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Sınırı ihlal etti!

Güney Kıbrıs’a geçmek için sınır ihlali yapan zanlı R.H. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Temmuz 2021 Salı 12:46
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Sınırı ihlal etti!

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yalınca olguları aktardı. Polis, zanlı R.H.nin birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 3 Temmuz 2021 tarihinde saat 05.30 raddelerinde KKTC’den gelerek Haspolat bölgesinden 1. Dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal ettiği sırada iki nöbetçi asker tarafından suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada sınır tellerini kesmek için tasarrufunda bir adet kırmızı saplı pense bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının KKTC’de yasal statüsü olduğunu ve Rum tarafında daha çok para kazanacağını düşünerek geçmek istediğini beyan ettiğini anlattı. Polis, zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 06.07.2021 13:09
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