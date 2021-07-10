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Sınır kapılarında kırmızı uygulama

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10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:35
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Sınır kapılarında kırmızı uygulama

Sağlık Bakanlığı açıklaması:

İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi, adadaki epidemiyolojik durum göz önüne alındığında, acil durum mekanizmasını başlatmanın ve 12 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren 3. seviyeye ( kırmızı) geçmenin gerekli olduğuna karar vermiştir. 

3. seviye ( kırmızı) için ilgili kurallar aşağıdaki gibi olacaktır: 

Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan tam aşılı kişiler, son doz aşılarından 14 gün sonra (Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı) 7 günlük  negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler. 

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.  

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:54
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