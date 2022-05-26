Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Kendi kendine zarar verdi!
Kendi kendine zarar verdi!

“Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2022” Tatbikatı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  başarılı şekilde icra edilen tatbikatın gerçekleşmesinde katkı koyan başta Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

26 Mayıs 2022 Perşembe 18:22
33 Okunma
“Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2022” Tatbikatı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, oluşabilecek doğal afetlerde ülkedeki potansiyelin ve gücün en iyi şekilde koordine edildiğini kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Metehan bölgesinde yapılan “Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2022” tatbikatını izleyen Tatar, “Sayenizde, bu gibi durumlarda koordinasyonun sağlanabileceğini, halkımızı korumak adına yapılan çalışmaların ne kadar önemli ve değerli olduğunu hep birlikte izledik ve gurur duyduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  başarılı şekilde icra edilen tatbikatın gerçekleşmesinde katkı koyan başta Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Tatar, ülkede olabilecek doğal afetlerde halkı koruyabilmek, önlem alabilmek ve hazırlıklı olabilmek için potansiyelin, güç kabiliyetinin en iyi şekilde koordine edildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine de teşekkür eden Tatar, böyle bir çalışmanın insansız hava araçları (İHA) ile havada takip edilmesini, bölgenin ekrandan izlenmesinin sağlandığını ifade ederek “Bu da gücümüze güç katıyor.” şeklinde konuştu.

Tatar, tatbikatın sonunda arama kurtarma sergisini, mobil üniteleri ve kabul merkezini ziyaret etti. Tatbikatı izleyen konuklara, sahra mutfağında pişen yemeklerden de ikram edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girişimcilik projesi kapsamında hibe almaya hak kazananlar açıklandı
Girişimcilik projesi kapsamında hibe almaya hak kazananlar açıklandı
"Toplam 4271 test yapıldı, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır."
"Toplam 4271 test yapıldı, 36 pozitif vakaya rastlanmıştır."
Cumhurbaşkanı Tatar'dan muhalefete sert eleştiri
Cumhurbaşkanı Tatar'dan muhalefete sert eleştiri










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim