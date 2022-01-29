Sınırüstü Köyü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşam Sitesi için kollar sıvandı

China Bazaar’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, China Bazaar'ın Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry’in ve Kamacıoğlu LTD Direktörü Doğukan Kamacıoğlu’nun, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nin tüm eksikliklerini karşılayacaklarını bildirildi.

Açıklamada, “Başbakanımız Sn. Faiz Sucuoğlu, İskele Belediye Başkanı Sn. Hasan Sadıkoğlu ve Kamacıoğlu LTD. Direktörü Sn. Doğukan Kamacıoğlu ile yaptığımız istişare doğrultusunda tüm eksiklikleri China Bazaar ve Kamacıoğlu LTD. ile birlikte üstlendiğimizi tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Oradaki büyüklerimiz bizim anne ve babamız. O yüzden lütfen orada yaşayan büyüklerimizi daha fazla video çekip yayınlayarak rencide etmeyelim. En kısa sürede tüm ihtiyaçlar tespit edilerek 4/5 gün içerisinde tarafımızca karşılanıp tamamlanacaktır”