Sınır kapıları 9 Mart'a kadar kapalı

Güney Kıbrıs’ta, geçtiğimiz gün kapatılan sınır kapılarına ilişkin toplantı yapıldı.

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Başkanlık ettiği toplantıda, siyasi partiler ile görüş alışverişinde bulundu.

Arasta’da eylem olduğuna yönelik iddialar üzerine bölgeye giden Kıbrıs Postası, eylem olmadığı bilgisine ulaştı.

9 MART'A KADAR KAPILAR KAPALI OLACAK

Gerçekleştirilen toplantıda nihai karar açıklandı.

Önceki açıklamalarında kapıların kapatılması kararının uzatılacağına işaret eden Rum lider Anastasiadis, toplantıda alınan karar sonucunda hâlihazırda kapalı olan kapıların 9 Mart Pazartesi gününe kadar kapalı olacağını duyurdu.

ALINAN KARAR HANGİ KAPILARI KAPSIYOR?

Mevcut durumda Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı Sınır Kapıları kapalı, Ledra Palas, Kermiya ve Yeşilırmak Sınır Kapıları da açık olan kapılar...

KAYNAK : Kıbrıs Postası