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Sınırlar ötesi şarkılar

Kıbrıslı Türk ve Rumların, ada bölünmeden önce ve sonra yaşadıklarını dinleyerek şarkı sözleri yazan ve 10 beste yapan Türkiyeli genç Melodi Var Öngel, 5 ve 6 Eylül’de konser verecek.

26 Ağustos 2018 Pazar 11:29
Sınırlar ötesi şarkılar

ABD’nin Vermont eyaletinde burslu okuduğu Bennington College’den iki ay önce mezun olan Öngel’in “Sınırlar Ötesi Şarkılar” adını verdiği konserleri, 5 Eylül Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde ve 6 Eylül Perşembe de Home for Cooperation’da yer alacak. Her iki konser de saat 20.00’de başlayacak. Konserlerde bazı Kıbrıslı Türk ve Rum sanatçılar da yer alacak.

Melodi Var Öngel, geçen yaz Kıbrıs’ı ziyaretinde Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların ada bölünmeden önce ve sonra yaşadıkları birbirleriyle arkadaşlık, dostluk, komşuluk, evlilik ve dayanışma hikayelerinden şarkı sözü yazıp 10 beste yapmış.

Öngel, projesinin hikayesini şöyle anlatıyor:

“Geçen yaz kısa süreliğine Kıbrıs’ı ziyaret ettiğimde tampon bölgede yer alan Home for Cooperation adlı Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların birlikte yürüttüğü bir sivil örgütün varlığını keşfettim. Hemen görevli kişilerle iletişime geçtim ve orada da bir barış projesi yapma konusunda prensipte anlaştık. Okulum başlayıp da Bennington’a döndüğümde projeyi oluşturdum ve son yıl stajımı da Kıbrıs’ta Home for Cooperation’da yapmaya karar verdim.

Projede hedefim şu: Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların ada bölünmeden önce veya bölündükten sonraki birbirleriyle olan arkadaşlık, dostluk, komşuluk, evlilik ve dayanışma gibi hikayelerini toplayıp, bu hikayelerden şarkı sözü oluşturup, sonra da şarkı sözlerine besteler yapmak. Stajım sırasında topladığım hikayelerden toplam 10 beste yaptım.

Bu besteleri, 5 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde ve 6 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da Home for Cooperation’da seslendireceğiz.”

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Melodi Var ÖngelSınırlar ötesi şarkılar
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