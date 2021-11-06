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Sırtlanlarda koronavirüs tespit edildi

ABD’nin Denver Hayvanat Bahçesi’ndeki iki sırtlanda corona virüs tespit edildiği açıklandı. Duyurulan vakalar dünyada sırtlanlarda tespit edilen ilk Covid-19 vakaları oldu.

06 Kasım 2021 Cumartesi 14:26
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Sırtlanlarda koronavirüs tespit edildi
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ABD’de yapılan açıklamada Denver Hayvanat Bahçesi’ndeki sırtlanlarda corona virüs tespit edildiği bildirildi.

Ulusal veteriner laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada, Denver Hayvanat Bahçesi'ndeki iki sırtlanın corona virüs testinin pozitif çıktığı, kaydedilen vakaların dünyada bu canlı türünde kayda geçen ilk vakalar olduğu belirtildi.

Tesisteki aslanların hastalanmasının ardından benekli sırtlanlar da dahil olmak üzere hayvanat bahçesindeki çeşitli hayvanlardan alınan örnekler sonrası tespit edilen vakaların Colorado Eyalet Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda yapılan testler sonucunda ortaya çıktığı vurgulandı.

Hayvanat bahçesinin yaptığı bir diğer açıklamada ise, iki sırtlanın yanı sıra 11 aslan ve iki kaplanın da virüs testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada “Sırtlanlar, şarbon, kuduz ve distemper hastalığına karşı oldukça toleranslı oldukları bilinen, sert, dayanıklı hayvanlardır” ifadeleri kullanılırken, “Sağlıklılar ve tamamen iyileşmeleri bekleniyor” denildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, 22 yaşındaki Ngozi ve 23 yaşındaki Kibo sırtlanların hafif uyuşukluk, biraz burun akıntısı ve ara sıra öksürük gibi hafif semptomlar yaşadığını söyledi.

Açıklamada, "Artık birden fazla rapora dayanarak diğer birçok türün Covid-19'a duyarlı olabileceğini biliyoruz ve 3 bin hayvanımızın ve 450 farklı türümüz için en üst düzeyde özen ve önlemi kullanmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Cuma günü yayımlanan yazıda, bilim insanlarının hayvanlardaki corona virüs enfeksiyonlarını keşfetmeye devam ettiği ancak mevcut bilgilere dayanarak, hayvanların virüsü insanlara bulaştırma riskinin düşük olduğunun altı çizildi.

Anahtar Kelimeler:
SırtlanKoronavirüs
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