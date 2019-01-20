Sırt ağrısı sebebiyle koluna 18 ay boyunca kendi spermini enjekte etti

İrlanda'nın başkenti Dublin'de adı açıklanmayan 33 yaşındaki bir hasta, kronik sırt ağrısı şikayetiyle doktora gitti.

Doktorlar, hastanın ön kolunda ciddi şekilde şişlik ve kızarıklık olduğunu fark etti.

​Yapılan tetkiklerde hastanın sırt ağrısını geçireceği düşüncesiyle 18 ay boyunca koluna kendi spermini enjekte ettiği ve deri altı enfeksiyonuna yakalandığı ortaya çıktı.Vaka raporunda hastanın herhangi bir tıbbi öneri almaksızın böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

Doktorların enjekte edilen spermi deri altından çıkarmak istediği ancak adamın tedavi olmadan hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Hastayla ilgilenen doktor Lisa Dunne, daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını ve spermin insan damarlarına veya kaslarına enjekte edilmesinin etkileri konusunda daha önce hiçbir test yapılmadığını açıkladı.