Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...

Sinovac için yaş sınırı bazı bölgelerde 49’a kadar düşecek

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Sinovac aşısı uygulamalarının bazı bölgelerde 49 yaşa kadar düşeceğini açıkladı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 20:10
266 Okunma
Sinovac için yaş sınırı bazı bölgelerde 49’a kadar düşecek

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, dün Türkiye’den KKTC’ye gönderilen 50 bin doz aşı ile birlikte, Sinovac aşılarının yarından itibaren yapılmaya başlanacağını ve aşılamanın bazı bölgelerde 49 yaşa kadar düşeceğini açıkladı.

Astrazeneca aşısının uygulanmasının sürdüğünü de belirten Oygar, ada genelinde hergün ortalama 60-70 kişinin astrazeneca aşısı olduğunu kaydetti.

TAK’a konuşan Deren Oygar, dün gelen Sinovac aşıları için bugün itibarıyla, henüz aşılanamayan kronik hastalara yarın ve cuma günleri için randevular verildiğini belirterek, detaylı aşı takvimini önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta iki ölüm daha!
Güney Kıbrıs'ta iki ölüm daha!
Korkuteli - Mutluyaka arasında trafik kazası!
Korkuteli - Mutluyaka arasında trafik kazası!
Yeniboğaziçi’nde elektrik kesintisi olacak
Yeniboğaziçi’nde elektrik kesintisi olacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim