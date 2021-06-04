Sınır Kapılarında toplam 3649 karşılıklı giriş-çıkış gerçekleştirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında tedbir amaçlı kapatılan kara giriş-çıkış kapılarının tümü bugün itibariyle karşılıklı geçişlere yeniden açıldı

Bugün (04.06.2021), 05:00 ile 12:00 saatleri arasında; Güney’den Kuzey’e 1299 Giriş işlemi, Kuzey’den Güney’e ise 2350 çıkış işlemi olmak üzere Toplam 3649 karşılıklı giriş - çıkış işlemi gerçekleştirildi.

GEÇİŞLERİN KARA GİRİŞ KAPILARINA GÖRE DAĞILIMI