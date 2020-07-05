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Şişede durduğu gibi durmadı!

Girne Mete adanır caddesinde dün gece meydana gelen kazada bir araç yıl kenarında park halinde duran taksiye çarptı.

05 Temmuz 2020 Pazar 13:40
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Şişede durduğu gibi durmadı!

Girne Mete adanır caddesinde dün gece meydana gelen kazada bir araç yıl kenarında park halinde duran taksiye çarptı.

Görgü tanıklarına göre çarpan aracın sürücüsü alkollü iken, kazada bir kişi hafif yaralandı.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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