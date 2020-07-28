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Şirket adına topladığı paraları cebe attı

Lefkoşa’da Berkin & Son Ltd. adına toplamış olduğu paraları cebe atan zanlı B.T tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Temmuz 2020 Salı 14:40
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Şirket adına topladığı paraları cebe attı

Lefkoşa’da Berkin & Son Ltd. adına toplamış olduğu paraları cebe atan zanlı B.T tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Öjen Açıkada, olguları aktardı. Polis, zanlı B.T'nin, 2019 Mayıs ile 2020 Mayıs ayları içerisinde müstahdemi olduğu Lefkoşa’da faaliyet gösteren Berkin & Son Ltd. isimli işyerinde şirket adına toplamda 30 market ve offlicencelara götürmüş olduğu mallara karşılık olarak fatura ve makbuz kesmeden aldığı nakit parayı tasarrufuna geçirdikten sonra, market ve ofilicenceların şirkete olan eski borçlarına karşılık kestiği makbuz aslı ile nüshası arasına karton koymak suretiyle asıl makbuz üzerine yazdığı tutarı tasarrufuna geçirerek nüsha üzerine daha az miktar yazarak ve Lefkoşa’da yol kenarında faturasız tasarrufuna geçirdiği nakit paralar ile ilgili faturalarda sahteleme yapıp ilgili faturaları şirkete tedavüle sürüp, sahtelediği faturalardan 34,363.30 TL, stokta bulunan ve kendisine satış için verilen 20,432.50 TL’lik malları ve henüz net tespit edilemeyen makbuzlarda yaptığı sahtelemeden ise 282 TL nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis,  zanlıların aleyhinde başlatılan tahkikatın sonuçlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, zanlının aleyhinde 2018 yılında Gazimağusa’da Müstahdem Tarafından Sirkat ve Lefkoşa’da tahkikatı süren ve halen Sahtecilik Şubesi’nden rapor beklenene Sahte Belge Düzenlemek, Sahtekârlıkla Mal Temini, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürmek, Başkasının Kimliğine Bürünmek ve Sahtekârlıkla Kayıt Sağlamak meseleleri olduğunu söyledi. Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 kefilin 150 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 25 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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