Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...

Sınır Kapılarında Koronavirüs Önlemleii Alındı

05 Şubat 2020 Çarşamba 12:16
Sınır Kapılarında Koronavirüs Önlemleii Alındı
banner48

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı iş birliğiyle, koronavirüs için vatandaşların sınır kapılarında (barikatlarda) kontrol edilmesiyle ilgili tedbirler aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kamu Sağlığı ve Sağlık Hizmetler Dairesi Müdürü Elizabeth Konstantinu’nun, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarında alınan tedbirleri yerinde inceleyerek bilgi aldığını yazdı.

Gazete, uygulanmaya giren alınan tedbirler arasında, Güney Kıbrıs’a giriş yapan kişilere, “14 gün içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmediği, bir laboratuvarda onaylanmış veya araştırma altında olan koronavirüs vakasıyla temas halinde bulunup bulunmadıkları” şeklinde bir takım soruların da yönetildiğini belirtti.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, koronavirüs semptomlarını gösteren kişilerin, temas ve iletişime geçebileceği bilgilerin yer aldığı broşürlerin de dağıtıldığını da duyurdu.

Gazete haberinde ayrıca, sınır kapılarındaki polislerin, gerekmesi durumunda daha ileri kontrol ve yönlendirme için gerek Rum Sağlık Bakanlığı, gerekse Epidemiyolojik Gözetimi Birimi ile ambulans hizmetleri ile rutin iletişim halinde olduğunu yazdı.

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altekin Rızza yaşamını yitirdi
Altekin Rızza yaşamını yitirdi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan denizcilere eksik evrak duyurusu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan denizcilere eksik evrak duyurusu
KKTC’de kalan mal için Rum Yönetimi aleyhine açılan dava görülmeye başlandı
KKTC’de kalan mal için Rum Yönetimi aleyhine açılan dava görülmeye başlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim