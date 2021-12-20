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Sıtkı Öztekin: Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkına her zaman güven verecek

Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B terör örgütü tarafından şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 çocuk şehit Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde düzenlenen devlet şehit cenaze töreni ile defnedildi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 16:30
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Sıtkı Öztekin: Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkına her zaman güven verecek
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Gazimağusa'da yer alan Muratağa Sandallar Şehitliği'nde düzenlenen törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öner Sennaroğlu, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Türkiye'nin KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti KKTC Temsilcisi Sıtkı Öztekin, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile şehit yakınları katıldı.

AK Parti KKTC Temsilcisi Sıtkı Öztekin cenaze töreni sonrası yaptığı basın açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve istikrarlı duruşuyla Kıbrıs Türk halkına her zaman güven verecek ve bu vahşetin bir daha yaşanmasına müsaade etmeyecektir.” diyerek, Muratağa Sandallar Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı, dernek yetkilileri ve şehit yakınları ile tek tek görüşerek, baş sağlığı diledi.

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