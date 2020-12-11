Sınır Kapıları kapanıyor mu? Sağlık Bakanı Pilli açıkladı...

Son günlerde artan ve kaynağı tespit edilemeyen yerel vakaların ardından Güney Kıbrıs’tan geçişlerde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün toplanarak, yeni bir karar üreteceğini açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Sınır kapılarından geçişlerde tedbirler alınmıştı. Ancak artan yerel vakalardan dolayı denetimlerin sıkılaştırılacak. Bugün komite toplantısının ardından alınan tedbirleri açıklayacağız” dedi.