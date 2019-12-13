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Şırınga çikolatalar toplatılıyor

13 Aralık 2019 Cuma 21:34
Şırınga çikolatalar toplatılıyor

Sağlık Bakanlığı Belediyelere ‘Çok İvedi’ Yazısı Gönderdi

Türkiye’de 2 çocuğun ölümüne neden olan ‘Şırınga Çikolata’ olarak adlandırılan ürün, ülke genelinde olduğu gibi İskele ve köylerinde de toplatılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Çok İvedi’ şeklinde diğer belediyeler gibi İskele Belediyesi’ne de bugün (13 Aralık) gönderilen, Müsteşar Mustafa Akçaba imzası taşıyan uyarı yazısı üzerine İskele Belediyesi Zabıta Birimi, denetime çıktı. Vakit kaybetmeden kontrollerine başlayan Zabıta Birimi, tespit ettiği Şırınga tipi çikolatalara el koydu.

ŞIRINGA ÇİKOLATADAN ÜLKEMİZE 36 KOLİ İTHAL EDİLMİŞ

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Çok İvedi’ şeklinde Mustafa Akçaba imzası taşıyan uyarı yazısında şunlara yer verildi: “Ülkemize de 36 koli ithal edilen Bonart marka cream injector (kakaolu fındık kreması) ürüne ait ambalajla ilgili Türkiye’de yaşanan üzücü iki olayın ardından TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ürün güvenliği ile ilgili olarak başlatmış olduğu araştırma sonuçlanana kadar söz konusu ürünlerin piyasa ve okul kantinlerinde satışının durdurulması hususunda bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim.”

ALO ZABITAYA ‘ŞIRINGA ÇİKOLATA’ İHBARI YAPILABİLECEK

İskele Belediyesi Zabıta Birimi Amirliği de yaptığı uyarıda, söz konusu çikolatanın herhangi bir yerde görülmesi durumunda hemen kendilerini 0548 810 11 16 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden ulaşmalarını rica etti.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıŞırınga çikolatalarHaberGündemKıbrısİskele Belediyesi
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