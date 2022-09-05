Sıradaki durak “DÜNYA” şampiyonası

İskele’de son 15 gündür sıkı şekilde çalışan ve kamp gerçekleştiren Turunç, 17 Eylül Cumartesi günü çıkacağı karşılaşma için 15 Eylül Perşembe günü adadan ayrılacak. Zor bir dönemin içinde olduğunu belirten Metin Turunç, İskele’de iyi bir çalışma ortamı yakaladığını ve kendini iyi hissettiğini söyledi. Zor bir maça çıkacağını rakibinin ise önümüzdeki hafta başı belli olacağını söyleyen Turunç, en iyi şekilde maça hazırlanıp ülkeye yine başarı ile dönmek istediğini sözlerine ekledi.