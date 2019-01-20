Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-postanıza dikkat edin! Gmail hacklendi...
E-postanıza dikkat edin!
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
iPhone'larda bir dönemin sonu geldi!
WhatsApp'ta yeni hata! Eski mesajlar yeniden ortaya çıkıyor…
WhatsApp'ta yeni hata!
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı artık bir yumurtaya ait
Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı
banner40

Sırt ağrısı sebebiyle koluna 18 ay boyunca kendi spermini enjekte etti

İrlanda'da 33 yaşındaki bir hastanın, sırt ağrılarını dindirmek için herhangi bir tıbbi öneri almadan 18 ay boyunca koluna kendi spermini düzenli olarak enjekte ettirdiği ortaya çıktı. Vaka raporuna göre, adamın başvurduğu bu yöntem başka sağlık sorunlarına neden oldu.

20 Ocak 2019 Pazar 17:56
Sırt ağrısı sebebiyle koluna 18 ay boyunca kendi spermini enjekte etti

İrlanda'nın başkenti Dublin'de adı açıklanmayan 33 yaşındaki bir hasta, kronik sırt ağrısı şikayetiyle doktora gitti.

Doktorlar, hastanın ön kolunda ciddi şekilde şişlik ve kızarıklık olduğunu fark etti.

banner41
​Yapılan tetkiklerde hastanın sırt ağrısını geçireceği düşüncesiyle 18 ay boyunca koluna kendi spermini enjekte ettiği ve deri altı enfeksiyonuna yakalandığı ortaya çıktı.Vaka raporunda hastanın herhangi bir tıbbi öneri almaksızın böyle bir yönteme başvurduğunu belirtti.

Doktorların enjekte edilen spermi deri altından çıkarmak istediği ancak adamın tedavi olmadan hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Hastayla ilgilenen doktor Lisa Dunne, daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını ve spermin insan damarlarına veya kaslarına enjekte edilmesinin etkileri konusunda daha önce hiçbir test yapılmadığını açıkladı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Sırt Ağrısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılyürek:Federal Kıbrıs ve Federal Avrupa için çalışacağım
Kızılyürek:Federal Kıbrıs ve Federal Avrupa için çalışacağım
Kuzey Kore'den kaçıp yıllarca Çin'de pornografik yayına zorlandılar
Kuzey Kore'den kaçıp yıllarca Çin'de pornografik yayına zorlandılar
DP Aşağı ve Yukarı Bostancı kongrelerini gerçekleştirdi
DP Aşağı ve Yukarı Bostancı kongrelerini gerçekleştirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim