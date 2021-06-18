Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Arkadaşının pasaportunu çaldı
Arkadaşının pasaportunu çaldı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş
Daha önce de benzeri suçtan...
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...

Sinovac olanlara 8 ay sonra bir doz Biontech aşısı yapılacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 2 doz Sinovac aşısı olanlara 8 ay sonra 3. doz  Biontech aşısı yapılacağını söyledi.

18 Haziran 2021 Cuma 10:20
806 Okunma
Sinovac olanlara 8 ay sonra bir doz Biontech aşısı yapılacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Günaydın Haber Kıbrıs programına konuk oldu.

Bakan Üstel, 2 doz Sinovac aşısı olanlara 8 ay sonra 3. doz  Biontech aşısı yapılacağını söyledi.

Haftada 40 bin aşı yapmayı öngördüklerini belirten Üstel, Türkiye’den düzenli olarak her hafta 50 bin doz ülkeye aşı geleceğini ifade etti.

Üstel, aşı temini sıkıntısını büyük ölçüde aşmış bulunduklarını vurguladı.

Kaynak : Haber Kıbrıs

https://haberkibris.com/sinovac-olanlara-8-ay-sonra-bir-doz-biontech-asisi-yapilacak-1019-2021-06-18.html

Anahtar Kelimeler:
ünal üstelSağlık BakanıKKTC KoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İtfaiye hizmeti bölge için elzem"
"İtfaiye hizmeti bölge için elzem"
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde Temizlik Kampanyası Başlatıldı
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde Temizlik Kampanyası Başlatıldı
Çağman'ın yerine geçecek isim belli oldu
Çağman'ın yerine geçecek isim belli oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim