Sınırda yakayı ele verdi

Lokmacı kapısından tasarrufundaki 195 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile geçmek isterken yakalanan Qasai Abdallah Alouzi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi açıkladı. Gazi, uyuşturucu suçlarının toplumda ciddi huzursuzluk yarattığına değinip, uyuşturucunun yaygınlığına ve toplumda yarattığı tehlikelere dikkat çekti.

Gazi, uyuşturucu suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Gazi, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngördüğüne de değindi.

İnan, sanığın işlemiş olduğu uyuşturucu madde tasarruf suçunun ülkemizde son dönemde yaygın suç türlerinden olduğunu bu tür suçlara ceza takdir ederken sanığın cezalandırılmasının yanı sıra bu suçu işlemeye teamül edecek kişilerinde takdir edilen cezayı düşündüğünde caydırılması gerektiğinin altını çizdi.

Gazi, sanığın ithal ettiği uyuşturucunun miktarının yüksek oluşunu sanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Gazi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde ithali suçundan 30 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.