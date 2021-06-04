Sınır Kapılarında toplam 3649 karşılıklı giriş-çıkış gerçekleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında tedbir amaçlı kapatılan kara giriş-çıkış kapılarının tümü bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açıldı
Bugün (04.06.2021), 05:00 ile 12:00 saatleri arasında; Güney’den Kuzey’e 1299 Giriş işlemi, Kuzey’den Güney’e ise 2350 çıkış işlemi olmak üzere Toplam 3649 karşılıklı giriş - çıkış işlemi gerçekleştirildi.
GEÇİŞLERİN KARA GİRİŞ KAPILARINA GÖRE DAĞILIMI
|
S/No
|
Kara Giriş Kapısı
|
GİRİŞ
(Güney’den Kuzey’e
|
ÇIKIŞ
(Kuzeyden Güney’e
|
1
|
Metehan
|
525
|
1098
|
2
|
Ledra Palas
|
73
|
135
|
3
|
Lokmacı
|
171
|
117
|
4
|
Akyar
|
66
|
266
|
5
|
Derinya
|
63
|
43
|
6
|
Beyarmudu
|
226
|
485
|
7
|
Bostancı
|
82
|
158
|
8
|
Yeşilırmak
|
88
|
48
|
9
|
Aplıç
|
5
|
0