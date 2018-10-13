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Sınır kapısı işkencesi sürüyor

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:19
Sınır kapısı işkencesi sürüyor

Lokmacı Giriş Kapısı’ndan kuzeye geçmek isteyen yüzlerce yabancı turist, sıkışıklık nedeniyle perişan oldu.

Altı personelle saatlerdir hizmet verilmeye çalışılan kapıda, çalışan da perişan oldu. Bir çok personel torpil ya da kamu sınavı ile başka kamu bölümlerine aktarılırken, kalan personel de gelen turistle birlikte canından beziyor.

Hafta sonları turist akışı olduğu bilinmesine rağmen, sistemi yönetenler tedbir almıyor.

Ekonomik krizin sonuna kadar hissedildiği bu günlerde, para harcamak İçin gelen turiste yapılan eziyet de cabası...

Kaynak:HABERKIBRIS

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