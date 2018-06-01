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Sıralı tam liste yayınlandı

dün iki merkezde  gerçekleşen sınava  DAÜ Kampüsü’nde 872 Lefkoşa TMK’da ise 700 olmak üzere toplam bin 572 aday katıldı...

01 Haziran 2018 Cuma 13:00
Sıralı tam liste yayınlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim gören  Türkiye uyruklu  öğrencilere yönelik  DAÜ  Giriş ve Burs Sınavı yapıldı ve sınav sonuçları açıklandı.

DAÜ’den  yapılan açıklamaya göre, dün iki merkezde  gerçekleşen sınava  DAÜ Kampüsü’nde 872 Lefkoşa TMK’da ise 700 olmak üzere toplam bin 572 aday katıldı.

Aday No    Yerleştiği Program    Burs Durumu

0001    Eczacılık    
0002    Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)    %100 BURSLU
0003    Mütercim Tercümanlık    
0004    Moleküler Biyoloji ve Genetik    %75 BURSLU
0005    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    %75 BURSLU
0006    Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı    
0007    Eczacılık    
0008    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0009    Psikoloji    
0010    Bilgisayar Mühendisliği    
0011    Hukuk    
0012    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0013    Hukuk    
0014    Mimarlık    %75 BURSLU
0015    Yazılım Mühendisliği    
0016    İnşaat Mühendisliği    %100 BURSLU
0017    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0018    Bankacılık ve Finans    %100 BURSLU
0019    Animasyon ve Oyun Tasarımı    %50 BURSLU
0020    Mimarlık    
0021    İşletme (Türkçe)    
0022    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    %50 BURSLU
0023    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0024    Makine Mühendisliği    
0025    Hukuk    
0026    İngilizce Öğretmenliği    
0027    Kamu Yönetimi    %100 BURSLU
0028    Mimarlık    
0029    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0030    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0031    Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)    
0032    Hukuk    
0033    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0034    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0037    Bankacılık ve Finans    %50 BURSLU
0038    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0039    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0040    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0041    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0042    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0043    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0044    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0045    İşletme    
0046    Eczacılık    
0047    Eczacılık    %100 BURSLU
0048    Beslenme ve Diyetetik    %75 BURSLU
0049    Hukuk    
0050    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0051    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0052    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0054    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0057    Hukuk    
0058    Bankacılık ve Finans    %75 BURSLU
0059    Psikoloji    
0060    Eczacılık    
0061    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    %75 BURSLU
0062    Endüstri Mühendisliği    %75 BURSLU
0063    Eczacılık    
0064    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0066    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
0067    Siyaset Bilimi    %100 BURSLU
0068    Hukuk    
0069    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0070    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0071    Türkçe Öğretmenliği    
0072    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    %50 BURSLU
0073    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0074    Hukuk    
0075    İşletme (Türkçe)    
0077    İngilizce Öğretmenliği    
0078    Hukuk    
0079    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0080    Yazılım Mühendisliği    %100 BURSLU
0081    Makine Mühendisliği    %75 BURSLU
0082    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0083    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0084    Animasyon ve Oyun Tasarımı    %75 BURSLU
0085    Eczacılık    
0086    Müzik Öğretmenliği    
0087    Bilgisayar Mühendisliği    
0088    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    %75 BURSLU
0089    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0090    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    %50 BURSLU
0091    Eczacılık    
0092    Eczacılık    
0093    Psikoloji    
0094    Makine Mühendisliği    
0095    Eczacılık    
0096    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0097    Yazılım Mühendisliği    
0098    Yazılım Mühendisliği    
0099    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0100    Sinema ve Televizyon    %75 BURSLU
0101    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0102    Hukuk    
0103    Turizm ve Otel İşletmeciliği    %50 BURSLU
0104    Mimarlık    %75 BURSLU
0105    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0106    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0107    Hukuk    
0108    Hemşirelik İngilizce    %50 BURSLU
0109    Eczacılık    
0110    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0111    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0112    Bankacılık ve Finans    %75 BURSLU
0113    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    %75 BURSLU
0114    Hukuk    
0115    Mekatronik Mühendisliği    
0116    Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)    %75 BURSLU
0117    Psikoloji    
0118    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    %50 BURSLU
0119    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    %50 BURSLU
0120    İngilizce Öğretmenliği    
0121    Eczacılık    
0122    Psikoloji    
0123    Aktüerya Bilimler    %100 BURSLU
0124    Mütercim Tercümanlık    %75 BURSLU
0125    Mimarlık    
0126    İşletme    
0127    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0128    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0129    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0130    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0131    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    %75 BURSLU
0132    Psikoloji    
0133    Psikoloji (Türkçe)    
0134    Bilgisayar Mühendisliği    
0135    Psikoloji    %50 BURSLU
0136    Yazılım Mühendisliği    
0137    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0138    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0139    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0140    Bilgisayar Mühendisliği    
0141    Türkçe Öğretmenliği    
0142    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0143    Mütercim Tercümanlık    
0144    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    TS PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ -%100 BURSLU
0145    Hukuk    
0146    İşletme    %100 BURSLU
0147    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0148    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik    %100 BURSLU
0149    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    %50 BURSLU
0150    Uluslararası İlişkiler    
0151    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0152    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0153    Yazılım Mühendisliği    
0154    İşletme    %75 BURSLU
0155    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0156    Psikoloji    
0157    Yazılım Mühendisliği    %75 BURSLU
0158    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0159    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0160    Yönetim Bilişim Sistemleri    %75 BURSLU
0161    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0162    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0164    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0165    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0166    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    %100 BURSLU
0167    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0168    İktisat    %50 BURSLU
0169    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0170    Makine Mühendisliği    %50 BURSLU
0171    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0172    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0173    Moleküler Biyoloji ve Genetik    %50 BURSLU
0174    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0175    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)    
0176    Sinema ve Televizyon    
0177    İç Mimarlık (Türkçe)    
0178    Yazılım Mühendisliği    
0179    İşletme    %50 BURSLU
0180    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0181    Hukuk    
0182    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0183    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0184    Eczacılık    
0185    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0186    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0187    İç Mimarlık (Türkçe)    %75 BURSLU
0188    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    
0189    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0190    Eczacılık    
0191    İşletme (Türkçe)    
0192    Eczacılık    
0193    Müzik Öğretmenliği    
0194    Eczacılık    
0195    Mimarlık    
0196    Eczacılık    
0197    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    %50 BURSLU
0198    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0200    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0201    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0202    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0203    Psikoloji (Türkçe)    
0204    Eczacılık    
0205    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    %50 BURSLU
0206    Eczacılık    
0207    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0208    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0209    Psikoloji (Türkçe)    
0210    Okul Öncesi Öğretmenliği    %75 BURSLU
0211    Sağlık Yönetimi    %75 BURSLU
0212    İnşaat Mühendisliği    
0213    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0214    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0215    Eczacılık    
0216    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0217    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
0218    Mimarlık    
0219    Mimarlık    
0220    Mimarlık    
0221    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0222    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0223    Yazılım Mühendisliği    
0224    İşletme (Türkçe)    
0225    Aktüerya Bilimler    %75 BURSLU
0226    Psikoloji (Türkçe)    
0227    Eczacılık    
0228    Eczacılık    
0229    Psikoloji (Türkçe)    %75 BURSLU
0230    İngilizce Öğretmenliği    
0231    Psikoloji    %50 BURSLU
0232    Türkçe Öğretmenliği    %50 BURSLU
0233    Yeni Medya ve Gazetecilik    
0234    Eczacılık    
0235    Hukuk    
0236    Hukuk    
0237    Hukuk    
0238    Hukuk    
0239    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0240    Hukuk    %100 BURSLU
0241    Türk Dili ve Edebiyatı    %50 BURSLU
0242    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0243    Yeni Medya ve Gazetecilik    %75 BURSLU
0244    Hukuk    
0245    Eczacılık    %50 BURSLU
0248    Psikoloji    
0249    Eczacılık    
0250    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
0251    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0252    İşletme    
0253    Mütercim Tercümanlık    %50 BURSLU
0254    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0255    Hukuk    
0256    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0257    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
0258    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0259    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0260    Eczacılık    
0261    İlk ve Acil Yardım    
0262    Eczacılık    
0263    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0264    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0265    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0266    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0267    Bankacılık ve Finans    
0268    İnşaat Mühendisliği    
0269    Mimarlık    
0270    Bilgisayar Mühendisliği    
0271    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0272    Bilgisayar Mühendisliği    
0273    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0274    Hukuk    
0275    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0276    Mimarlık    
0277    Türk Dili ve Edebiyatı    %50 BURSLU
0278    Mimarlık    
0279    Makine Mühendisliği    
0280    Eczacılık    
0281    Psikoloji (Türkçe)    %75 BURSLU
0282    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0283    Endüstri Mühendisliği    %100 BURSLU
0284    Türkçe Öğretmenliği    %100 BURSLU
0285    Mimarlık    
0286    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0287    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0288    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0289    Yazılım Mühendisliği    
0290    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    %100 BURSLU
0291    Psikoloji (Türkçe)    
0292    Psikoloji (Türkçe)    
0293    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0294    Eczacılık    
0295    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0296    İngilizce Öğretmenliği    %75 BURSLU
0297    Bilgisayar Mühendisliği    %50 BURSLU
0298    İç Mimarlık (Türkçe)    
0299    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0300    İktisat    
0301    Hukuk    
0302    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    %50 BURSLU
0303    Psikoloji    
0304    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0305    Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)    
0306    Bilgisayar Mühendisliği    
0307    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0309    Sağlık Yönetimi    %50 BURSLU
0310    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
0315    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0316    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0318    Ağız ve Diş Sağlığı    %75 BURSLU
0321    Okul Öncesi Öğretmenliği    %50 BURSLU
0323    Endüstri Mühendisliği    %75 BURSLU
0324    Bankacılık ve Finans    
0327    Bilgisayar Mühendisliği    %75 BURSLU
0328    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    %100 BURSLU
0329    Bilgisayar Mühendisliği    
0330    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0331    Uluslararası Finans    %50 BURSLU
0332    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0333    Mimarlık    
0334    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0335    Yazılım Mühendisliği    
0336    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    %50 BURSLU
0337    Hukuk    
0338    Psikoloji    
0339    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0340    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0341    Hukuk    
0342    Hukuk    
0343    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0344    Eczacılık    
0345    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0346    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0347    Mütercim Tercümanlık    
0348    Mütercim Tercümanlık    
0349    Hukuk    
0350    Spor Bilimleri    %50 BURSLU
0351    Psikoloji    
0352    Hukuk    
0353    İç Mimarlık (Türkçe)    
0354    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0355    Hukuk    %50 BURSLU
0356    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    %75 BURSLU
0357    Psikoloji (Türkçe)    
0358    Eczacılık    
0359    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0360    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik    
0361    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    %100 BURSLU
0362    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0363    Uluslararası İlişkiler    
0364    İlk ve Acil Yardım    
0365    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0366    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0367    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0368    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0369    Mütercim Tercümanlık    
0370    Psikoloji (Türkçe)    
0371    Hukuk    
0372    Mimarlık    
0373    Mimarlık    
0374    Psikoloji (Türkçe)    
0375    Fizyoterapi    
0376    Mütercim Tercümanlık    
0377    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0378    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0379    İlk ve Acil Yardım    
0380    Hukuk    
0381    Hukuk    
0382    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
0383    Mekatronik Mühendisliği    %75 BURSLU
0384    Yeni Medya ve Gazetecilik    
0385    Sağlık Yönetimi    %50 BURSLU
0386    Makine Mühendisliği    
0387    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0388    Türkçe Öğretmenliği    
0389    Mütercim Tercümanlık    
0390    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0391    Mütercim Tercümanlık    
0392    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0393    İlk ve Acil Yardım    
0394    İngilizce Öğretmenliği    
0395    Hukuk    
0396    Harita ve Kadastro    
0397    Spor Bilimleri    
0398    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0399    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0400    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0401    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0402    İngilizce Öğretmenliği    
0403    Mütercim Tercümanlık    %50 BURSLU
0404    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0405    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0406    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0407    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği    
0408    Psikoloji (Türkçe)    
0409    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0411    İç Mimarlık (Türkçe)    
0412    Türk Dili ve Edebiyatı    %75 BURSLU
0413    Psikoloji (Türkçe)    
0414    Psikoloji (Türkçe)    
0415    Psikoloji (Türkçe)    
0416    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0417    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0418    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0419    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0420    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0421    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0422    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0423    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0424    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0425    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0426    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0427    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0428    Siyaset Bilimi    
0429    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0430    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0432    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0433    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    
0434    Harita ve Kadastro    
0435    Hukuk    
0436    Mütercim Tercümanlık    
0437    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0438    Mimarlık    
0439    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    %50 BURSLU
0440    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0441    Mimarlık    
0442    Mütercim Tercümanlık    
0443    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0444    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)    
0445    Mütercim Tercümanlık    
0446    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
0447    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0448    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0449    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0450    Sağlık Yönetimi    
0451    Sağlık Yönetimi    
0452    Hukuk    
0453    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0454    Bilgisayar Mühendisliği    
0455    Spor Bilimleri    
0456    Mütercim Tercümanlık    
0457    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0458    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0459    Eczacılık    
0460    Eczacılık    
0461    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
0462    Eczacılık    
0463    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0464    Eczacılık    
0465    Beslenme ve Diyetetik    
0466    Eczacılık    
0467    Eczacılık    
0468    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0469    Hukuk    
0470    Uluslararası İlişkiler    
0471    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0472    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0473    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0474    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0475    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0476    İşletme (Türkçe)    
0477    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    
0478    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    
0479    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
0480    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0481    İlk ve Acil Yardım    
0482    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0483    Mütercim Tercümanlık    
0484    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0485    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0486    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği    
0487    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0488    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0489    Aşçılık    
0490    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri    
0491    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0492    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0493    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0494    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0495    Eczacılık    
0496    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    
0497    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0498    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
0499    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
0500    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0501    Bankacılık ve Finans    
0502    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0503    Müzik Öğretmenliği    %75 BURSLU
0504    Eczacılık    
0505    Mimarlık    
0506    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0507    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0508    Makine Mühendisliği    
0509    Makine Mühendisliği    
0510    Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)    
0511    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği    
0512    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0513    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi    
0514    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0515    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0516    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0517    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0518    Spor Bilimleri    %75 BURSLU
0519    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0520    Yazılım Mühendisliği    
0521    Hukuk    
0522    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0523    Ağız ve Diş Sağlığı    
0524    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0525    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0526    Spor Bilimleri    
0527    Hukuk    
0528    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik    
0529    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0530    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0531    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0532    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
0533    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0534    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0535    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0536    Eczacılık    
0537    Mimarlık    
0538    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0539    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0540    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0541    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0542    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0543    İngilizce Öğretmenliği    
0544    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0545    Okul Öncesi Öğretmenliği    %50 BURSLU
0546    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)    
0547    Bankacılık ve Finans    
0548    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
0549    Hukuk    
0550    Harita ve Kadastro    
0551    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0552    Sinema ve Televizyon    %75 BURSLU
0553    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    
0554    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0555    İç Mimarlık    
0556    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0557    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0558    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0559    Bilgisayar Mühendisliği    
0560    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0561    Yazılım Mühendisliği    
0562    Yönetim Bilişim Sistemleri    %50 BURSLU
0563    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0564    Hukuk    
0565    Bilgisayar Mühendisliği    
0566    Hukuk    
0567    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
0568    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0569    Eczacılık    
0570    Hukuk    
0571    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0572    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0573    İç Mimarlık    
0574    Hukuk    
0575    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0576    Hukuk    
0577    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0578    Mimarlık    
0579    Hukuk    
0580    Hukuk    
0581    Eczacılık    
0583    Müzik Öğretmenliği    %50 BURSLU
0584    Eczacılık    
0585    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
0586    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0587    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
0588    İlk ve Acil Yardım    
0589    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0590    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)    
0591    Kamu Yönetimi    
0592    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0593    Hukuk    
0595    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    %75 BURSLU
0596    İngilizce Öğretmenliği    
0597    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0598    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0599    Eczacılık    
0600    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0601    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0602    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0603    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0604    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0605    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0606    İngilizce Öğretmenliği    
0607    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0608    Psikoloji (Türkçe)    
0609    Hukuk    
0610    İç Mimarlık    
0611    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0612    Uluslararası İlişkiler    
0613    İç Mimarlık    
0614    Bilgisayar Programcılığı    
0615    Bilgisayar Programcılığı    
0616    Bilgisayar Programcılığı    
0617    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    
0618    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0619    Harita ve Kadastro    
0620    Hukuk    
0621    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
0622    Eczacılık    
0623    Beslenme ve Diyetetik    
0624    Makine Mühendisliği    
0625    İktisat    %75 BURSLU
0626    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    %50 BURSLU
0627    Eczacılık    
0628    Endüstri Mühendisliği    %50 BURSLU
0629    İktisat    %100 BURSLU
0630    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0631    Hukuk    
0632    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0633    Hukuk    
0634    Moleküler Biyoloji ve Genetik    %75 BURSLU
0635    İşletme    %75 BURSLU
0636    Eczacılık    
0637    Okul Öncesi Öğretmenliği    %100 BURSLU
0638    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0639    Makine Mühendisliği    %100 BURSLU
0640    İngilizce Öğretmenliği    
0641    Sinema ve Televizyon    
0642    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0643    İktisat    %75 BURSLU
0644    Spor Bilimleri    
0645    İngilizce Öğretmenliği    
0646    Yazılım Mühendisliği    %50 BURSLU
0647    Türk Dili ve Edebiyatı    %75 BURSLU
0648    Yazılım Mühendisliği    %50 BURSLU
0649    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0650    İlk ve Acil Yardım    
0651    İşletme (Türkçe)    
0652    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0653    Sağlık Yönetimi    
0654    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    
0655    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0656    İktisat    %50 BURSLU
0657    Hukuk    
0658    Kamu Yönetimi    
0659    Yeni Medya ve Gazetecilik    
0660    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0661    Psikoloji (Türkçe)    
0662    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0663    İç Mimarlık    
0665    Mimarlık    
0666    Hukuk    
0667    Mimarlık    
0668    Spor Bilimleri    
0669    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0670    Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik    
0671    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0672    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0673    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0674    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0675    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0676    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0677    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği    
0678    Bilgisayar Mühendisliği    
0679    Spor Bilimleri    
0680    Spor Bilimleri    
0681    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    %50 BURSLU
0682    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)    
0683    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
0684    Psikoloji (Türkçe)    
0685    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0686    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0687    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
0688    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0689    Aşçılık    
0690    İç Mimarlık (Türkçe)    
0691    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
0692    Spor Bilimleri    %50 BURSLU
0693    Hukuk    
0699    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0700    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0701    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0702    İşletme    
0703    Mütercim Tercümanlık    
0704    Psikoloji    
0705    Psikoloji    
0707    Ağız ve Diş Sağlığı    
0708    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0709    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0711    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0713    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0714    Aşçılık    
0715    İlk ve Acil Yardım    
0717    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0720    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0722    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0725    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0727    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0728    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0729    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0730    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0731    Eczacılık    %50 BURSLU
0732    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)    
0733    Hukuk    
0735    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
0736    Müzik Öğretmenliği    
0738    Müzik Öğretmenliği    
0739    Müzik Öğretmenliği    MY PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ - %100 BURSLU
0740    Müzik Öğretmenliği    
0742    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
0743    Turizm ve Otelcilik    
0744    Sağlık Yönetimi    
0745    Beslenme ve Diyetetik    
0746    Türkçe Öğretmenliği    
0747    Özel Eğitim Öğretmenliği    %50 BURSLU
0748    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
0749    İngilizce Öğretmenliği    
0750    Mimarlık    
0751    İnşaat Mühendisliği    
0752    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    %100 BURSLU
0753    Makine Mühendisliği    
0754    Psikoloji    
0755    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0756    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0757    Eczacılık    
0758    Psikoloji    
0759    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
0760    İktisat    
0761    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0762    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0764    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0765    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0767    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)    
0768    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0769    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
0770    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0771    Eczacılık    
0772    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0773    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0774    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0775    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0776    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0777    Psikoloji (Türkçe)    
0778    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0779    Psikoloji (Türkçe)    
0780    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0781    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
0782    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0783    Ağız ve Diş Sağlığı    
0784    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri    
0785    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri    
0786    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık    
0787    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0788    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0789    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0790    Aşçılık    
0791    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0792    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0793    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0794    Spor Bilimleri    
0795    Psikoloji    
0796    Hukuk    
0797    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0798    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0799    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0800    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0801    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    %50 BURSLU
0802    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    
0804    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0805    İşletme    
0806    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0807    Psikoloji (Türkçe)    
0808    Spor Bilimleri    %100 BURSLU
0809    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0811    İşletme (Türkçe)    
0812    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
0813    Hukuk    
0814    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0815    Psikoloji    
0816    Psikoloji (Türkçe)    
0817    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0818    Hukuk    
0819    Eczacılık    
0820    Ağız ve Diş Sağlığı    
0821    İşletme    
0822    İşletme    
0823    Spor Bilimleri    
0824    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0825    Anastezi    
0826    İngilizce Öğretmenliği    
0827    Türk Dili ve Edebiyatı    
0828    Spor Bilimleri    
0829    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
0830    Spor Bilimleri    
0831    Mimarlık    
0832    Hukuk    
0833    Eczacılık    
0834    Eczacılık    
0835    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0836    Eczacılık    
0837    İç Mimarlık (Türkçe)    
0838    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0839    İngilizce Öğretmenliği    %50 BURSLU
0840    Ağız ve Diş Sağlığı    %100 BURSLU
0841    İşletme (Türkçe)    
0842    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0843    Bankacılık ve Finans    
0844    Yazılım Mühendisliği    
0845    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0846    Mütercim Tercümanlık    
0847    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0848    İngilizce Öğretmenliği    
0849    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik    %50 BURSLU
0850    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    
0851    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    
0852    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0853    Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik    
0854    Eczacılık    
0855    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0856    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0857    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0858    İşletme (Türkçe)    
0859    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0860    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0861    Okul Öncesi Öğretmenliği    
0862    İşletme Mühendisliği    
0863    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
0864    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri    
0865    Müzik Öğretmenliği    %75 BURSLU
0866    Müzik Öğretmenliği    
0867    Müzik Öğretmenliği    
0868    Eczacılık    
0869    Animasyon ve Oyun Tasarımı    %50 BURSLU
0870    Psikoloji    
0871    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0872    Yazılım Mühendisliği    
0873    İlk ve Acil Yardım    
0874    Bilgisayar Mühendisliği    
0875    Eczacılık    
0876    Kamu Yönetimi    %50 BURSLU
0877    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    
0878    Pazarlama    
0879    Hukuk    
0880    Hukuk    
0881    Hukuk    
0882    Bilgisayar Mühendisliği    %50 BURSLU
0883    İnşaat Mühendisliği    
0884    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
0885    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0886    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0887    Eczacılık    
0888    Psikoloji    
0889    Beslenme ve Diyetetik    
0890    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
0891    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0892    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0893    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0894    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0895    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0896    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0897    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0898    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0899    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0900    Spor Bilimleri    
0901    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
0902    Psikoloji    
0903    Sinema ve Televizyon    %50 BURSLU
0904    Psikoloji (Türkçe)    
0905    Yeni Medya ve Gazetecilik    %50 BURSLU
0906    Psikoloji    
0907    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0908    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0909    Psikoloji    
0910    Mimarlık    
0911    Psikoloji (Türkçe)    
0912    Eczacılık    
0913    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0914    Mütercim Tercümanlık    
0915    Yazılım Mühendisliği    
0916    İnşaat Mühendisliği    
0917    Hukuk    
0918    Yeni Medya ve Gazetecilik    
0919    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0920    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0921    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0922    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0923    Psikoloji (Türkçe)    
0924    İşletme (Türkçe)    
0925    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0926    Eczacılık    
0927    Eczacılık    
0928    Uluslararası İlişkiler    %50 BURSLU
0929    Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)    
0930    Yeni Medya ve Gazetecilik    
0931    Bankacılık ve Finans    
0932    Müzik Öğretmenliği    
0933    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    
0934    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0935    Hukuk    
0936    İşletme    
0937    İlk ve Acil Yardım    
0938    Eczacılık    
0939    Ağız ve Diş Sağlığı    
0940    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0941    İşletme (Türkçe)    
0942    İngilizce Öğretmenliği    
0943    İşletme (Türkçe)    
0944    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0945    Bankacılık ve Finans    
0946    Hukuk    
0947    Makine Mühendisliği    
0948    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0949    Hukuk    
0950    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0951    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0952    İşletme (Türkçe)    
0953    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0954    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
0955    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
0956    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    
0957    Türkçe Öğretmenliği    
0958    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    
0959    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0960    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
0961    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0962    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği    
0963    İç Mimarlık    %50 BURSLU
0964    Eczacılık    
0965    İşletme    %50 BURSLU
0966    Psikoloji (Türkçe)    %100 BURSLU
0967    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
0968    Sinema ve Televizyon    
0969    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0970    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
0971    İnşaat Mühendisliği    
0972    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0973    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0974    Özel Eğitim Öğretmenliği    
0975    Yeni Medya ve Gazetecilik    
0976    Hukuk    
0977    İlk ve Acil Yardım    
0978    Bilgisayar Mühendisliği    
0979    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
0980    İngilizce Öğretmenliği    
0981    Psikoloji    
0982    Mütercim Tercümanlık    
0983    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
0984    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0985    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
0986    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0987    Hukuk    
0988    Mütercim Tercümanlık    
0989    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
0990    Mimarlık    
0991    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0992    Hukuk    
0993    Spor Bilimleri    
0994    Mütercim Tercümanlık    
0995    İngilizce Öğretmenliği    
0996    Psikoloji    
0997    Bankacılık ve Finans    
0998    Eczacılık    
0999    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
1000    İç Mimarlık (Türkçe)    
1001    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
1002    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1003    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1004    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1005    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
1006    Müzik Öğretmenliği    
1007    Mütercim Tercümanlık    
1008    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
1009    Mütercim Tercümanlık    
1010    İşletme    
1011    Mütercim Tercümanlık    
1012    İşletme    
1013    Mütercim Tercümanlık    
1014    Müzik Öğretmenliği    
1015    Uluslararası İlişkiler    
1016    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
1017    Mütercim Tercümanlık    
1018    Hukuk    
1019    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
1020    İşletme (Türkçe)    
1021    Sağlık Yönetimi    
1022    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1023    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1024    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
1025    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
1026    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi    
1027    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1028    İşletme    
1030    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1031    Psikoloji    
1032    Hukuk    
1033    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1035    İşletme    
1036    Psikoloji (Türkçe)    
1037    İç Mimarlık (Türkçe)    
1038    Mimarlık    
1039    Özel Eğitim Öğretmenliği    %50 BURSLU
1040    Bankacılık ve Finans    
1041    Özel Eğitim Öğretmenliği    %75 BURSLU
1042    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1043    Sağlık Yönetimi    
1044    İngilizce Öğretmenliği    
1045    Özel Eğitim Öğretmenliği    
1046    Yazılım Mühendisliği    
1047    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1048    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1049    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
1050    Psikoloji (Türkçe)    
1051    İşletme    
1052    Hukuk    
1053    Hukuk    
1054    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
1055    Hukuk    
1057    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    %75 BURSLU
1058    Beslenme ve Diyetetik    
1060    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1061    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
1062    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
1063    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
1064    Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)    
1065    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
1066    İç Mimarlık (Türkçe)    
1068    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
1069    Hukuk    
1072    Hukuk    
1073    İşletme (Türkçe)    
1075    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1076    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1077    Hukuk    
1078    İşletme (Türkçe)    
1079    Mimarlık    
1080    Bilgisayar Mühendisliği    
1081    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1082    Mimarlık    
1083    Mimarlık    
1084    Hukuk    
1085    Türk Dili ve Edebiyatı    
1086    İç Mimarlık (Türkçe)    
1087    Hukuk    
1088    İç Mimarlık    %100 BURSLU
1089    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
1090    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
1091    Bankacılık ve Finans    
1092    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)    %50 BURSLU
1093    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1094    Uluslararası İlişkiler    
1095    İşletme    
1096    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
1097    Hukuk    
1099    İşletme    
1100    Makine Mühendisliği    
1101    Bilgisayar Mühendisliği    
1102    Okul Öncesi Öğretmenliği    
1103    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
1104    Mütercim Tercümanlık    
1105    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1107    Makine Mühendisliği    
1108    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
1109    İngilizce Öğretmenliği    
1110    Özel Eğitim Öğretmenliği    
1111    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    %75 BURSLU
1112    Eczacılık    %75 BURSLU
1113    Hukuk    
1114    Psikoloji (Türkçe)    
1116    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1117    Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı    
1118    Bilgisayar Mühendisliği    
1119    Makine Mühendisliği    %50 BURSLU
1120    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    %50 BURSLU
1121    İngilizce Öğretmenliği    ID PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ - %100 BURSLU
1122    Yazılım Mühendisliği    %75 BURSLU
1123    İlk ve Acil Yardım    
1124    İç Mimarlık (Türkçe)    
1125    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
1126    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
1127    Uluslararası İlişkiler    
1128    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    %50 BURSLU
1129    Hukuk    
1130    İngilizce Öğretmenliği    
1131    Yeni Medya ve Gazetecilik    %50 BURSLU
1132    Müzik Öğretmenliği    
1133    İngilizce Öğretmenliği    %75 BURSLU
1134    Mimarlık    
1135    Ameliyathane Hizmetleri    
1136    İşletme (Türkçe)    
1137    İşletme (Türkçe)    
1138    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    
1139    Bilgisayar Mühendisliği    
1140    Spor Bilimleri    
1141    Okul Öncesi Öğretmenliği    
1142    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1144    Mütercim Tercümanlık    %100 BURSLU
1145    Hukuk    
1146    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
1147    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri    
1148    Psikoloji (Türkçe)    
1149    Eczacılık    
1150    Hukuk    
1151    Psikoloji (Türkçe)    
1152    Makine Mühendisliği    
1153    Animasyon ve Oyun Tasarımı    %75 BURSLU
1154    Yazılım Mühendisliği    
1156    Mütercim Tercümanlık    
1157    Eczacılık    
1158    Mimarlık    
1159    Psikoloji    
1160    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    
1161    Müzik Öğretmenliği    
1163    Eczacılık    
1164    Ağız ve Diş Sağlığı    %75 BURSLU
1165    İnşaat Mühendisliği    
1166    Eczacılık    
1167    İşletme    
1168    İşletme    
1169    İşletme    
1170    Harita ve Kadastro    
1171    Mimarlık    
1172    Müzik Öğretmenliği    
1173    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    
1174    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
1175    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
1176    Bankacılık ve Finans    
1177    Bankacılık ve Sigortacılık    
1178    İşletme (Türkçe)    
1179    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
1180    Müzik Öğretmenliği    
1181    Psikoloji (Türkçe)    
1183    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
1184    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1185    Eczacılık    
1186    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
1187    Fizyoterapi    
1188    Spor Bilimleri    
1189    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
1190    Mimarlık    
1191    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
1192    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik    
1193    Mimarlık    
1194    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
1195    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1196    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
1197    Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik    %50 BURSLU
1199    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
1200    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1201    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1202    Hukuk    
1203    İngilizce Öğretmenliği    
1204    Uluslararası İlişkiler    
1205    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    
1206    Eczacılık    
1207    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    %100 BURSLU
1208    Okul Öncesi Öğretmenliği    
1209    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    
1210    Hukuk    
1214    Hukuk    %75 BURSLU
1215    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1216    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
1217    İktisat    
1218    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1219    Hukuk    
1220    Yazılım Mühendisliği    
1221    Mimarlık    %100 BURSLU
1222    Endüstri Mühendisliği    
1223    İngilizce Öğretmenliği    %50 BURSLU
1224    Yazılım Mühendisliği    
1225    İngilizce Öğretmenliği    
1226    Mekatronik Mühendisliği    
1227    İlk ve Acil Yardım    
1228    Müzik Öğretmenliği    
1229    Spor Bilimleri    
1230    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
1231    Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik    
1232    İlk ve Acil Yardım    
1233    Uluslararası Finans    
1234    Eczacılık    
1235    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
1236    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    
1237    Hukuk    %50 BURSLU
1238    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
1239    Mütercim Tercümanlık    
1240    İnşaat Mühendisliği    
1241    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
1242    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1243    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
1244    Mütercim Tercümanlık    
1245    Hukuk    
1246    Spor Bilimleri    
1247    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1248    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)    
1249    Mimarlık    
1251    Müzik Öğretmenliği    
1252    Yazılım Mühendisliği    
1253    Psikoloji    
1254    Psikoloji    
1255    Sağlık Yönetimi    
1256    Hukuk    
1257    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    %50 BURSLU
1258    İngilizce Öğretmenliği    
1259    İngilizce Öğretmenliği    
1260    Yazılım Mühendisliği    
1261    Mütercim Tercümanlık    
1262    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
1263    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
1264    İnşaat Mühendisliği    
1265    İç Mimarlık (Türkçe)    
1266    Eczacılık    
1267    Bankacılık ve Finans    
1268    Eczacılık    
1269    Hukuk    
1270    Eczacılık    
1271    Müzik Öğretmenliği    
1272    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1273    Psikoloji (Türkçe)    
1274    Mimarlık    
1275    Hukuk    
1276    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1277    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
1278    Psikoloji    
1279    İnşaat Mühendisliği    %75 BURSLU
1280    Psikoloji    
1281    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
1282    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
1283    Özel Eğitim Öğretmenliği    
1284    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    
1285    Eczacılık    
1286    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    TM ve GY PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ -%75 BURSLU
1287    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1288    Psikoloji (Türkçe)    
1289    Mimarlık    
1290    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
1291    Makine Mühendisliği    
1292    Hukuk    
1293    Hukuk    
1294    Hukuk    
1295    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1296    Bilgisayar Mühendisliği    
1297    Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)    
1298    Hukuk    
1299    Harita ve Kadastro    
1300    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
1301    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
1302    Hukuk    
1303    İşletme    
1304    İşletme    
1305    Mimarlık    
1306    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
1308    Psikoloji (Türkçe)    
1309    Hukuk    
1310    Okul Öncesi Öğretmenliği    
1311    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1312    Mütercim Tercümanlık    
1313    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği    
1314    Hukuk    
1315    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
1316    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1317    İngilizce Öğretmenliği    
1318    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1319    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
1320    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    %75 BURSLU
1321    Türk Dili ve Edebiyatı    
1322    Psikoloji    
1323    Psikoloji    
1324    Hukuk    
1325    Psikoloji    
1327    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1328    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
1329    Yazılım Mühendisliği    
1331    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
1332    Hemşirelik İngilizce    %50 BURSLU
1333    Hukuk    
1334    Yazılım Mühendisliği    
1335    Hukuk    
1336    Beslenme ve Diyetetik    
1337    İngilizce Öğretmenliği    
1338    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
1339    Hukuk    
1340    Hukuk    
1342    Bilgisayar Mühendisliği    
1343    Bilgisayar Mühendisliği    
1344    Bilgisayar Mühendisliği    
1345    Hukuk    
1346    Hukuk    
1347    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
1348    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
1349    Hukuk    
1351    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1352    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1353    Psikoloji (Türkçe)    
1355    Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik    
1356    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
1357    Mimarlık    
1358    Hukuk    
1359    Bankacılık ve Finans    %50 BURSLU
1360    Hukuk    
1361    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1362    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1363    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
1364    Yazılım Mühendisliği    
1365    İngilizce Öğretmenliği    
1366    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1367    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    %75 BURSLU
1368    Sağlık Yönetimi    
1369    Mimarlık    
1370    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
1373    Pazarlama    
1374    Bilgisayar Mühendisliği    
1375    Spor Bilimleri    
1376    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
1377    Spor Bilimleri    
1378    Hukuk    
1379    Hukuk    
1380    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği    
1381    Eczacılık    
1382    Mütercim Tercümanlık    
1383    Özel Eğitim Öğretmenliği    
1384    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
1385    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1386    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1388    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
1389    Makine Mühendisliği    
1390    Makine Mühendisliği    
1391    Hukuk    %75 BURSLU
1392    Psikoloji    
1393    Mütercim Tercümanlık    
1394    Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı    
1395    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1396    Yeni Medya ve Gazetecilik    
1397    Hukuk    
1398    Psikoloji (Türkçe)    
1400    Okul Öncesi Öğretmenliği    
1401    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
1402    Moleküler Biyoloji ve Genetik    %50 BURSLU
1403    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
1404    Psikoloji    
1405    Mekatronik Mühendisliği    
1406    Mekatronik Mühendisliği    %50 BURSLU
1407    İngilizce Öğretmenliği    
1408    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    
1409    Psikoloji (Türkçe)    
1410    Spor Bilimleri    %75 BURSLU
1411    Hukuk    
1412    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    
1413    Özel Eğitim Öğretmenliği    
1414    Psikoloji    
1415    Hukuk    
1416    İngilizce Öğretmenliği    
1417    İngilizce Öğretmenliği    
1418    İnşaat Mühendisliği    
1419    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık    %75 BURSLU
1420    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1421    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
1422    Hukuk    
1423    Hukuk    
1424    Kamu Yönetimi    
1426    Okul Öncesi Öğretmenliği    
1427    Okul Öncesi Öğretmenliği    
1428    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1429    İngilizce Öğretmenliği    
1430    Eczacılık    
1431    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
1432    Sinema ve Televizyon    
1433    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
1434    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1435    Hukuk    
1436    Mekatronik Mühendisliği    %50 BURSLU
1437    Psikoloji (Türkçe)    
1438    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1439    Psikoloji    
1440    Bankacılık ve Finans    
1441    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1442    İnşaat Mühendisliği    
1443    Spor Bilimleri    
1444    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
1445    İç Mimarlık (Türkçe)    %50 BURSLU
1446    Turizm ve Otel İşletmeciliği    SY PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ -%75 BURSLU
1447    Psikoloji (Türkçe)    
1448    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
1449    Psikoloji    
1450    Mimarlık    
1451    Uluslararası İlişkiler    
1452    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1453    Hukuk    
1454    İç Mimarlık (Türkçe)    %75 BURSLU
1455    Mimarlık    
1456    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
1457    İnşaat Mühendisliği    
1458    Psikoloji    
1459    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)    
1461    İngilizce Öğretmenliği    
1462    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1464    Okul Öncesi Öğretmenliği    
1465    Yazılım Mühendisliği    
1466    Müzik Öğretmenliği    %50 BURSLU
1467    Mimarlık    
1468    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri    
1469    Eczacılık    
1470    Animasyon ve Oyun Tasarımı    %100 BURSLU
1471    İşletme    
1472    Endüstri Mühendisliği    
1473    Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı    
1474    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
1475    Hukuk    
1476    Eczacılık    
1477    Eczacılık    %75 BURSLU
1478    Eczacılık    
1479    Eczacılık    
1480    Sağlık Yönetimi    
1481    Yeni Medya ve Gazetecilik    
1482    Radyoterapi    
1483    Mimarlık    
1484    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1485    Psikoloji (Türkçe)    
1486    Hukuk    
1487    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    
1488    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)    
1489    Mimarlık    
1490    Makine Mühendisliği    
1491    İngilizce Öğretmenliği    
1492    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1493    İşletme (Türkçe)    
1494    Hukuk    
1496    Hukuk    
1497    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri    
1498    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1499    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
1500    Psikoloji    
1501    Hukuk    
1502    Hukuk    
1503    İngilizce Öğretmenliği    
1504    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1505    İç Mimarlık (Türkçe)    
1506    Yazılım Mühendisliği    
1507    Uluslararası Finans    
1510    Müzik Öğretmenliği    
1511    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1513    Yazılım Mühendisliği    
1514    Psikoloji (Türkçe)    
1515    İlk ve Acil Yardım    
1516    Sinema ve Televizyon    
1517    İlk ve Acil Yardım    
1519    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1520    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik    
1521    Hukuk    
1522    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
1523    Hukuk    
1524    Mütercim Tercümanlık    
1525    Sosyal Bilgiler Öğretmenliği    %50 BURSLU
1526    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
1527    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
1528    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1529    İlk ve Acil Yardım    
1530    Eczacılık    
1531    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    %50 BURSLU
1532    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)    
1533    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)    
1534    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1535    Anastezi    
1536    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1537    Ameliyathane Hizmetleri    
1538    İktisat    
1539    Hukuk    
1540    Bilgisayar Mühendisliği    
1541    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    %75 BURSLU
1542    Bilgisayar Mühendisliği    
1543    İnşaat Mühendisliği    
1544    Mekatronik Mühendisliği    
1545    Hukuk    
1546    Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı    MF - PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ
1547    Eczacılık    
1548    Hukuk    
1549    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
1550    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1551    Eczacılık    
1553    Aşçılık    
1554    Hukuk    
1555    Turizm ve Otel İşletmeciliği    
1556    Hukuk    
1557    Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)    
1558    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)    %50 BURSLU
1559    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
1560    İnşaat Mühendisliği (Türkçe)    
1561    Psikoloji    
1562    İşletme    
1563    Animasyon ve Oyun Tasarımı    
1564    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon    
1566    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    
1567    Psikoloji    
1568    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri    
1569    Hukuk    
1570    Mimarlık    
1571    İşletme (Türkçe)    
1572    Hukuk    
1573    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)    %75 BURSLU
1574    Mimarlık    %50 BURSLU
1575    Türkçe Öğretmenliği    
1576    Moleküler Biyoloji ve Genetik    %100 BURSLU
1577    Müzik Öğretmenliği    
1578    Hukuk    
1579    Bilgisayar Mühendisliği    
1580    Bilgisayar Mühendisliği    
1581    Mimarlık    %50 BURSLU
1582    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1583    Matematik ve Bilgisayar Bilimleri    
1584    Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı    %75 BURSLU
1585    Psikoloji    
1586    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1587    Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik    
1588    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1589    Sinema ve Televizyon    
1590    Hukuk    
1591    Hukuk    
1592    Ağız ve Diş Sağlığı    
1593    İlk ve Acil Yardım    
1594    Moleküler Biyoloji ve Genetik    
1595    Hukuk    
1596    Okul Öncesi Öğretmenliği    
1597    Yazılım Mühendisliği    
1598    Hemşirelik (Türkçe)    %50 BURSLU
1599    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1601    Müzik Öğretmenliği    
1602    İşletme (Türkçe)    
1603    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1604    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1605    Özel Eğitim Öğretmenliği    
1606    Hukuk    
1607    Uluslararası İlişkiler    
1608    Okul Öncesi Öğretmenliği    %75 BURSLU
1609    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
1610    İlk ve Acil Yardım    
1611    Ağız ve Diş Sağlığı    
1612    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1613    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
1615    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    %50 BURSLU
1616    Makine Mühendisliği    
1617    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)    %50 BURSLU
1618    Hukuk    
1619    Mekatronik Mühendisliği    %75 BURSLU
1620    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik    
1621    Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik    
1622    İktisat    
1623    Siyaset Bilimi    
1624    Bilişim Sistemleri Mühendisliği    
1625    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    %100 BURSLU
1626    Sağlık Yönetimi    
1627    Mütercim Tercümanlık    
1628    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
1629    Hukuk    
1630    Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)    
1631    Mütercim Tercümanlık    %75 BURSLU
1632    Elektrik ve Elektronik Mühendisliği    
1633    Uluslararası İlişkiler    %100 BURSLU
1634    Gastronomi ve Mutfak Sanatları    
1635    Sinema ve Televizyon (Türkçe)    
1636    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)    
1637    İnşaat Mühendisliği    
1638    Psikoloji    
        
Sınavsız yerleştirme (Tercihlerine göre önlisans programlarına yerleşenler)        
0162    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0273    Aşçılık    
0275    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0286    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0287    Adalet    
0289    Bilgisayar Programcılığı    
0308    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0310    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0311    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0312    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0313    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0314    Aşçılık    
0315    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0317    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0319    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0320    Bilgisayar Programcılığı    
0322    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi    
0325    İnşaat Teknolojisi    
0326    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0352    Turizm ve Otelcilik    
0364    Harita ve Kadastro    
0396    Harita ve Kadastro    
0397    Adalet    
0398    Aşçılık    
0399    Adalet    
0405    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0409    Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik    
0410    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0428    Adalet    
0468    Aşçılık    
0479    Aşçılık    
0481    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0484    Aşçılık    
0487    Aşçılık    
0488    Aşçılık    
0489    Aşçılık    
0490    Harita ve Kadastro    
0519    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0533    Adalet    
0537    İnşaat Teknolojisi    
0541    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0542    İnşaat Teknolojisi    
0548    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
0551    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0578    İnşaat Teknolojisi    
0582    Bilgisayar Programcılığı    
0589    Bilgisayar Programcılığı    
0592    Turizm ve Otelcilik    
0594    İnşaat Teknolojisi    
0603    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0606    Aşçılık    
0607    Bilgisayar Programcılığı    
0613    İnşaat Teknolojisi    
0614    Bilgisayar Programcılığı    
0615    Bilgisayar Programcılığı    
0616    Bilgisayar Programcılığı    
0618    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0619    Harita ve Kadastro    
0664    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi    
0665    İnşaat Teknolojisi    
0667    İnşaat Teknolojisi    
0669    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0670    Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik    
0674    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0675    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0677    Bilgisayar Programcılığı    
0683    Adalet    
0684    Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik    
0685    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
0689    Turizm ve Otelcilik    
0690    İnşaat Teknolojisi    
0694    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0696    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0697    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0698    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0710    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0712    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0716    Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik    
0718    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0719    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0720    Turizm ve Otelcilik    
0721    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0722    Aşçılık    
0723    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0724    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0726    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0774    Turizm ve Otelcilik    
0779    Adalet    
0782    Aşçılık    
0788    Aşçılık    
0790    Aşçılık    
0846    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0855    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0860    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0879    Adalet    
0891    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0892    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0893    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0894    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0895    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0896    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0929    Bilgisayar Programcılığı    
0940    Aşçılık    
0951    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0952    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
0953    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
1027    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1061    Turizm ve Otelcilik    
1067    Bilgisayar Programcılığı    
1070    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
1071    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1074    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1075    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1076    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi    
1081    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1098    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1099    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri    
1106    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1134    İnşaat Teknolojisi    
1142    Elektrik ve Elektronik Teknolojisi    
1143    Turizm ve Otelcilik    
1160    Aşçılık    
1169    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları    
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meraklı 2018-06-01 13:32:35

1572 kişinin katıldığı bir sınavı 1627 kişi nasıl kazanıyor gerçekten merak ediyorum

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