Sivil müfettişler bugün göreve başlıyor

Atakan, her türlü uygunsuzluğun rapor edileceğini ve cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Atakan ayrıca otobüs, minibüs, dolmuş, turistik ve taksi kullananların, aracın trafik güvenliği bakımından tehlike oluşturacak bir durumu varsa (herhangi bir eksiği) veya şoförün hız limiti aşımı, alkollü araç kullanma, tehlikeli sürüş ve duraklar dışında gelişigüzel yolcu indirip yolcu alma gibi trafik ve can güvenliğini tehlikeye atan davranışların 1181 numaralı telefona şikayet edinilebileceğini hatırlattı.

Atakan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Bakanlığımıza bağlı Trafik Dairesi’nin yolcu gibi toplu ulaşım araçlarına binip denetleme yapacak sivil müfettişleri bugün itibariyle göreve başlıyor. Her türlü uygunsuzluk anında tespit ve rapor edilecek. Cezai işlem uygulanacak. Ayrıca vatandaşlarımızın bu alandaki her türlü şikayetleri için 7/24 hizmet verecek ücretsiz 1181 Alo Ulaşım hattı devrede.”