi

Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta 60’a yakın bisiklet çalan aldığı hapis cezasının üzerine sınır dışı edilmesinin ardında, Kasım ayı içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile ihraç kararının kaldırılmasından sonra KKTC’ye gelip, ülkeye gelişinden sadece 16 gün sonra ev açma gibi birçok suç işleyen Mehmet Çetin, 13 ay hapis cezası aldı.

Mehmet Çetin, Kırıkkale bölgesinde bir evin kapısını hasara uğratmadan açtıktan sonra ev içerisinde çekmeceleri karıştırırken ev sahibi tarafından suçüstü yakalanmıştı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanık aleyhine mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararı Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği Ev açma ve İkametgahtan sirkat suçlarının ciddiyetine vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanığın işlediği ev açma suçlarının 7 yıla, ikametgahtan sirkat suçunun 5 yıla, mülke tecavüz 2 yıl suçunun çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti. Sirkat suçlarının toplumun huzurunu kaçırdığını belirten Sağer, mülk edinme hakkının Anayasa ile korunduğuna vurgu yaptı.Sağer, sanığın dikkate alınan davasında cep telefonu sirkat ettiğini, ve 10 bin 800 TL değerinde 18 bisikletle ilgili yasadışı mal tasarrufu suçunu işlediğini belirtti. Sağer, sanığın üç benzeri davasının dikkate aldırmasını, yaygın suçları işlemesini ve üç ayrı mülke tecavüz suçundan sabıkası oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini açıkladı. Sağer, kamu yararı gereği bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Sağer, sanığa oybirliği ile 13 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.