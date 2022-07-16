Şişede durduğu gibi durmadı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı H.T'nin Sirkat, Kasti Hasar ve Sarhoşluk suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 16.07.2022 tarihinde, saat 03.30 raddelerinde, Lefkoşa'da, Güzelyurtta sakin H.T'nin (E-30) nefesinde 225 promil alkol tesiri altında sarhoş bir vaziyette, Lefkoşa’da sakin Mustafa Şen'e ait EV 447 plakalı Nissan aracı sirkat edip, konu aracın vites kutusunu ve arka tamponunu kasten hasara uğrattığını anlattı.

Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali tespit edilip tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğundan bu aşamada 3 gün süre daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

