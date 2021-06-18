Sinovac olanlara 8 ay sonra bir doz Biontech aşısı yapılacak

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Günaydın Haber Kıbrıs programına konuk oldu.

Bakan Üstel, 2 doz Sinovac aşısı olanlara 8 ay sonra 3. doz Biontech aşısı yapılacağını söyledi.

Haftada 40 bin aşı yapmayı öngördüklerini belirten Üstel, Türkiye’den düzenli olarak her hafta 50 bin doz ülkeye aşı geleceğini ifade etti.

Üstel, aşı temini sıkıntısını büyük ölçüde aşmış bulunduklarını vurguladı.

Kaynak : Haber Kıbrıs

https://haberkibris.com/sinovac-olanlara-8-ay-sonra-bir-doz-biontech-asisi-yapilacak-1019-2021-06-18.html