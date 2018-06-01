Sıralı tam liste yayınlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim gören Türkiye uyruklu öğrencilere yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sınavı yapıldı ve sınav sonuçları açıklandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dün iki merkezde gerçekleşen sınava DAÜ Kampüsü’nde 872 Lefkoşa TMK’da ise 700 olmak üzere toplam bin 572 aday katıldı.

Aday No Yerleştiği Program Burs Durumu

0001 Eczacılık

0002 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) %100 BURSLU

0003 Mütercim Tercümanlık

0004 Moleküler Biyoloji ve Genetik %75 BURSLU

0005 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) %75 BURSLU

0006 Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı

0007 Eczacılık

0008 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0009 Psikoloji

0010 Bilgisayar Mühendisliği

0011 Hukuk

0012 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0013 Hukuk

0014 Mimarlık %75 BURSLU

0015 Yazılım Mühendisliği

0016 İnşaat Mühendisliği %100 BURSLU

0017 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0018 Bankacılık ve Finans %100 BURSLU

0019 Animasyon ve Oyun Tasarımı %50 BURSLU

0020 Mimarlık

0021 İşletme (Türkçe)

0022 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri %50 BURSLU

0023 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0024 Makine Mühendisliği

0025 Hukuk

0026 İngilizce Öğretmenliği

0027 Kamu Yönetimi %100 BURSLU

0028 Mimarlık

0029 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0030 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0031 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)

0032 Hukuk

0033 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0034 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0037 Bankacılık ve Finans %50 BURSLU

0038 Özel Eğitim Öğretmenliği

0039 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0040 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0041 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0042 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0043 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0044 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0045 İşletme

0046 Eczacılık

0047 Eczacılık %100 BURSLU

0048 Beslenme ve Diyetetik %75 BURSLU

0049 Hukuk

0050 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0051 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0052 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0054 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0057 Hukuk

0058 Bankacılık ve Finans %75 BURSLU

0059 Psikoloji

0060 Eczacılık

0061 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU

0062 Endüstri Mühendisliği %75 BURSLU

0063 Eczacılık

0064 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0066 Animasyon ve Oyun Tasarımı

0067 Siyaset Bilimi %100 BURSLU

0068 Hukuk

0069 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0070 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0071 Türkçe Öğretmenliği

0072 Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 BURSLU

0073 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0074 Hukuk

0075 İşletme (Türkçe)

0077 İngilizce Öğretmenliği

0078 Hukuk

0079 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0080 Yazılım Mühendisliği %100 BURSLU

0081 Makine Mühendisliği %75 BURSLU

0082 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0083 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0084 Animasyon ve Oyun Tasarımı %75 BURSLU

0085 Eczacılık

0086 Müzik Öğretmenliği

0087 Bilgisayar Mühendisliği

0088 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %75 BURSLU

0089 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0090 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 BURSLU

0091 Eczacılık

0092 Eczacılık

0093 Psikoloji

0094 Makine Mühendisliği

0095 Eczacılık

0096 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0097 Yazılım Mühendisliği

0098 Yazılım Mühendisliği

0099 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0100 Sinema ve Televizyon %75 BURSLU

0101 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0102 Hukuk

0103 Turizm ve Otel İşletmeciliği %50 BURSLU

0104 Mimarlık %75 BURSLU

0105 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0106 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0107 Hukuk

0108 Hemşirelik İngilizce %50 BURSLU

0109 Eczacılık

0110 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0111 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0112 Bankacılık ve Finans %75 BURSLU

0113 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları %75 BURSLU

0114 Hukuk

0115 Mekatronik Mühendisliği

0116 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) %75 BURSLU

0117 Psikoloji

0118 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri %50 BURSLU

0119 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU

0120 İngilizce Öğretmenliği

0121 Eczacılık

0122 Psikoloji

0123 Aktüerya Bilimler %100 BURSLU

0124 Mütercim Tercümanlık %75 BURSLU

0125 Mimarlık

0126 İşletme

0127 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0128 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0129 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0130 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0131 Sinema ve Televizyon (Türkçe) %75 BURSLU

0132 Psikoloji

0133 Psikoloji (Türkçe)

0134 Bilgisayar Mühendisliği

0135 Psikoloji %50 BURSLU

0136 Yazılım Mühendisliği

0137 Okul Öncesi Öğretmenliği

0138 Okul Öncesi Öğretmenliği

0139 Okul Öncesi Öğretmenliği

0140 Bilgisayar Mühendisliği

0141 Türkçe Öğretmenliği

0142 Okul Öncesi Öğretmenliği

0143 Mütercim Tercümanlık

0144 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ -%100 BURSLU

0145 Hukuk

0146 İşletme %100 BURSLU

0147 Okul Öncesi Öğretmenliği

0148 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik %100 BURSLU

0149 Gastronomi ve Mutfak Sanatları %50 BURSLU

0150 Uluslararası İlişkiler

0151 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0152 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0153 Yazılım Mühendisliği

0154 İşletme %75 BURSLU

0155 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0156 Psikoloji

0157 Yazılım Mühendisliği %75 BURSLU

0158 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0159 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0160 Yönetim Bilişim Sistemleri %75 BURSLU

0161 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0162 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0164 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0165 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0166 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği %100 BURSLU

0167 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0168 İktisat %50 BURSLU

0169 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0170 Makine Mühendisliği %50 BURSLU

0171 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0172 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0173 Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 BURSLU

0174 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0175 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)

0176 Sinema ve Televizyon

0177 İç Mimarlık (Türkçe)

0178 Yazılım Mühendisliği

0179 İşletme %50 BURSLU

0180 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0181 Hukuk

0182 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0183 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0184 Eczacılık

0185 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0186 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0187 İç Mimarlık (Türkçe) %75 BURSLU

0188 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

0189 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0190 Eczacılık

0191 İşletme (Türkçe)

0192 Eczacılık

0193 Müzik Öğretmenliği

0194 Eczacılık

0195 Mimarlık

0196 Eczacılık

0197 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği %50 BURSLU

0198 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0200 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0201 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0202 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0203 Psikoloji (Türkçe)

0204 Eczacılık

0205 Sinema ve Televizyon (Türkçe) %50 BURSLU

0206 Eczacılık

0207 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0208 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0209 Psikoloji (Türkçe)

0210 Okul Öncesi Öğretmenliği %75 BURSLU

0211 Sağlık Yönetimi %75 BURSLU

0212 İnşaat Mühendisliği

0213 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0214 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0215 Eczacılık

0216 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0217 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

0218 Mimarlık

0219 Mimarlık

0220 Mimarlık

0221 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0222 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0223 Yazılım Mühendisliği

0224 İşletme (Türkçe)

0225 Aktüerya Bilimler %75 BURSLU

0226 Psikoloji (Türkçe)

0227 Eczacılık

0228 Eczacılık

0229 Psikoloji (Türkçe) %75 BURSLU

0230 İngilizce Öğretmenliği

0231 Psikoloji %50 BURSLU

0232 Türkçe Öğretmenliği %50 BURSLU

0233 Yeni Medya ve Gazetecilik

0234 Eczacılık

0235 Hukuk

0236 Hukuk

0237 Hukuk

0238 Hukuk

0239 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0240 Hukuk %100 BURSLU

0241 Türk Dili ve Edebiyatı %50 BURSLU

0242 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0243 Yeni Medya ve Gazetecilik %75 BURSLU

0244 Hukuk

0245 Eczacılık %50 BURSLU

0248 Psikoloji

0249 Eczacılık

0250 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

0251 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0252 İşletme

0253 Mütercim Tercümanlık %50 BURSLU

0254 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0255 Hukuk

0256 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0257 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

0258 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0259 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0260 Eczacılık

0261 İlk ve Acil Yardım

0262 Eczacılık

0263 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0264 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0265 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0266 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0267 Bankacılık ve Finans

0268 İnşaat Mühendisliği

0269 Mimarlık

0270 Bilgisayar Mühendisliği

0271 Özel Eğitim Öğretmenliği

0272 Bilgisayar Mühendisliği

0273 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0274 Hukuk

0275 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0276 Mimarlık

0277 Türk Dili ve Edebiyatı %50 BURSLU

0278 Mimarlık

0279 Makine Mühendisliği

0280 Eczacılık

0281 Psikoloji (Türkçe) %75 BURSLU

0282 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0283 Endüstri Mühendisliği %100 BURSLU

0284 Türkçe Öğretmenliği %100 BURSLU

0285 Mimarlık

0286 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0287 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0288 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0289 Yazılım Mühendisliği

0290 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) %100 BURSLU

0291 Psikoloji (Türkçe)

0292 Psikoloji (Türkçe)

0293 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0294 Eczacılık

0295 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0296 İngilizce Öğretmenliği %75 BURSLU

0297 Bilgisayar Mühendisliği %50 BURSLU

0298 İç Mimarlık (Türkçe)

0299 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0300 İktisat

0301 Hukuk

0302 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri %50 BURSLU

0303 Psikoloji

0304 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0305 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)

0306 Bilgisayar Mühendisliği

0307 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0309 Sağlık Yönetimi %50 BURSLU

0310 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

0315 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0316 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0318 Ağız ve Diş Sağlığı %75 BURSLU

0321 Okul Öncesi Öğretmenliği %50 BURSLU

0323 Endüstri Mühendisliği %75 BURSLU

0324 Bankacılık ve Finans

0327 Bilgisayar Mühendisliği %75 BURSLU

0328 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) %100 BURSLU

0329 Bilgisayar Mühendisliği

0330 Özel Eğitim Öğretmenliği

0331 Uluslararası Finans %50 BURSLU

0332 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0333 Mimarlık

0334 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0335 Yazılım Mühendisliği

0336 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %50 BURSLU

0337 Hukuk

0338 Psikoloji

0339 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0340 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0341 Hukuk

0342 Hukuk

0343 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0344 Eczacılık

0345 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0346 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0347 Mütercim Tercümanlık

0348 Mütercim Tercümanlık

0349 Hukuk

0350 Spor Bilimleri %50 BURSLU

0351 Psikoloji

0352 Hukuk

0353 İç Mimarlık (Türkçe)

0354 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0355 Hukuk %50 BURSLU

0356 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri %75 BURSLU

0357 Psikoloji (Türkçe)

0358 Eczacılık

0359 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0360 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

0361 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı %100 BURSLU

0362 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0363 Uluslararası İlişkiler

0364 İlk ve Acil Yardım

0365 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0366 Özel Eğitim Öğretmenliği

0367 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0368 Okul Öncesi Öğretmenliği

0369 Mütercim Tercümanlık

0370 Psikoloji (Türkçe)

0371 Hukuk

0372 Mimarlık

0373 Mimarlık

0374 Psikoloji (Türkçe)

0375 Fizyoterapi

0376 Mütercim Tercümanlık

0377 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0378 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0379 İlk ve Acil Yardım

0380 Hukuk

0381 Hukuk

0382 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

0383 Mekatronik Mühendisliği %75 BURSLU

0384 Yeni Medya ve Gazetecilik

0385 Sağlık Yönetimi %50 BURSLU

0386 Makine Mühendisliği

0387 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0388 Türkçe Öğretmenliği

0389 Mütercim Tercümanlık

0390 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0391 Mütercim Tercümanlık

0392 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0393 İlk ve Acil Yardım

0394 İngilizce Öğretmenliği

0395 Hukuk

0396 Harita ve Kadastro

0397 Spor Bilimleri

0398 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0399 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0400 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0401 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0402 İngilizce Öğretmenliği

0403 Mütercim Tercümanlık %50 BURSLU

0404 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0405 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0406 Okul Öncesi Öğretmenliği

0407 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

0408 Psikoloji (Türkçe)

0409 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0411 İç Mimarlık (Türkçe)

0412 Türk Dili ve Edebiyatı %75 BURSLU

0413 Psikoloji (Türkçe)

0414 Psikoloji (Türkçe)

0415 Psikoloji (Türkçe)

0416 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0417 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0418 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0419 Okul Öncesi Öğretmenliği

0420 Okul Öncesi Öğretmenliği

0421 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0422 Okul Öncesi Öğretmenliği

0423 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0424 Okul Öncesi Öğretmenliği

0425 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0426 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0427 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0428 Siyaset Bilimi

0429 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0430 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0432 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0433 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

0434 Harita ve Kadastro

0435 Hukuk

0436 Mütercim Tercümanlık

0437 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0438 Mimarlık

0439 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %50 BURSLU

0440 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0441 Mimarlık

0442 Mütercim Tercümanlık

0443 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0444 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)

0445 Mütercim Tercümanlık

0446 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

0447 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0448 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0449 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0450 Sağlık Yönetimi

0451 Sağlık Yönetimi

0452 Hukuk

0453 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0454 Bilgisayar Mühendisliği

0455 Spor Bilimleri

0456 Mütercim Tercümanlık

0457 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0458 Özel Eğitim Öğretmenliği

0459 Eczacılık

0460 Eczacılık

0461 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

0462 Eczacılık

0463 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0464 Eczacılık

0465 Beslenme ve Diyetetik

0466 Eczacılık

0467 Eczacılık

0468 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0469 Hukuk

0470 Uluslararası İlişkiler

0471 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0472 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0473 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0474 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0475 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0476 İşletme (Türkçe)

0477 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

0478 Sinema ve Televizyon (Türkçe)

0479 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

0480 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0481 İlk ve Acil Yardım

0482 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0483 Mütercim Tercümanlık

0484 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0485 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0486 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

0487 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0488 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0489 Aşçılık

0490 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

0491 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0492 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0493 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0494 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0495 Eczacılık

0496 Sinema ve Televizyon (Türkçe)

0497 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0498 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

0499 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

0500 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0501 Bankacılık ve Finans

0502 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0503 Müzik Öğretmenliği %75 BURSLU

0504 Eczacılık

0505 Mimarlık

0506 Özel Eğitim Öğretmenliği

0507 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0508 Makine Mühendisliği

0509 Makine Mühendisliği

0510 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)

0511 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

0512 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0513 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

0514 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0515 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0516 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0517 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0518 Spor Bilimleri %75 BURSLU

0519 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0520 Yazılım Mühendisliği

0521 Hukuk

0522 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0523 Ağız ve Diş Sağlığı

0524 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0525 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0526 Spor Bilimleri

0527 Hukuk

0528 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

0529 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0530 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0531 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0532 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

0533 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0534 Özel Eğitim Öğretmenliği

0535 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0536 Eczacılık

0537 Mimarlık

0538 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0539 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0540 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0541 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0542 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0543 İngilizce Öğretmenliği

0544 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0545 Okul Öncesi Öğretmenliği %50 BURSLU

0546 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)

0547 Bankacılık ve Finans

0548 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

0549 Hukuk

0550 Harita ve Kadastro

0551 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0552 Sinema ve Televizyon %75 BURSLU

0553 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

0554 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0555 İç Mimarlık

0556 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0557 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0558 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0559 Bilgisayar Mühendisliği

0560 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0561 Yazılım Mühendisliği

0562 Yönetim Bilişim Sistemleri %50 BURSLU

0563 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0564 Hukuk

0565 Bilgisayar Mühendisliği

0566 Hukuk

0567 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

0568 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0569 Eczacılık

0570 Hukuk

0571 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0572 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0573 İç Mimarlık

0574 Hukuk

0575 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0576 Hukuk

0577 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0578 Mimarlık

0579 Hukuk

0580 Hukuk

0581 Eczacılık

0583 Müzik Öğretmenliği %50 BURSLU

0584 Eczacılık

0585 Animasyon ve Oyun Tasarımı

0586 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0587 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

0588 İlk ve Acil Yardım

0589 Okul Öncesi Öğretmenliği

0590 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)

0591 Kamu Yönetimi

0592 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0593 Hukuk

0595 Gastronomi ve Mutfak Sanatları %75 BURSLU

0596 İngilizce Öğretmenliği

0597 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0598 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0599 Eczacılık

0600 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0601 Özel Eğitim Öğretmenliği

0602 Özel Eğitim Öğretmenliği

0603 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0604 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0605 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0606 İngilizce Öğretmenliği

0607 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0608 Psikoloji (Türkçe)

0609 Hukuk

0610 İç Mimarlık

0611 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0612 Uluslararası İlişkiler

0613 İç Mimarlık

0614 Bilgisayar Programcılığı

0615 Bilgisayar Programcılığı

0616 Bilgisayar Programcılığı

0617 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

0618 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0619 Harita ve Kadastro

0620 Hukuk

0621 Animasyon ve Oyun Tasarımı

0622 Eczacılık

0623 Beslenme ve Diyetetik

0624 Makine Mühendisliği

0625 İktisat %75 BURSLU

0626 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) %50 BURSLU

0627 Eczacılık

0628 Endüstri Mühendisliği %50 BURSLU

0629 İktisat %100 BURSLU

0630 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0631 Hukuk

0632 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0633 Hukuk

0634 Moleküler Biyoloji ve Genetik %75 BURSLU

0635 İşletme %75 BURSLU

0636 Eczacılık

0637 Okul Öncesi Öğretmenliği %100 BURSLU

0638 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0639 Makine Mühendisliği %100 BURSLU

0640 İngilizce Öğretmenliği

0641 Sinema ve Televizyon

0642 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0643 İktisat %75 BURSLU

0644 Spor Bilimleri

0645 İngilizce Öğretmenliği

0646 Yazılım Mühendisliği %50 BURSLU

0647 Türk Dili ve Edebiyatı %75 BURSLU

0648 Yazılım Mühendisliği %50 BURSLU

0649 Özel Eğitim Öğretmenliği

0650 İlk ve Acil Yardım

0651 İşletme (Türkçe)

0652 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0653 Sağlık Yönetimi

0654 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

0655 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0656 İktisat %50 BURSLU

0657 Hukuk

0658 Kamu Yönetimi

0659 Yeni Medya ve Gazetecilik

0660 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0661 Psikoloji (Türkçe)

0662 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0663 İç Mimarlık

0665 Mimarlık

0666 Hukuk

0667 Mimarlık

0668 Spor Bilimleri

0669 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0670 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

0671 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0672 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0673 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0674 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0675 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0676 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0677 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

0678 Bilgisayar Mühendisliği

0679 Spor Bilimleri

0680 Spor Bilimleri

0681 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) %50 BURSLU

0682 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)

0683 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

0684 Psikoloji (Türkçe)

0685 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0686 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0687 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

0688 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0689 Aşçılık

0690 İç Mimarlık (Türkçe)

0691 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

0692 Spor Bilimleri %50 BURSLU

0693 Hukuk

0699 Özel Eğitim Öğretmenliği

0700 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0701 Okul Öncesi Öğretmenliği

0702 İşletme

0703 Mütercim Tercümanlık

0704 Psikoloji

0705 Psikoloji

0707 Ağız ve Diş Sağlığı

0708 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0709 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0711 Okul Öncesi Öğretmenliği

0713 Okul Öncesi Öğretmenliği

0714 Aşçılık

0715 İlk ve Acil Yardım

0717 Okul Öncesi Öğretmenliği

0720 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0722 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0725 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0727 Özel Eğitim Öğretmenliği

0728 Okul Öncesi Öğretmenliği

0729 Okul Öncesi Öğretmenliği

0730 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0731 Eczacılık %50 BURSLU

0732 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)

0733 Hukuk

0735 Animasyon ve Oyun Tasarımı

0736 Müzik Öğretmenliği

0738 Müzik Öğretmenliği

0739 Müzik Öğretmenliği MY PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ - %100 BURSLU

0740 Müzik Öğretmenliği

0742 Animasyon ve Oyun Tasarımı

0743 Turizm ve Otelcilik

0744 Sağlık Yönetimi

0745 Beslenme ve Diyetetik

0746 Türkçe Öğretmenliği

0747 Özel Eğitim Öğretmenliği %50 BURSLU

0748 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

0749 İngilizce Öğretmenliği

0750 Mimarlık

0751 İnşaat Mühendisliği

0752 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %100 BURSLU

0753 Makine Mühendisliği

0754 Psikoloji

0755 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0756 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0757 Eczacılık

0758 Psikoloji

0759 Animasyon ve Oyun Tasarımı

0760 İktisat

0761 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0762 Okul Öncesi Öğretmenliği

0764 Okul Öncesi Öğretmenliği

0765 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0767 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)

0768 Okul Öncesi Öğretmenliği

0769 Animasyon ve Oyun Tasarımı

0770 Özel Eğitim Öğretmenliği

0771 Eczacılık

0772 Özel Eğitim Öğretmenliği

0773 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0774 Okul Öncesi Öğretmenliği

0775 Okul Öncesi Öğretmenliği

0776 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0777 Psikoloji (Türkçe)

0778 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0779 Psikoloji (Türkçe)

0780 Okul Öncesi Öğretmenliği

0781 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

0782 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0783 Ağız ve Diş Sağlığı

0784 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

0785 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

0786 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

0787 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0788 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0789 Özel Eğitim Öğretmenliği

0790 Aşçılık

0791 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0792 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0793 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0794 Spor Bilimleri

0795 Psikoloji

0796 Hukuk

0797 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0798 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0799 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0800 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0801 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %50 BURSLU

0802 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

0804 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0805 İşletme

0806 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0807 Psikoloji (Türkçe)

0808 Spor Bilimleri %100 BURSLU

0809 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0811 İşletme (Türkçe)

0812 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

0813 Hukuk

0814 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0815 Psikoloji

0816 Psikoloji (Türkçe)

0817 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0818 Hukuk

0819 Eczacılık

0820 Ağız ve Diş Sağlığı

0821 İşletme

0822 İşletme

0823 Spor Bilimleri

0824 Okul Öncesi Öğretmenliği

0825 Anastezi

0826 İngilizce Öğretmenliği

0827 Türk Dili ve Edebiyatı

0828 Spor Bilimleri

0829 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

0830 Spor Bilimleri

0831 Mimarlık

0832 Hukuk

0833 Eczacılık

0834 Eczacılık

0835 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0836 Eczacılık

0837 İç Mimarlık (Türkçe)

0838 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0839 İngilizce Öğretmenliği %50 BURSLU

0840 Ağız ve Diş Sağlığı %100 BURSLU

0841 İşletme (Türkçe)

0842 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0843 Bankacılık ve Finans

0844 Yazılım Mühendisliği

0845 Okul Öncesi Öğretmenliği

0846 Mütercim Tercümanlık

0847 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0848 İngilizce Öğretmenliği

0849 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik %50 BURSLU

0850 Sinema ve Televizyon (Türkçe)

0851 Sinema ve Televizyon (Türkçe)

0852 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0853 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

0854 Eczacılık

0855 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0856 Okul Öncesi Öğretmenliği

0857 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0858 İşletme (Türkçe)

0859 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0860 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0861 Okul Öncesi Öğretmenliği

0862 İşletme Mühendisliği

0863 Animasyon ve Oyun Tasarımı

0864 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

0865 Müzik Öğretmenliği %75 BURSLU

0866 Müzik Öğretmenliği

0867 Müzik Öğretmenliği

0868 Eczacılık

0869 Animasyon ve Oyun Tasarımı %50 BURSLU

0870 Psikoloji

0871 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0872 Yazılım Mühendisliği

0873 İlk ve Acil Yardım

0874 Bilgisayar Mühendisliği

0875 Eczacılık

0876 Kamu Yönetimi %50 BURSLU

0877 Sinema ve Televizyon (Türkçe)

0878 Pazarlama

0879 Hukuk

0880 Hukuk

0881 Hukuk

0882 Bilgisayar Mühendisliği %50 BURSLU

0883 İnşaat Mühendisliği

0884 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

0885 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0886 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0887 Eczacılık

0888 Psikoloji

0889 Beslenme ve Diyetetik

0890 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

0891 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0892 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0893 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0894 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0895 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0896 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0897 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0898 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0899 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0900 Spor Bilimleri

0901 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

0902 Psikoloji

0903 Sinema ve Televizyon %50 BURSLU

0904 Psikoloji (Türkçe)

0905 Yeni Medya ve Gazetecilik %50 BURSLU

0906 Psikoloji

0907 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0908 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0909 Psikoloji

0910 Mimarlık

0911 Psikoloji (Türkçe)

0912 Eczacılık

0913 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0914 Mütercim Tercümanlık

0915 Yazılım Mühendisliği

0916 İnşaat Mühendisliği

0917 Hukuk

0918 Yeni Medya ve Gazetecilik

0919 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0920 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0921 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0922 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0923 Psikoloji (Türkçe)

0924 İşletme (Türkçe)

0925 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0926 Eczacılık

0927 Eczacılık

0928 Uluslararası İlişkiler %50 BURSLU

0929 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)

0930 Yeni Medya ve Gazetecilik

0931 Bankacılık ve Finans

0932 Müzik Öğretmenliği

0933 Sinema ve Televizyon (Türkçe)

0934 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0935 Hukuk

0936 İşletme

0937 İlk ve Acil Yardım

0938 Eczacılık

0939 Ağız ve Diş Sağlığı

0940 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0941 İşletme (Türkçe)

0942 İngilizce Öğretmenliği

0943 İşletme (Türkçe)

0944 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0945 Bankacılık ve Finans

0946 Hukuk

0947 Makine Mühendisliği

0948 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0949 Hukuk

0950 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0951 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0952 İşletme (Türkçe)

0953 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0954 Turizm ve Otel İşletmeciliği

0955 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

0956 Sinema ve Televizyon (Türkçe)

0957 Türkçe Öğretmenliği

0958 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

0959 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0960 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

0961 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0962 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

0963 İç Mimarlık %50 BURSLU

0964 Eczacılık

0965 İşletme %50 BURSLU

0966 Psikoloji (Türkçe) %100 BURSLU

0967 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

0968 Sinema ve Televizyon

0969 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0970 Moleküler Biyoloji ve Genetik

0971 İnşaat Mühendisliği

0972 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0973 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0974 Özel Eğitim Öğretmenliği

0975 Yeni Medya ve Gazetecilik

0976 Hukuk

0977 İlk ve Acil Yardım

0978 Bilgisayar Mühendisliği

0979 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

0980 İngilizce Öğretmenliği

0981 Psikoloji

0982 Mütercim Tercümanlık

0983 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

0984 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0985 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

0986 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0987 Hukuk

0988 Mütercim Tercümanlık

0989 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

0990 Mimarlık

0991 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0992 Hukuk

0993 Spor Bilimleri

0994 Mütercim Tercümanlık

0995 İngilizce Öğretmenliği

0996 Psikoloji

0997 Bankacılık ve Finans

0998 Eczacılık

0999 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

1000 İç Mimarlık (Türkçe)

1001 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

1002 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1003 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1004 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1005 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

1006 Müzik Öğretmenliği

1007 Mütercim Tercümanlık

1008 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

1009 Mütercim Tercümanlık

1010 İşletme

1011 Mütercim Tercümanlık

1012 İşletme

1013 Mütercim Tercümanlık

1014 Müzik Öğretmenliği

1015 Uluslararası İlişkiler

1016 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

1017 Mütercim Tercümanlık

1018 Hukuk

1019 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

1020 İşletme (Türkçe)

1021 Sağlık Yönetimi

1022 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1023 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1024 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

1025 Turizm ve Otel İşletmeciliği

1026 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1027 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1028 İşletme

1030 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1031 Psikoloji

1032 Hukuk

1033 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1035 İşletme

1036 Psikoloji (Türkçe)

1037 İç Mimarlık (Türkçe)

1038 Mimarlık

1039 Özel Eğitim Öğretmenliği %50 BURSLU

1040 Bankacılık ve Finans

1041 Özel Eğitim Öğretmenliği %75 BURSLU

1042 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1043 Sağlık Yönetimi

1044 İngilizce Öğretmenliği

1045 Özel Eğitim Öğretmenliği

1046 Yazılım Mühendisliği

1047 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1048 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1049 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

1050 Psikoloji (Türkçe)

1051 İşletme

1052 Hukuk

1053 Hukuk

1054 Turizm ve Otel İşletmeciliği

1055 Hukuk

1057 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı %75 BURSLU

1058 Beslenme ve Diyetetik

1060 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1061 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

1062 Turizm ve Otel İşletmeciliği

1063 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

1064 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)

1065 Animasyon ve Oyun Tasarımı

1066 İç Mimarlık (Türkçe)

1068 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

1069 Hukuk

1072 Hukuk

1073 İşletme (Türkçe)

1075 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1076 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1077 Hukuk

1078 İşletme (Türkçe)

1079 Mimarlık

1080 Bilgisayar Mühendisliği

1081 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1082 Mimarlık

1083 Mimarlık

1084 Hukuk

1085 Türk Dili ve Edebiyatı

1086 İç Mimarlık (Türkçe)

1087 Hukuk

1088 İç Mimarlık %100 BURSLU

1089 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1090 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1091 Bankacılık ve Finans

1092 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) %50 BURSLU

1093 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1094 Uluslararası İlişkiler

1095 İşletme

1096 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

1097 Hukuk

1099 İşletme

1100 Makine Mühendisliği

1101 Bilgisayar Mühendisliği

1102 Okul Öncesi Öğretmenliği

1103 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

1104 Mütercim Tercümanlık

1105 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1107 Makine Mühendisliği

1108 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

1109 İngilizce Öğretmenliği

1110 Özel Eğitim Öğretmenliği

1111 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %75 BURSLU

1112 Eczacılık %75 BURSLU

1113 Hukuk

1114 Psikoloji (Türkçe)

1116 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1117 Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı

1118 Bilgisayar Mühendisliği

1119 Makine Mühendisliği %50 BURSLU

1120 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı %50 BURSLU

1121 İngilizce Öğretmenliği ID PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ - %100 BURSLU

1122 Yazılım Mühendisliği %75 BURSLU

1123 İlk ve Acil Yardım

1124 İç Mimarlık (Türkçe)

1125 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

1126 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

1127 Uluslararası İlişkiler

1128 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 BURSLU

1129 Hukuk

1130 İngilizce Öğretmenliği

1131 Yeni Medya ve Gazetecilik %50 BURSLU

1132 Müzik Öğretmenliği

1133 İngilizce Öğretmenliği %75 BURSLU

1134 Mimarlık

1135 Ameliyathane Hizmetleri

1136 İşletme (Türkçe)

1137 İşletme (Türkçe)

1138 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1139 Bilgisayar Mühendisliği

1140 Spor Bilimleri

1141 Okul Öncesi Öğretmenliği

1142 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1144 Mütercim Tercümanlık %100 BURSLU

1145 Hukuk

1146 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

1147 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1148 Psikoloji (Türkçe)

1149 Eczacılık

1150 Hukuk

1151 Psikoloji (Türkçe)

1152 Makine Mühendisliği

1153 Animasyon ve Oyun Tasarımı %75 BURSLU

1154 Yazılım Mühendisliği

1156 Mütercim Tercümanlık

1157 Eczacılık

1158 Mimarlık

1159 Psikoloji

1160 Sinema ve Televizyon (Türkçe)

1161 Müzik Öğretmenliği

1163 Eczacılık

1164 Ağız ve Diş Sağlığı %75 BURSLU

1165 İnşaat Mühendisliği

1166 Eczacılık

1167 İşletme

1168 İşletme

1169 İşletme

1170 Harita ve Kadastro

1171 Mimarlık

1172 Müzik Öğretmenliği

1173 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1174 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

1175 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1176 Bankacılık ve Finans

1177 Bankacılık ve Sigortacılık

1178 İşletme (Türkçe)

1179 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

1180 Müzik Öğretmenliği

1181 Psikoloji (Türkçe)

1183 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

1184 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1185 Eczacılık

1186 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

1187 Fizyoterapi

1188 Spor Bilimleri

1189 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

1190 Mimarlık

1191 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1192 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1193 Mimarlık

1194 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

1195 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1196 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

1197 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik %50 BURSLU

1199 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

1200 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1201 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1202 Hukuk

1203 İngilizce Öğretmenliği

1204 Uluslararası İlişkiler

1205 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1206 Eczacılık

1207 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri %100 BURSLU

1208 Okul Öncesi Öğretmenliği

1209 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

1210 Hukuk

1214 Hukuk %75 BURSLU

1215 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1216 Animasyon ve Oyun Tasarımı

1217 İktisat

1218 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1219 Hukuk

1220 Yazılım Mühendisliği

1221 Mimarlık %100 BURSLU

1222 Endüstri Mühendisliği

1223 İngilizce Öğretmenliği %50 BURSLU

1224 Yazılım Mühendisliği

1225 İngilizce Öğretmenliği

1226 Mekatronik Mühendisliği

1227 İlk ve Acil Yardım

1228 Müzik Öğretmenliği

1229 Spor Bilimleri

1230 Animasyon ve Oyun Tasarımı

1231 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

1232 İlk ve Acil Yardım

1233 Uluslararası Finans

1234 Eczacılık

1235 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

1236 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

1237 Hukuk %50 BURSLU

1238 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

1239 Mütercim Tercümanlık

1240 İnşaat Mühendisliği

1241 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

1242 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1243 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

1244 Mütercim Tercümanlık

1245 Hukuk

1246 Spor Bilimleri

1247 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1248 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)

1249 Mimarlık

1251 Müzik Öğretmenliği

1252 Yazılım Mühendisliği

1253 Psikoloji

1254 Psikoloji

1255 Sağlık Yönetimi

1256 Hukuk

1257 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 BURSLU

1258 İngilizce Öğretmenliği

1259 İngilizce Öğretmenliği

1260 Yazılım Mühendisliği

1261 Mütercim Tercümanlık

1262 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

1263 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1264 İnşaat Mühendisliği

1265 İç Mimarlık (Türkçe)

1266 Eczacılık

1267 Bankacılık ve Finans

1268 Eczacılık

1269 Hukuk

1270 Eczacılık

1271 Müzik Öğretmenliği

1272 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1273 Psikoloji (Türkçe)

1274 Mimarlık

1275 Hukuk

1276 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1277 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

1278 Psikoloji

1279 İnşaat Mühendisliği %75 BURSLU

1280 Psikoloji

1281 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1282 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

1283 Özel Eğitim Öğretmenliği

1284 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

1285 Eczacılık

1286 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri TM ve GY PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ -%75 BURSLU

1287 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1288 Psikoloji (Türkçe)

1289 Mimarlık

1290 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

1291 Makine Mühendisliği

1292 Hukuk

1293 Hukuk

1294 Hukuk

1295 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1296 Bilgisayar Mühendisliği

1297 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)

1298 Hukuk

1299 Harita ve Kadastro

1300 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

1301 Animasyon ve Oyun Tasarımı

1302 Hukuk

1303 İşletme

1304 İşletme

1305 Mimarlık

1306 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

1308 Psikoloji (Türkçe)

1309 Hukuk

1310 Okul Öncesi Öğretmenliği

1311 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1312 Mütercim Tercümanlık

1313 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

1314 Hukuk

1315 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1316 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1317 İngilizce Öğretmenliği

1318 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1319 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1320 Gastronomi ve Mutfak Sanatları %75 BURSLU

1321 Türk Dili ve Edebiyatı

1322 Psikoloji

1323 Psikoloji

1324 Hukuk

1325 Psikoloji

1327 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1328 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

1329 Yazılım Mühendisliği

1331 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

1332 Hemşirelik İngilizce %50 BURSLU

1333 Hukuk

1334 Yazılım Mühendisliği

1335 Hukuk

1336 Beslenme ve Diyetetik

1337 İngilizce Öğretmenliği

1338 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

1339 Hukuk

1340 Hukuk

1342 Bilgisayar Mühendisliği

1343 Bilgisayar Mühendisliği

1344 Bilgisayar Mühendisliği

1345 Hukuk

1346 Hukuk

1347 Animasyon ve Oyun Tasarımı

1348 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

1349 Hukuk

1351 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1352 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1353 Psikoloji (Türkçe)

1355 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

1356 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1357 Mimarlık

1358 Hukuk

1359 Bankacılık ve Finans %50 BURSLU

1360 Hukuk

1361 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1362 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1363 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

1364 Yazılım Mühendisliği

1365 İngilizce Öğretmenliği

1366 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1367 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon %75 BURSLU

1368 Sağlık Yönetimi

1369 Mimarlık

1370 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

1373 Pazarlama

1374 Bilgisayar Mühendisliği

1375 Spor Bilimleri

1376 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

1377 Spor Bilimleri

1378 Hukuk

1379 Hukuk

1380 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

1381 Eczacılık

1382 Mütercim Tercümanlık

1383 Özel Eğitim Öğretmenliği

1384 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

1385 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1386 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1388 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

1389 Makine Mühendisliği

1390 Makine Mühendisliği

1391 Hukuk %75 BURSLU

1392 Psikoloji

1393 Mütercim Tercümanlık

1394 Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı

1395 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1396 Yeni Medya ve Gazetecilik

1397 Hukuk

1398 Psikoloji (Türkçe)

1400 Okul Öncesi Öğretmenliği

1401 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

1402 Moleküler Biyoloji ve Genetik %50 BURSLU

1403 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1404 Psikoloji

1405 Mekatronik Mühendisliği

1406 Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU

1407 İngilizce Öğretmenliği

1408 Sinema ve Televizyon (Türkçe)

1409 Psikoloji (Türkçe)

1410 Spor Bilimleri %75 BURSLU

1411 Hukuk

1412 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

1413 Özel Eğitim Öğretmenliği

1414 Psikoloji

1415 Hukuk

1416 İngilizce Öğretmenliği

1417 İngilizce Öğretmenliği

1418 İnşaat Mühendisliği

1419 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık %75 BURSLU

1420 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1421 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

1422 Hukuk

1423 Hukuk

1424 Kamu Yönetimi

1426 Okul Öncesi Öğretmenliği

1427 Okul Öncesi Öğretmenliği

1428 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1429 İngilizce Öğretmenliği

1430 Eczacılık

1431 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1432 Sinema ve Televizyon

1433 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

1434 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1435 Hukuk

1436 Mekatronik Mühendisliği %50 BURSLU

1437 Psikoloji (Türkçe)

1438 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1439 Psikoloji

1440 Bankacılık ve Finans

1441 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1442 İnşaat Mühendisliği

1443 Spor Bilimleri

1444 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

1445 İç Mimarlık (Türkçe) %50 BURSLU

1446 Turizm ve Otel İşletmeciliği SY PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ -%75 BURSLU

1447 Psikoloji (Türkçe)

1448 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

1449 Psikoloji

1450 Mimarlık

1451 Uluslararası İlişkiler

1452 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1453 Hukuk

1454 İç Mimarlık (Türkçe) %75 BURSLU

1455 Mimarlık

1456 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

1457 İnşaat Mühendisliği

1458 Psikoloji

1459 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)

1461 İngilizce Öğretmenliği

1462 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1464 Okul Öncesi Öğretmenliği

1465 Yazılım Mühendisliği

1466 Müzik Öğretmenliği %50 BURSLU

1467 Mimarlık

1468 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1469 Eczacılık

1470 Animasyon ve Oyun Tasarımı %100 BURSLU

1471 İşletme

1472 Endüstri Mühendisliği

1473 Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı

1474 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1475 Hukuk

1476 Eczacılık

1477 Eczacılık %75 BURSLU

1478 Eczacılık

1479 Eczacılık

1480 Sağlık Yönetimi

1481 Yeni Medya ve Gazetecilik

1482 Radyoterapi

1483 Mimarlık

1484 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1485 Psikoloji (Türkçe)

1486 Hukuk

1487 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)

1488 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)

1489 Mimarlık

1490 Makine Mühendisliği

1491 İngilizce Öğretmenliği

1492 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1493 İşletme (Türkçe)

1494 Hukuk

1496 Hukuk

1497 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1498 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1499 Animasyon ve Oyun Tasarımı

1500 Psikoloji

1501 Hukuk

1502 Hukuk

1503 İngilizce Öğretmenliği

1504 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1505 İç Mimarlık (Türkçe)

1506 Yazılım Mühendisliği

1507 Uluslararası Finans

1510 Müzik Öğretmenliği

1511 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1513 Yazılım Mühendisliği

1514 Psikoloji (Türkçe)

1515 İlk ve Acil Yardım

1516 Sinema ve Televizyon

1517 İlk ve Acil Yardım

1519 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1520 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1521 Hukuk

1522 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

1523 Hukuk

1524 Mütercim Tercümanlık

1525 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği %50 BURSLU

1526 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

1527 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1528 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1529 İlk ve Acil Yardım

1530 Eczacılık

1531 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı %50 BURSLU

1532 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)

1533 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)

1534 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1535 Anastezi

1536 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1537 Ameliyathane Hizmetleri

1538 İktisat

1539 Hukuk

1540 Bilgisayar Mühendisliği

1541 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği %75 BURSLU

1542 Bilgisayar Mühendisliği

1543 İnşaat Mühendisliği

1544 Mekatronik Mühendisliği

1545 Hukuk

1546 Marmara Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı MF - PUAN TÜRÜ BİRİNCİSİ

1547 Eczacılık

1548 Hukuk

1549 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

1550 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1551 Eczacılık

1553 Aşçılık

1554 Hukuk

1555 Turizm ve Otel İşletmeciliği

1556 Hukuk

1557 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)

1558 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) %50 BURSLU

1559 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

1560 İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

1561 Psikoloji

1562 İşletme

1563 Animasyon ve Oyun Tasarımı

1564 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1566 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

1567 Psikoloji

1568 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

1569 Hukuk

1570 Mimarlık

1571 İşletme (Türkçe)

1572 Hukuk

1573 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe) %75 BURSLU

1574 Mimarlık %50 BURSLU

1575 Türkçe Öğretmenliği

1576 Moleküler Biyoloji ve Genetik %100 BURSLU

1577 Müzik Öğretmenliği

1578 Hukuk

1579 Bilgisayar Mühendisliği

1580 Bilgisayar Mühendisliği

1581 Mimarlık %50 BURSLU

1582 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1583 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

1584 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı %75 BURSLU

1585 Psikoloji

1586 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1587 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

1588 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1589 Sinema ve Televizyon

1590 Hukuk

1591 Hukuk

1592 Ağız ve Diş Sağlığı

1593 İlk ve Acil Yardım

1594 Moleküler Biyoloji ve Genetik

1595 Hukuk

1596 Okul Öncesi Öğretmenliği

1597 Yazılım Mühendisliği

1598 Hemşirelik (Türkçe) %50 BURSLU

1599 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1601 Müzik Öğretmenliği

1602 İşletme (Türkçe)

1603 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1604 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1605 Özel Eğitim Öğretmenliği

1606 Hukuk

1607 Uluslararası İlişkiler

1608 Okul Öncesi Öğretmenliği %75 BURSLU

1609 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1610 İlk ve Acil Yardım

1611 Ağız ve Diş Sağlığı

1612 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1613 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

1615 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi %50 BURSLU

1616 Makine Mühendisliği

1617 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) %50 BURSLU

1618 Hukuk

1619 Mekatronik Mühendisliği %75 BURSLU

1620 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1621 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

1622 İktisat

1623 Siyaset Bilimi

1624 Bilişim Sistemleri Mühendisliği

1625 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları %100 BURSLU

1626 Sağlık Yönetimi

1627 Mütercim Tercümanlık

1628 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1629 Hukuk

1630 Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)

1631 Mütercim Tercümanlık %75 BURSLU

1632 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1633 Uluslararası İlişkiler %100 BURSLU

1634 Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1635 Sinema ve Televizyon (Türkçe)

1636 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)

1637 İnşaat Mühendisliği

1638 Psikoloji



Sınavsız yerleştirme (Tercihlerine göre önlisans programlarına yerleşenler)

0162 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0273 Aşçılık

0275 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0286 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0287 Adalet

0289 Bilgisayar Programcılığı

0308 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0310 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0311 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0312 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0313 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0314 Aşçılık

0315 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0317 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0319 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0320 Bilgisayar Programcılığı

0322 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

0325 İnşaat Teknolojisi

0326 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0352 Turizm ve Otelcilik

0364 Harita ve Kadastro

0396 Harita ve Kadastro

0397 Adalet

0398 Aşçılık

0399 Adalet

0405 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0409 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

0410 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0428 Adalet

0468 Aşçılık

0479 Aşçılık

0481 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0484 Aşçılık

0487 Aşçılık

0488 Aşçılık

0489 Aşçılık

0490 Harita ve Kadastro

0519 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0533 Adalet

0537 İnşaat Teknolojisi

0541 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0542 İnşaat Teknolojisi

0548 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

0551 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0578 İnşaat Teknolojisi

0582 Bilgisayar Programcılığı

0589 Bilgisayar Programcılığı

0592 Turizm ve Otelcilik

0594 İnşaat Teknolojisi

0603 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0606 Aşçılık

0607 Bilgisayar Programcılığı

0613 İnşaat Teknolojisi

0614 Bilgisayar Programcılığı

0615 Bilgisayar Programcılığı

0616 Bilgisayar Programcılığı

0618 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0619 Harita ve Kadastro

0664 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

0665 İnşaat Teknolojisi

0667 İnşaat Teknolojisi

0669 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0670 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

0674 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0675 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0677 Bilgisayar Programcılığı

0683 Adalet

0684 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

0685 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

0689 Turizm ve Otelcilik

0690 İnşaat Teknolojisi

0694 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0696 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0697 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0698 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0710 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0712 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0716 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

0718 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0719 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0720 Turizm ve Otelcilik

0721 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0722 Aşçılık

0723 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0724 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0726 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0774 Turizm ve Otelcilik

0779 Adalet

0782 Aşçılık

0788 Aşçılık

0790 Aşçılık

0846 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0855 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0860 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0879 Adalet

0891 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0892 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0893 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0894 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0895 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0896 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0929 Bilgisayar Programcılığı

0940 Aşçılık

0951 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0952 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

0953 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1027 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1061 Turizm ve Otelcilik

1067 Bilgisayar Programcılığı

1070 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1071 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1074 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1075 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1076 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1081 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1098 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1099 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

1106 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1134 İnşaat Teknolojisi

1142 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1143 Turizm ve Otelcilik

1160 Aşçılık

1169 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1170 Aşçılık

1191 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1198 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1231 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

1232 Turizm ve Otelcilik

1287 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1304 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1319 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1350 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1351 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1354 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1363 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1399 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1434 Aşçılık

1435 Aşçılık

1460 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1463 Turizm ve Otelcilik

1478 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1491 Adalet

1497 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

1506 Bilgisayar Programcılığı

1508 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1509 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1518 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1529 Aşçılık

1553 Aşçılık

1555 Aşçılık

1560 İnşaat Teknolojisi

1563 Bilgisayar Programcılığı

1587 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

1591 Adalet

1598 Aşçılık

1599 Aşçılık

1600 Bilgisayar Programcılığı

1603 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1609 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1611 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1614 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1615 Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

1623 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1627 Aşçılık

