Şirketin yatırım paralarını cebe atmış

Havadis gazetesinde yer alan Devrim Demir'in haberine göre; Haspolat’da faaliyet gösteren Tüfekçi LTD. isimli işyerinde sigorta ve ihtiyat sandığını yatırmak için aldığı paraları cebe atan zanlı Enver Şoföroğlu tutuklandı.

Şoföroğlu, 2016-2017 yılları içerisinde çalışanların sigorta ve ihtiyat sandığını yatırmak için aldığı toplam 326 bin 656 bin TL parayı zimmetine geçirdi.

Aleyhinde başlatılan soruşturma tamamlanan zanlı, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Şikâyet üzerine tutuklandı

Polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı.

Kunduracı, zanlı Enver Şoföroğlu’nun Haspolat’da faaliyet gösteren Tüfekçi Ltd’de 2016-2017 yılları içerisinde muhasebeci olarak çalıştığı dönemde çalışanların Sigorta ve İhtiyat Sandığı paralarını yatıracağı gerekçesi ile almış olduğu toplamda 326 bin 656 TL nakit parayı konu dairelere yatırmayarak zimmetine geçirdiğini söyledi.

Kunduracı, olayın polise gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Ercan Kunduracı soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.