Sıralı tam liste yayınlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim gören Türkiye uyruklu öğrencilere yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sınavı yapıldı ve sınav sonuçları açıklandı.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dün iki merkezde gerçekleşen sınava DAÜ Kampüsü’nde 872 Lefkoşa TMK’da ise 700 olmak üzere toplam bin 572 aday katıldı.
Aday No Yerleştiği Program Burs Durumu
0001 Eczacılık
0002 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) %100 BURSLU
0003 Mütercim Tercümanlık
0004 Moleküler Biyoloji ve Genetik %75 BURSLU
0005 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) %75 BURSLU
0006 Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı
0007 Eczacılık
0008 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0009 Psikoloji
0010 Bilgisayar Mühendisliği
0011 Hukuk
0012 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0013 Hukuk
0014 Mimarlık %75 BURSLU
0015 Yazılım Mühendisliği
0016 İnşaat Mühendisliği %100 BURSLU
0017 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0018 Bankacılık ve Finans %100 BURSLU
0019 Animasyon ve Oyun Tasarımı %50 BURSLU
0020 Mimarlık
0021 İşletme (Türkçe)
0022 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri %50 BURSLU
0023 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0024 Makine Mühendisliği
0025 Hukuk
0026 İngilizce Öğretmenliği
0027 Kamu Yönetimi %100 BURSLU
0028 Mimarlık
0029 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0030 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0031 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
0032 Hukuk
0033 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0034 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0037 Bankacılık ve Finans %50 BURSLU
0038 Özel Eğitim Öğretmenliği
0039 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0040 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0041 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0042 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0043 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0044 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0045 İşletme
0046 Eczacılık
0047 Eczacılık %100 BURSLU
0048 Beslenme ve Diyetetik %75 BURSLU
0049 Hukuk
0050 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0051 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0052 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0054 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0057 Hukuk
0058 Bankacılık ve Finans %75 BURSLU
0059 Psikoloji
0060 Eczacılık
0061 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU
0062 Endüstri Mühendisliği %75 BURSLU
0063 Eczacılık
0064 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0066 Animasyon ve Oyun Tasarımı
0067 Siyaset Bilimi %100 BURSLU
0068 Hukuk
0069 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0070 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0071 Türkçe Öğretmenliği
0072 Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 BURSLU
0073 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0074 Hukuk
0075 İşletme (Türkçe)
0077 İngilizce Öğretmenliği
0078 Hukuk
0079 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0080 Yazılım Mühendisliği %100 BURSLU
0081 Makine Mühendisliği %75 BURSLU
0082 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0083 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0084 Animasyon ve Oyun Tasarımı %75 BURSLU
0085 Eczacılık
0086 Müzik Öğretmenliği
0087 Bilgisayar Mühendisliği
0088 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %75 BURSLU
0089 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0090 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 BURSLU
0091 Eczacılık
0092 Eczacılık
0093 Psikoloji
0094 Makine Mühendisliği
0095 Eczacılık
0096 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0097 Yazılım Mühendisliği
0098 Yazılım Mühendisliği
0099 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0100 Sinema ve Televizyon %75 BURSLU
0101 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0102 Hukuk
0103 Turizm ve Otel İşletmeciliği %50 BURSLU
0104 Mimarlık %75 BURSLU
0105 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0106 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0107 Hukuk
0108 Hemşirelik İngilizce %50 BURSLU
0109 Eczacılık
0110 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0111 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0112 Bankacılık ve Finans %75 BURSLU
0113 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları %75 BURSLU
0114 Hukuk
0115 Mekatronik Mühendisliği
0116 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) %75 BURSLU
0117 Psikoloji
0118 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri %50 BURSLU
0119 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU
0120 İngilizce Öğretmenliği
0121 Eczacılık
0122 Psikoloji
0123 Aktüerya Bilimler %100 BURSLU
0124 Mütercim Tercümanlık %75 BURSLU
0125 Mimarlık
0126 İşletme
0127 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0128 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0129 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0130 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0131 Sinema ve Televizyon (Türkçe) %75 BURSLU
0132 Psikoloji
0133 Psikoloji (Türkçe)
0134 Bilgisayar Mühendisliği
0135 Psikoloji %50 BURSLU
0136 Yazılım Mühendisliği
0137 Okul Öncesi Öğretmenliği
0138 Okul Öncesi Öğretmenliği
0139 Okul Öncesi Öğretmenliği
0140 Bilgisayar Mühendisliği
0141 Türkçe Öğretmenliği
0142 Okul Öncesi Öğretmenliği
0143 Mütercim Tercümanlık
0144 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ -%100 BURSLU
0145 Hukuk
0146 İşletme %100 BURSLU
0147 Okul Öncesi Öğretmenliği
0148 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik %100 BURSLU
0149 Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 BURSLU
0150 Uluslararası İlişkiler
0151 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0152 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0153 Yazılım Mühendisliği
0154 İşletme %75 BURSLU
0155 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0156 Psikoloji
0157 Yazılım Mühendisliği %75 BURSLU
0158 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0159 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0160 Yönetim Bilişim Sistemleri %75 BURSLU
0161 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0162 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0164 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0165 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0166 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği %100 BURSLU
0167 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0168 İktisat %50 BURSLU
0169 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0170 Makine Mühendisliği %50 BURSLU
0171 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0172 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0173 Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 BURSLU
0174 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0175 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
0176 Sinema ve Televizyon
0177 İç Mimarlık (Türkçe)
0178 Yazılım Mühendisliği
0179 İşletme %50 BURSLU
0180 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0181 Hukuk
0182 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0183 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0184 Eczacılık
0185 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0186 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0187 İç Mimarlık (Türkçe) %75 BURSLU
0188 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
0189 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0190 Eczacılık
0191 İşletme (Türkçe)
0192 Eczacılık
0193 Müzik Öğretmenliği
0194 Eczacılık
0195 Mimarlık
0196 Eczacılık
0197 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU
0198 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0200 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0201 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0202 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0203 Psikoloji (Türkçe)
0204 Eczacılık
0205 Sinema ve Televizyon (Türkçe) %50 BURSLU
0206 Eczacılık
0207 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0208 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0209 Psikoloji (Türkçe)
0210 Okul Öncesi Öğretmenliği %75 BURSLU
0211 Sağlık Yönetimi %75 BURSLU
0212 İnşaat Mühendisliği
0213 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0214 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0215 Eczacılık
0216 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0217 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
0218 Mimarlık
0219 Mimarlık
0220 Mimarlık
0221 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0222 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0223 Yazılım Mühendisliği
0224 İşletme (Türkçe)
0225 Aktüerya Bilimler %75 BURSLU
0226 Psikoloji (Türkçe)
0227 Eczacılık
0228 Eczacılık
0229 Psikoloji (Türkçe) %75 BURSLU
0230 İngilizce Öğretmenliği
0231 Psikoloji %50 BURSLU
0232 Türkçe Öğretmenliği %50 BURSLU
0233 Yeni Medya ve Gazetecilik
0234 Eczacılık
0235 Hukuk
0236 Hukuk
0237 Hukuk
0238 Hukuk
0239 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0240 Hukuk %100 BURSLU
0241 Türk Dili ve Edebiyatı %50 BURSLU
0242 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0243 Yeni Medya ve Gazetecilik %75 BURSLU
0244 Hukuk
0245 Eczacılık %50 BURSLU
0248 Psikoloji
0249 Eczacılık
0250 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
0251 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0252 İşletme
0253 Mütercim Tercümanlık %50 BURSLU
0254 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0255 Hukuk
0256 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0257 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
0258 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0259 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0260 Eczacılık
0261 İlk ve Acil Yardım
0262 Eczacılık
0263 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0264 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0265 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0266 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0267 Bankacılık ve Finans
0268 İnşaat Mühendisliği
0269 Mimarlık
0270 Bilgisayar Mühendisliği
0271 Özel Eğitim Öğretmenliği
0272 Bilgisayar Mühendisliği
0273 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0274 Hukuk
0275 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0276 Mimarlık
0277 Türk Dili ve Edebiyatı %50 BURSLU
0278 Mimarlık
0279 Makine Mühendisliği
0280 Eczacılık
0281 Psikoloji (Türkçe) %75 BURSLU
0282 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0283 Endüstri Mühendisliği %100 BURSLU
0284 Türkçe Öğretmenliği %100 BURSLU
0285 Mimarlık
0286 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0287 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0288 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0289 Yazılım Mühendisliği
0290 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) %100 BURSLU
0291 Psikoloji (Türkçe)
0292 Psikoloji (Türkçe)
0293 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0294 Eczacılık
0295 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0296 İngilizce Öğretmenliği %75 BURSLU
0297 Bilgisayar Mühendisliği %50 BURSLU
0298 İç Mimarlık (Türkçe)
0299 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0300 İktisat
0301 Hukuk
0302 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri %50 BURSLU
0303 Psikoloji
0304 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0305 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
0306 Bilgisayar Mühendisliği
0307 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0309 Sağlık Yönetimi %50 BURSLU
0310 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
0315 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0316 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0318 Ağız ve Diş Sağlığı %75 BURSLU
0321 Okul Öncesi Öğretmenliği %50 BURSLU
0323 Endüstri Mühendisliği %75 BURSLU
0324 Bankacılık ve Finans
0327 Bilgisayar Mühendisliği %75 BURSLU
0328 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) %100 BURSLU
0329 Bilgisayar Mühendisliği
0330 Özel Eğitim Öğretmenliği
0331 Uluslararası Finans %50 BURSLU
0332 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0333 Mimarlık
0334 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0335 Yazılım Mühendisliği
0336 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %50 BURSLU
0337 Hukuk
0338 Psikoloji
0339 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0340 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0341 Hukuk
0342 Hukuk
0343 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0344 Eczacılık
0345 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0346 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0347 Mütercim Tercümanlık
0348 Mütercim Tercümanlık
0349 Hukuk
0350 Spor Bilimleri %50 BURSLU
0351 Psikoloji
0352 Hukuk
0353 İç Mimarlık (Türkçe)
0354 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0355 Hukuk %50 BURSLU
0356 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri %75 BURSLU
0357 Psikoloji (Türkçe)
0358 Eczacılık
0359 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0360 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
0361 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı %100 BURSLU
0362 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0363 Uluslararası İlişkiler
0364 İlk ve Acil Yardım
0365 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0366 Özel Eğitim Öğretmenliği
0367 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0368 Okul Öncesi Öğretmenliği
0369 Mütercim Tercümanlık
0370 Psikoloji (Türkçe)
0371 Hukuk
0372 Mimarlık
0373 Mimarlık
0374 Psikoloji (Türkçe)
0375 Fizyoterapi
0376 Mütercim Tercümanlık
0377 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0378 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0379 İlk ve Acil Yardım
0380 Hukuk
0381 Hukuk
0382 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
0383 Mekatronik Mühendisliği %75 BURSLU
0384 Yeni Medya ve Gazetecilik
0385 Sağlık Yönetimi %50 BURSLU
0386 Makine Mühendisliği
0387 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0388 Türkçe Öğretmenliği
0389 Mütercim Tercümanlık
0390 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0391 Mütercim Tercümanlık
0392 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0393 İlk ve Acil Yardım
0394 İngilizce Öğretmenliği
0395 Hukuk
0396 Harita ve Kadastro
0397 Spor Bilimleri
0398 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0399 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0400 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0401 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0402 İngilizce Öğretmenliği
0403 Mütercim Tercümanlık %50 BURSLU
0404 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0405 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0406 Okul Öncesi Öğretmenliği
0407 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
0408 Psikoloji (Türkçe)
0409 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0411 İç Mimarlık (Türkçe)
0412 Türk Dili ve Edebiyatı %75 BURSLU
0413 Psikoloji (Türkçe)
0414 Psikoloji (Türkçe)
0415 Psikoloji (Türkçe)
0416 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0417 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0418 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0419 Okul Öncesi Öğretmenliği
0420 Okul Öncesi Öğretmenliği
0421 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0422 Okul Öncesi Öğretmenliği
0423 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0424 Okul Öncesi Öğretmenliği
0425 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0426 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0427 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0428 Siyaset Bilimi
0429 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0430 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0432 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0433 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
0434 Harita ve Kadastro
0435 Hukuk
0436 Mütercim Tercümanlık
0437 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0438 Mimarlık
0439 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %50 BURSLU
0440 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0441 Mimarlık
0442 Mütercim Tercümanlık
0443 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0444 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)
0445 Mütercim Tercümanlık
0446 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
0447 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0448 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0449 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0450 Sağlık Yönetimi
0451 Sağlık Yönetimi
0452 Hukuk
0453 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0454 Bilgisayar Mühendisliği
0455 Spor Bilimleri
0456 Mütercim Tercümanlık
0457 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0458 Özel Eğitim Öğretmenliği
0459 Eczacılık
0460 Eczacılık
0461 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
0462 Eczacılık
0463 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0464 Eczacılık
0465 Beslenme ve Diyetetik
0466 Eczacılık
0467 Eczacılık
0468 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0469 Hukuk
0470 Uluslararası İlişkiler
0471 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0472 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0473 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0474 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0475 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0476 İşletme (Türkçe)
0477 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
0478 Sinema ve Televizyon (Türkçe)
0479 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
0480 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0481 İlk ve Acil Yardım
0482 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0483 Mütercim Tercümanlık
0484 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0485 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0486 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
0487 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0488 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0489 Aşçılık
0490 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
0491 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0492 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0493 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0494 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0495 Eczacılık
0496 Sinema ve Televizyon (Türkçe)
0497 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0498 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
0499 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
0500 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0501 Bankacılık ve Finans
0502 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0503 Müzik Öğretmenliği %75 BURSLU
0504 Eczacılık
0505 Mimarlık
0506 Özel Eğitim Öğretmenliği
0507 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0508 Makine Mühendisliği
0509 Makine Mühendisliği
0510 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
0511 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
0512 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0513 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
0514 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0515 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0516 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0517 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0518 Spor Bilimleri %75 BURSLU
0519 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0520 Yazılım Mühendisliği
0521 Hukuk
0522 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0523 Ağız ve Diş Sağlığı
0524 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0525 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0526 Spor Bilimleri
0527 Hukuk
0528 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
0529 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0530 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0531 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0532 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
0533 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0534 Özel Eğitim Öğretmenliği
0535 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0536 Eczacılık
0537 Mimarlık
0538 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0539 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0540 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0541 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0542 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0543 İngilizce Öğretmenliği
0544 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0545 Okul Öncesi Öğretmenliği %50 BURSLU
0546 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)
0547 Bankacılık ve Finans
0548 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
0549 Hukuk
0550 Harita ve Kadastro
0551 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0552 Sinema ve Televizyon %75 BURSLU
0553 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
0554 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0555 İç Mimarlık
0556 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0557 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0558 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0559 Bilgisayar Mühendisliği
0560 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0561 Yazılım Mühendisliği
0562 Yönetim Bilişim Sistemleri %50 BURSLU
0563 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0564 Hukuk
0565 Bilgisayar Mühendisliği
0566 Hukuk
0567 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
0568 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0569 Eczacılık
0570 Hukuk
0571 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0572 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0573 İç Mimarlık
0574 Hukuk
0575 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0576 Hukuk
0577 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0578 Mimarlık
0579 Hukuk
0580 Hukuk
0581 Eczacılık
0583 Müzik Öğretmenliği %50 BURSLU
0584 Eczacılık
0585 Animasyon ve Oyun Tasarımı
0586 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0587 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
0588 İlk ve Acil Yardım
0589 Okul Öncesi Öğretmenliği
0590 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)
0591 Kamu Yönetimi
0592 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0593 Hukuk
0595 Gastronomi ve Mutfak Sanatları %75 BURSLU
0596 İngilizce Öğretmenliği
0597 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0598 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0599 Eczacılık
0600 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0601 Özel Eğitim Öğretmenliği
0602 Özel Eğitim Öğretmenliği
0603 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0604 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0605 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0606 İngilizce Öğretmenliği
0607 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0608 Psikoloji (Türkçe)
0609 Hukuk
0610 İç Mimarlık
0611 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0612 Uluslararası İlişkiler
0613 İç Mimarlık
0614 Bilgisayar Programcılığı
0615 Bilgisayar Programcılığı
0616 Bilgisayar Programcılığı
0617 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
0618 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0619 Harita ve Kadastro
0620 Hukuk
0621 Animasyon ve Oyun Tasarımı
0622 Eczacılık
0623 Beslenme ve Diyetetik
0624 Makine Mühendisliği
0625 İktisat %75 BURSLU
0626 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) %50 BURSLU
0627 Eczacılık
0628 Endüstri Mühendisliği %50 BURSLU
0629 İktisat %100 BURSLU
0630 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0631 Hukuk
0632 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0633 Hukuk
0634 Moleküler Biyoloji ve Genetik %75 BURSLU
0635 İşletme %75 BURSLU
0636 Eczacılık
0637 Okul Öncesi Öğretmenliği %100 BURSLU
0638 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0639 Makine Mühendisliği %100 BURSLU
0640 İngilizce Öğretmenliği
0641 Sinema ve Televizyon
0642 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0643 İktisat %75 BURSLU
0644 Spor Bilimleri
0645 İngilizce Öğretmenliği
0646 Yazılım Mühendisliği %50 BURSLU
0647 Türk Dili ve Edebiyatı %75 BURSLU
0648 Yazılım Mühendisliği %50 BURSLU
0649 Özel Eğitim Öğretmenliği
0650 İlk ve Acil Yardım
0651 İşletme (Türkçe)
0652 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0653 Sağlık Yönetimi
0654 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
0655 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0656 İktisat %50 BURSLU
0657 Hukuk
0658 Kamu Yönetimi
0659 Yeni Medya ve Gazetecilik
0660 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0661 Psikoloji (Türkçe)
0662 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0663 İç Mimarlık
0665 Mimarlık
0666 Hukuk
0667 Mimarlık
0668 Spor Bilimleri
0669 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0670 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
0671 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0672 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0673 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0674 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0675 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0676 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0677 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
0678 Bilgisayar Mühendisliği
0679 Spor Bilimleri
0680 Spor Bilimleri
0681 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) %50 BURSLU
0682 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
0683 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
0684 Psikoloji (Türkçe)
0685 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0686 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0687 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
0688 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0689 Aşçılık
0690 İç Mimarlık (Türkçe)
0691 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
0692 Spor Bilimleri %50 BURSLU
0693 Hukuk
0699 Özel Eğitim Öğretmenliği
0700 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0701 Okul Öncesi Öğretmenliği
0702 İşletme
0703 Mütercim Tercümanlık
0704 Psikoloji
0705 Psikoloji
0707 Ağız ve Diş Sağlığı
0708 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0709 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0711 Okul Öncesi Öğretmenliği
0713 Okul Öncesi Öğretmenliği
0714 Aşçılık
0715 İlk ve Acil Yardım
0717 Okul Öncesi Öğretmenliği
0720 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0722 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0725 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0727 Özel Eğitim Öğretmenliği
0728 Okul Öncesi Öğretmenliği
0729 Okul Öncesi Öğretmenliği
0730 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0731 Eczacılık %50 BURSLU
0732 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
0733 Hukuk
0735 Animasyon ve Oyun Tasarımı
0736 Müzik Öğretmenliği
0738 Müzik Öğretmenliği
0739 Müzik Öğretmenliği MY PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ - %100 BURSLU
0740 Müzik Öğretmenliği
0742 Animasyon ve Oyun Tasarımı
0743 Turizm ve Otelcilik
0744 Sağlık Yönetimi
0745 Beslenme ve Diyetetik
0746 Türkçe Öğretmenliği
0747 Özel Eğitim Öğretmenliği %50 BURSLU
0748 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
0749 İngilizce Öğretmenliği
0750 Mimarlık
0751 İnşaat Mühendisliği
0752 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %100 BURSLU
0753 Makine Mühendisliği
0754 Psikoloji
0755 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0756 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0757 Eczacılık
0758 Psikoloji
0759 Animasyon ve Oyun Tasarımı
0760 İktisat
0761 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0762 Okul Öncesi Öğretmenliği
0764 Okul Öncesi Öğretmenliği
0765 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0767 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
0768 Okul Öncesi Öğretmenliği
0769 Animasyon ve Oyun Tasarımı
0770 Özel Eğitim Öğretmenliği
0771 Eczacılık
0772 Özel Eğitim Öğretmenliği
0773 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0774 Okul Öncesi Öğretmenliği
0775 Okul Öncesi Öğretmenliği
0776 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0777 Psikoloji (Türkçe)
0778 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0779 Psikoloji (Türkçe)
0780 Okul Öncesi Öğretmenliği
0781 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
0782 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0783 Ağız ve Diş Sağlığı
0784 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
0785 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
0786 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
0787 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0788 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0789 Özel Eğitim Öğretmenliği
0790 Aşçılık
0791 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0792 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0793 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0794 Spor Bilimleri
0795 Psikoloji
0796 Hukuk
0797 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0798 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0799 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0800 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0801 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 BURSLU
0802 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
0804 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0805 İşletme
0806 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0807 Psikoloji (Türkçe)
0808 Spor Bilimleri %100 BURSLU
0809 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0811 İşletme (Türkçe)
0812 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
0813 Hukuk
0814 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0815 Psikoloji
0816 Psikoloji (Türkçe)
0817 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0818 Hukuk
0819 Eczacılık
0820 Ağız ve Diş Sağlığı
0821 İşletme
0822 İşletme
0823 Spor Bilimleri
0824 Okul Öncesi Öğretmenliği
0825 Anastezi
0826 İngilizce Öğretmenliği
0827 Türk Dili ve Edebiyatı
0828 Spor Bilimleri
0829 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
0830 Spor Bilimleri
0831 Mimarlık
0832 Hukuk
0833 Eczacılık
0834 Eczacılık
0835 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0836 Eczacılık
0837 İç Mimarlık (Türkçe)
0838 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0839 İngilizce Öğretmenliği %50 BURSLU
0840 Ağız ve Diş Sağlığı %100 BURSLU
0841 İşletme (Türkçe)
0842 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0843 Bankacılık ve Finans
0844 Yazılım Mühendisliği
0845 Okul Öncesi Öğretmenliği
0846 Mütercim Tercümanlık
0847 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0848 İngilizce Öğretmenliği
0849 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik %50 BURSLU
0850 Sinema ve Televizyon (Türkçe)
0851 Sinema ve Televizyon (Türkçe)
0852 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0853 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
0854 Eczacılık
0855 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0856 Okul Öncesi Öğretmenliği
0857 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0858 İşletme (Türkçe)
0859 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0860 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0861 Okul Öncesi Öğretmenliği
0862 İşletme Mühendisliği
0863 Animasyon ve Oyun Tasarımı
0864 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
0865 Müzik Öğretmenliği %75 BURSLU
0866 Müzik Öğretmenliği
0867 Müzik Öğretmenliği
0868 Eczacılık
0869 Animasyon ve Oyun Tasarımı %50 BURSLU
0870 Psikoloji
0871 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0872 Yazılım Mühendisliği
0873 İlk ve Acil Yardım
0874 Bilgisayar Mühendisliği
0875 Eczacılık
0876 Kamu Yönetimi %50 BURSLU
0877 Sinema ve Televizyon (Türkçe)
0878 Pazarlama
0879 Hukuk
0880 Hukuk
0881 Hukuk
0882 Bilgisayar Mühendisliği %50 BURSLU
0883 İnşaat Mühendisliği
0884 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
0885 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0886 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0887 Eczacılık
0888 Psikoloji
0889 Beslenme ve Diyetetik
0890 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
0891 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0892 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0893 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0894 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0895 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0896 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0897 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0898 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0899 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0900 Spor Bilimleri
0901 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
0902 Psikoloji
0903 Sinema ve Televizyon %50 BURSLU
0904 Psikoloji (Türkçe)
0905 Yeni Medya ve Gazetecilik %50 BURSLU
0906 Psikoloji
0907 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0908 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0909 Psikoloji
0910 Mimarlık
0911 Psikoloji (Türkçe)
0912 Eczacılık
0913 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0914 Mütercim Tercümanlık
0915 Yazılım Mühendisliği
0916 İnşaat Mühendisliği
0917 Hukuk
0918 Yeni Medya ve Gazetecilik
0919 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0920 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0921 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0922 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0923 Psikoloji (Türkçe)
0924 İşletme (Türkçe)
0925 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0926 Eczacılık
0927 Eczacılık
0928 Uluslararası İlişkiler %50 BURSLU
0929 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
0930 Yeni Medya ve Gazetecilik
0931 Bankacılık ve Finans
0932 Müzik Öğretmenliği
0933 Sinema ve Televizyon (Türkçe)
0934 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0935 Hukuk
0936 İşletme
0937 İlk ve Acil Yardım
0938 Eczacılık
0939 Ağız ve Diş Sağlığı
0940 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0941 İşletme (Türkçe)
0942 İngilizce Öğretmenliği
0943 İşletme (Türkçe)
0944 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0945 Bankacılık ve Finans
0946 Hukuk
0947 Makine Mühendisliği
0948 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0949 Hukuk
0950 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0951 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0952 İşletme (Türkçe)
0953 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0954 Turizm ve Otel İşletmeciliği
0955 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
0956 Sinema ve Televizyon (Türkçe)
0957 Türkçe Öğretmenliği
0958 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
0959 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0960 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
0961 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0962 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
0963 İç Mimarlık %50 BURSLU
0964 Eczacılık
0965 İşletme %50 BURSLU
0966 Psikoloji (Türkçe) %100 BURSLU
0967 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
0968 Sinema ve Televizyon
0969 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0970 Moleküler Biyoloji ve Genetik
0971 İnşaat Mühendisliği
0972 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0973 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0974 Özel Eğitim Öğretmenliği
0975 Yeni Medya ve Gazetecilik
0976 Hukuk
0977 İlk ve Acil Yardım
0978 Bilgisayar Mühendisliği
0979 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
0980 İngilizce Öğretmenliği
0981 Psikoloji
0982 Mütercim Tercümanlık
0983 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
0984 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0985 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
0986 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0987 Hukuk
0988 Mütercim Tercümanlık
0989 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
0990 Mimarlık
0991 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0992 Hukuk
0993 Spor Bilimleri
0994 Mütercim Tercümanlık
0995 İngilizce Öğretmenliği
0996 Psikoloji
0997 Bankacılık ve Finans
0998 Eczacılık
0999 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
1000 İç Mimarlık (Türkçe)
1001 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
1002 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1003 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1004 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1005 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
1006 Müzik Öğretmenliği
1007 Mütercim Tercümanlık
1008 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
1009 Mütercim Tercümanlık
1010 İşletme
1011 Mütercim Tercümanlık
1012 İşletme
1013 Mütercim Tercümanlık
1014 Müzik Öğretmenliği
1015 Uluslararası İlişkiler
1016 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
1017 Mütercim Tercümanlık
1018 Hukuk
1019 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
1020 İşletme (Türkçe)
1021 Sağlık Yönetimi
1022 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1023 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1024 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
1025 Turizm ve Otel İşletmeciliği
1026 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
1027 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1028 İşletme
1030 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1031 Psikoloji
1032 Hukuk
1033 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1035 İşletme
1036 Psikoloji (Türkçe)
1037 İç Mimarlık (Türkçe)
1038 Mimarlık
1039 Özel Eğitim Öğretmenliği %50 BURSLU
1040 Bankacılık ve Finans
1041 Özel Eğitim Öğretmenliği %75 BURSLU
1042 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1043 Sağlık Yönetimi
1044 İngilizce Öğretmenliği
1045 Özel Eğitim Öğretmenliği
1046 Yazılım Mühendisliği
1047 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1048 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1049 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
1050 Psikoloji (Türkçe)
1051 İşletme
1052 Hukuk
1053 Hukuk
1054 Turizm ve Otel İşletmeciliği
1055 Hukuk
1057 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı %75 BURSLU
1058 Beslenme ve Diyetetik
1060 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1061 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
1062 Turizm ve Otel İşletmeciliği
1063 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
1064 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
1065 Animasyon ve Oyun Tasarımı
1066 İç Mimarlık (Türkçe)
1068 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
1069 Hukuk
1072 Hukuk
1073 İşletme (Türkçe)
1075 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1076 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1077 Hukuk
1078 İşletme (Türkçe)
1079 Mimarlık
1080 Bilgisayar Mühendisliği
1081 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1082 Mimarlık
1083 Mimarlık
1084 Hukuk
1085 Türk Dili ve Edebiyatı
1086 İç Mimarlık (Türkçe)
1087 Hukuk
1088 İç Mimarlık %100 BURSLU
1089 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1090 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1091 Bankacılık ve Finans
1092 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) %50 BURSLU
1093 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1094 Uluslararası İlişkiler
1095 İşletme
1096 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
1097 Hukuk
1099 İşletme
1100 Makine Mühendisliği
1101 Bilgisayar Mühendisliği
1102 Okul Öncesi Öğretmenliği
1103 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
1104 Mütercim Tercümanlık
1105 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1107 Makine Mühendisliği
1108 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
1109 İngilizce Öğretmenliği
1110 Özel Eğitim Öğretmenliği
1111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %75 BURSLU
1112 Eczacılık %75 BURSLU
1113 Hukuk
1114 Psikoloji (Türkçe)
1116 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1117 Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı
1118 Bilgisayar Mühendisliği
1119 Makine Mühendisliği %50 BURSLU
1120 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı %50 BURSLU
1121 İngilizce Öğretmenliği ID PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ - %100 BURSLU
1122 Yazılım Mühendisliği %75 BURSLU
1123 İlk ve Acil Yardım
1124 İç Mimarlık (Türkçe)
1125 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
1126 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
1127 Uluslararası İlişkiler
1128 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 BURSLU
1129 Hukuk
1130 İngilizce Öğretmenliği
1131 Yeni Medya ve Gazetecilik %50 BURSLU
1132 Müzik Öğretmenliği
1133 İngilizce Öğretmenliği %75 BURSLU
1134 Mimarlık
1135 Ameliyathane Hizmetleri
1136 İşletme (Türkçe)
1137 İşletme (Türkçe)
1138 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
1139 Bilgisayar Mühendisliği
1140 Spor Bilimleri
1141 Okul Öncesi Öğretmenliği
1142 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1144 Mütercim Tercümanlık %100 BURSLU
1145 Hukuk
1146 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
1147 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
1148 Psikoloji (Türkçe)
1149 Eczacılık
1150 Hukuk
1151 Psikoloji (Türkçe)
1152 Makine Mühendisliği
1153 Animasyon ve Oyun Tasarımı %75 BURSLU
1154 Yazılım Mühendisliği
1156 Mütercim Tercümanlık
1157 Eczacılık
1158 Mimarlık
1159 Psikoloji
1160 Sinema ve Televizyon (Türkçe)
1161 Müzik Öğretmenliği
1163 Eczacılık
1164 Ağız ve Diş Sağlığı %75 BURSLU
1165 İnşaat Mühendisliği
1166 Eczacılık
1167 İşletme
1168 İşletme
1169 İşletme
1170 Harita ve Kadastro
1171 Mimarlık
1172 Müzik Öğretmenliği
1173 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
1174 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
1175 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
1176 Bankacılık ve Finans
1177 Bankacılık ve Sigortacılık
1178 İşletme (Türkçe)
1179 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
1180 Müzik Öğretmenliği
1181 Psikoloji (Türkçe)
1183 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
1184 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1185 Eczacılık
1186 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
1187 Fizyoterapi
1188 Spor Bilimleri
1189 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
1190 Mimarlık
1191 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1192 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
1193 Mimarlık
1194 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
1195 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1196 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
1197 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik %50 BURSLU
1199 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
1200 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1201 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1202 Hukuk
1203 İngilizce Öğretmenliği
1204 Uluslararası İlişkiler
1205 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
1206 Eczacılık
1207 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri %100 BURSLU
1208 Okul Öncesi Öğretmenliği
1209 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
1210 Hukuk
1214 Hukuk %75 BURSLU
1215 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1216 Animasyon ve Oyun Tasarımı
1217 İktisat
1218 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1219 Hukuk
1220 Yazılım Mühendisliği
1221 Mimarlık %100 BURSLU
1222 Endüstri Mühendisliği
1223 İngilizce Öğretmenliği %50 BURSLU
1224 Yazılım Mühendisliği
1225 İngilizce Öğretmenliği
1226 Mekatronik Mühendisliği
1227 İlk ve Acil Yardım
1228 Müzik Öğretmenliği
1229 Spor Bilimleri
1230 Animasyon ve Oyun Tasarımı
1231 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
1232 İlk ve Acil Yardım
1233 Uluslararası Finans
1234 Eczacılık
1235 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
1236 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
1237 Hukuk %50 BURSLU
1238 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
1239 Mütercim Tercümanlık
1240 İnşaat Mühendisliği
1241 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
1242 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1243 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
1244 Mütercim Tercümanlık
1245 Hukuk
1246 Spor Bilimleri
1247 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1248 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
1249 Mimarlık
1251 Müzik Öğretmenliği
1252 Yazılım Mühendisliği
1253 Psikoloji
1254 Psikoloji
1255 Sağlık Yönetimi
1256 Hukuk
1257 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 BURSLU
1258 İngilizce Öğretmenliği
1259 İngilizce Öğretmenliği
1260 Yazılım Mühendisliği
1261 Mütercim Tercümanlık
1262 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
1263 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
1264 İnşaat Mühendisliği
1265 İç Mimarlık (Türkçe)
1266 Eczacılık
1267 Bankacılık ve Finans
1268 Eczacılık
1269 Hukuk
1270 Eczacılık
1271 Müzik Öğretmenliği
1272 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1273 Psikoloji (Türkçe)
1274 Mimarlık
1275 Hukuk
1276 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1277 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
1278 Psikoloji
1279 İnşaat Mühendisliği %75 BURSLU
1280 Psikoloji
1281 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
1282 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
1283 Özel Eğitim Öğretmenliği
1284 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
1285 Eczacılık
1286 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri TM ve GY PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ -%75 BURSLU
1287 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1288 Psikoloji (Türkçe)
1289 Mimarlık
1290 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
1291 Makine Mühendisliği
1292 Hukuk
1293 Hukuk
1294 Hukuk
1295 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1296 Bilgisayar Mühendisliği
1297 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
1298 Hukuk
1299 Harita ve Kadastro
1300 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
1301 Animasyon ve Oyun Tasarımı
1302 Hukuk
1303 İşletme
1304 İşletme
1305 Mimarlık
1306 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
1308 Psikoloji (Türkçe)
1309 Hukuk
1310 Okul Öncesi Öğretmenliği
1311 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1312 Mütercim Tercümanlık
1313 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
1314 Hukuk
1315 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
1316 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1317 İngilizce Öğretmenliği
1318 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1319 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1320 Gastronomi ve Mutfak Sanatları %75 BURSLU
1321 Türk Dili ve Edebiyatı
1322 Psikoloji
1323 Psikoloji
1324 Hukuk
1325 Psikoloji
1327 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1328 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
1329 Yazılım Mühendisliği
1331 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
1332 Hemşirelik İngilizce %50 BURSLU
1333 Hukuk
1334 Yazılım Mühendisliği
1335 Hukuk
1336 Beslenme ve Diyetetik
1337 İngilizce Öğretmenliği
1338 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
1339 Hukuk
1340 Hukuk
1342 Bilgisayar Mühendisliği
1343 Bilgisayar Mühendisliği
1344 Bilgisayar Mühendisliği
1345 Hukuk
1346 Hukuk
1347 Animasyon ve Oyun Tasarımı
1348 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
1349 Hukuk
1351 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1352 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1353 Psikoloji (Türkçe)
1355 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
1356 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
1357 Mimarlık
1358 Hukuk
1359 Bankacılık ve Finans %50 BURSLU
1360 Hukuk
1361 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1362 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1363 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
1364 Yazılım Mühendisliği
1365 İngilizce Öğretmenliği
1366 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1367 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %75 BURSLU
1368 Sağlık Yönetimi
1369 Mimarlık
1370 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
1373 Pazarlama
1374 Bilgisayar Mühendisliği
1375 Spor Bilimleri
1376 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
1377 Spor Bilimleri
1378 Hukuk
1379 Hukuk
1380 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
1381 Eczacılık
1382 Mütercim Tercümanlık
1383 Özel Eğitim Öğretmenliği
1384 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
1385 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1386 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1388 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
1389 Makine Mühendisliği
1390 Makine Mühendisliği
1391 Hukuk %75 BURSLU
1392 Psikoloji
1393 Mütercim Tercümanlık
1394 Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı
1395 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1396 Yeni Medya ve Gazetecilik
1397 Hukuk
1398 Psikoloji (Türkçe)
1400 Okul Öncesi Öğretmenliği
1401 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
1402 Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 BURSLU
1403 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
1404 Psikoloji
1405 Mekatronik Mühendisliği
1406 Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU
1407 İngilizce Öğretmenliği
1408 Sinema ve Televizyon (Türkçe)
1409 Psikoloji (Türkçe)
1410 Spor Bilimleri %75 BURSLU
1411 Hukuk
1412 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
1413 Özel Eğitim Öğretmenliği
1414 Psikoloji
1415 Hukuk
1416 İngilizce Öğretmenliği
1417 İngilizce Öğretmenliği
1418 İnşaat Mühendisliği
1419 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %75 BURSLU
1420 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1421 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
1422 Hukuk
1423 Hukuk
1424 Kamu Yönetimi
1426 Okul Öncesi Öğretmenliği
1427 Okul Öncesi Öğretmenliği
1428 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1429 İngilizce Öğretmenliği
1430 Eczacılık
1431 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1432 Sinema ve Televizyon
1433 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
1434 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1435 Hukuk
1436 Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU
1437 Psikoloji (Türkçe)
1438 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1439 Psikoloji
1440 Bankacılık ve Finans
1441 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1442 İnşaat Mühendisliği
1443 Spor Bilimleri
1444 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
1445 İç Mimarlık (Türkçe) %50 BURSLU
1446 Turizm ve Otel İşletmeciliği SY PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ -%75 BURSLU
1447 Psikoloji (Türkçe)
1448 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
1449 Psikoloji
1450 Mimarlık
1451 Uluslararası İlişkiler
1452 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1453 Hukuk
1454 İç Mimarlık (Türkçe) %75 BURSLU
1455 Mimarlık
1456 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
1457 İnşaat Mühendisliği
1458 Psikoloji
1459 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
1461 İngilizce Öğretmenliği
1462 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1464 Okul Öncesi Öğretmenliği
1465 Yazılım Mühendisliği
1466 Müzik Öğretmenliği %50 BURSLU
1467 Mimarlık
1468 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
1469 Eczacılık
1470 Animasyon ve Oyun Tasarımı %100 BURSLU
1471 İşletme
1472 Endüstri Mühendisliği
1473 Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı
1474 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1475 Hukuk
1476 Eczacılık
1477 Eczacılık %75 BURSLU
1478 Eczacılık
1479 Eczacılık
1480 Sağlık Yönetimi
1481 Yeni Medya ve Gazetecilik
1482 Radyoterapi
1483 Mimarlık
1484 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1485 Psikoloji (Türkçe)
1486 Hukuk
1487 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
1488 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)
1489 Mimarlık
1490 Makine Mühendisliği
1491 İngilizce Öğretmenliği
1492 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1493 İşletme (Türkçe)
1494 Hukuk
1496 Hukuk
1497 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
1498 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1499 Animasyon ve Oyun Tasarımı
1500 Psikoloji
1501 Hukuk
1502 Hukuk
1503 İngilizce Öğretmenliği
1504 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1505 İç Mimarlık (Türkçe)
1506 Yazılım Mühendisliği
1507 Uluslararası Finans
1510 Müzik Öğretmenliği
1511 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1513 Yazılım Mühendisliği
1514 Psikoloji (Türkçe)
1515 İlk ve Acil Yardım
1516 Sinema ve Televizyon
1517 İlk ve Acil Yardım
1519 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1520 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
1521 Hukuk
1522 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
1523 Hukuk
1524 Mütercim Tercümanlık
1525 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %50 BURSLU
1526 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
1527 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
1528 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1529 İlk ve Acil Yardım
1530 Eczacılık
1531 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı %50 BURSLU
1532 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)
1533 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
1534 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1535 Anastezi
1536 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1537 Ameliyathane Hizmetleri
1538 İktisat
1539 Hukuk
1540 Bilgisayar Mühendisliği
1541 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU
1542 Bilgisayar Mühendisliği
1543 İnşaat Mühendisliği
1544 Mekatronik Mühendisliği
1545 Hukuk
1546 Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı MF - PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ
1547 Eczacılık
1548 Hukuk
1549 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
1550 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1551 Eczacılık
1553 Aşçılık
1554 Hukuk
1555 Turizm ve Otel İşletmeciliği
1556 Hukuk
1557 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
1558 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) %50 BURSLU
1559 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
1560 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)
1561 Psikoloji
1562 İşletme
1563 Animasyon ve Oyun Tasarımı
1564 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
1566 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
1567 Psikoloji
1568 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
1569 Hukuk
1570 Mimarlık
1571 İşletme (Türkçe)
1572 Hukuk
1573 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) %75 BURSLU
1574 Mimarlık %50 BURSLU
1575 Türkçe Öğretmenliği
1576 Moleküler Biyoloji ve Genetik %100 BURSLU
1577 Müzik Öğretmenliği
1578 Hukuk
1579 Bilgisayar Mühendisliği
1580 Bilgisayar Mühendisliği
1581 Mimarlık %50 BURSLU
1582 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1583 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
1584 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı %75 BURSLU
1585 Psikoloji
1586 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1587 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
1588 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1589 Sinema ve Televizyon
1590 Hukuk
1591 Hukuk
1592 Ağız ve Diş Sağlığı
1593 İlk ve Acil Yardım
1594 Moleküler Biyoloji ve Genetik
1595 Hukuk
1596 Okul Öncesi Öğretmenliği
1597 Yazılım Mühendisliği
1598 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU
1599 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1601 Müzik Öğretmenliği
1602 İşletme (Türkçe)
1603 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1604 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1605 Özel Eğitim Öğretmenliği
1606 Hukuk
1607 Uluslararası İlişkiler
1608 Okul Öncesi Öğretmenliği %75 BURSLU
1609 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1610 İlk ve Acil Yardım
1611 Ağız ve Diş Sağlığı
1612 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1613 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
1615 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi %50 BURSLU
1616 Makine Mühendisliği
1617 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) %50 BURSLU
1618 Hukuk
1619 Mekatronik Mühendisliği %75 BURSLU
1620 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
1621 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
1622 İktisat
1623 Siyaset Bilimi
1624 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
1625 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları %100 BURSLU
1626 Sağlık Yönetimi
1627 Mütercim Tercümanlık
1628 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1629 Hukuk
1630 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
1631 Mütercim Tercümanlık %75 BURSLU
1632 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1633 Uluslararası İlişkiler %100 BURSLU
1634 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
1635 Sinema ve Televizyon (Türkçe)
1636 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
1637 İnşaat Mühendisliği
1638 Psikoloji
Sınavsız yerleştirme (Tercihlerine göre önlisans programlarına yerleşenler)
0162 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0273 Aşçılık
0275 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0286 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0287 Adalet
0289 Bilgisayar Programcılığı
0308 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0310 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0311 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0312 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0313 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0314 Aşçılık
0315 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0317 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0319 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0320 Bilgisayar Programcılığı
0322 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
0325 İnşaat Teknolojisi
0326 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0352 Turizm ve Otelcilik
0364 Harita ve Kadastro
0396 Harita ve Kadastro
0397 Adalet
0398 Aşçılık
0399 Adalet
0405 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0409 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
0410 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0428 Adalet
0468 Aşçılık
0479 Aşçılık
0481 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0484 Aşçılık
0487 Aşçılık
0488 Aşçılık
0489 Aşçılık
0490 Harita ve Kadastro
0519 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0533 Adalet
0537 İnşaat Teknolojisi
0541 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0542 İnşaat Teknolojisi
0548 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
0551 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0578 İnşaat Teknolojisi
0582 Bilgisayar Programcılığı
0589 Bilgisayar Programcılığı
0592 Turizm ve Otelcilik
0594 İnşaat Teknolojisi
0603 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0606 Aşçılık
0607 Bilgisayar Programcılığı
0613 İnşaat Teknolojisi
0614 Bilgisayar Programcılığı
0615 Bilgisayar Programcılığı
0616 Bilgisayar Programcılığı
0618 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0619 Harita ve Kadastro
0664 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
0665 İnşaat Teknolojisi
0667 İnşaat Teknolojisi
0669 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0670 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
0674 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0675 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0677 Bilgisayar Programcılığı
0683 Adalet
0684 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
0685 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
0689 Turizm ve Otelcilik
0690 İnşaat Teknolojisi
0694 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0696 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0697 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0698 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0710 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0712 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0716 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
0718 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0719 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0720 Turizm ve Otelcilik
0721 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0722 Aşçılık
0723 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0724 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0726 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0774 Turizm ve Otelcilik
0779 Adalet
0782 Aşçılık
0788 Aşçılık
0790 Aşçılık
0846 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0855 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0860 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0879 Adalet
0891 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0892 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0893 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0894 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0895 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0896 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0929 Bilgisayar Programcılığı
0940 Aşçılık
0951 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0952 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
0953 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1027 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1061 Turizm ve Otelcilik
1067 Bilgisayar Programcılığı
1070 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1071 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1074 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1075 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1076 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
1081 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1098 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1099 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
1106 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1134 İnşaat Teknolojisi
1142 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1143 Turizm ve Otelcilik
1160 Aşçılık
1169 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1170 Aşçılık
1191 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1198 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1231 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
1232 Turizm ve Otelcilik
1287 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
1304 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1319 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1350 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1351 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1354 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1363 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1399 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1434 Aşçılık
1435 Aşçılık
1460 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1463 Turizm ve Otelcilik
1478 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1491 Adalet
1497 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
1506 Bilgisayar Programcılığı
1508 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1509 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1518 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1529 Aşçılık
1553 Aşçılık
1555 Aşçılık
1560 İnşaat Teknolojisi
1563 Bilgisayar Programcılığı
1587 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
1591 Adalet
1598 Aşçılık
1599 Aşçılık
1600 Bilgisayar Programcılığı
1603 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1609 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1611 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1614 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1615 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
1623 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
1627 Aşçılık
1572 kişinin katıldığı bir sınavı 1627 kişi nasıl kazanıyor gerçekten merak ediyorum