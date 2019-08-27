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“Sis”in ilk bölümünün gala gecesi yarın akşam

27 Ağustos 2019 Salı 16:13
“Sis”in ilk bölümünün gala gecesi yarın akşam

Uyuşturucu konusunda farkındalığı yükselmek amacıyla hazırlanan Kuzey Kıbrıs’ın ilk web dizisi “Sis”in ilk bölümü tamamlandı.
Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre,“Düşişleri Film ve Reklam Ajansı”nın profesyonel çekimler sonucunda hazırladığı “Sis” dizisinin ilk bölümünün Gala Gecesi yarın akşam yapılacak. 
Gala, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da gerçekleştirilecek. 

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Anahtar Kelimeler:
HaberSsKKTC
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