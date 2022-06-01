Sivil Büyü Yerel Eylem Desteği taleplere açıldı

Sivil Büyü Yerel Eylem Desteği taleplerinin, 20 Temmuz’a kadar yapılabileceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, AB tarafından finanse edilen Sivil Büyü Yerel Eylem Desteği’ne kriterlere uygun aktivistler ve sivil toplum örgütleri, 30 Mayıs – 20 Temmuz tarihleri arasında talep çağrısı yapabilecek.

Onaylanan her uygun çalışma için bin 200 Euro'ya kadar aynı destek ve 5 güne kadar uzman desteği sağlanacağı kaydedilen açıklamada, Sivil Büyü Yerel Eylem Desteği kapsamında desteklenmeye uygun görülen çalışmaların süresinin en fazla 4 ay olabileceği ve en geç 31 Mart 2023 tarihinde tamamlanması gerektiği de aktarıldı.

Sivil Büyü’nün hedefleri ve sağlanacak destekler için aranan zorunlu kriterlerin de paylaşıldığı açıklamada, detaylı bilgi için Yerel Eylem Desteği Rehberi’ne https://civicspace.eu/belgeler/yerel-eylem-destek-talep-rehberi/ adresinden ulaşılabileceği belirtildi.