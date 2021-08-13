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Şirket adına satış yapıp, parayı teslim etmediler

13 Ağustos 2021 Cuma 14:38
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Şirket adına satış yapıp, parayı teslim etmediler

(Kamalı Haber)

Müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Fatih Özer ve Kadir Gölbaşı’nın dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Emrah Turgal olguları aktardı. Polis, Zanlılar Fatih Özer ve Kadir Gölbaşı’nın Müstahdem tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 28.07.2021 tarihinde saat 10.20’de Girne’de sakin Cüneyt Alparslan Basar’ın sekreteri olduğu Suser Marks World Trading Co. LTD’e ait Kadir Gölbaşı’nın kullanımında bulunan NJ 615 plakalı Ford Transit marka aracın ön cam iç kısmında zarf içerisinde bulunan 40 bin TL’nin 20 bin TL’sinin sirkat edildiğini belirtti. Polis, soruşturma kapsamında zanlıların 2021 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde şirkete dair yapmış oldukları satışların tahilatlarını yaptıkları halde konu paraları şirkete vermeyerek toplamda 2 bin 933 dolar ve 2 bin 400 TL’yi sirkat ettiklerini tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlıların 3.08.2021 tarihinde meseleyle ilgili olarak zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlıların çalışma izinlerinin iptal edileceği bilgisinin alındığını belirterek, davalarında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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