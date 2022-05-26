“Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2022” Tatbikatı tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, oluşabilecek doğal afetlerde ülkedeki potansiyelin ve gücün en iyi şekilde koordine edildiğini kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın Metehan bölgesinde yapılan “Sivil Savunma Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı -2022” tatbikatını izleyen Tatar, “Sayenizde, bu gibi durumlarda koordinasyonun sağlanabileceğini, halkımızı korumak adına yapılan çalışmaların ne kadar önemli ve değerli olduğunu hep birlikte izledik ve gurur duyduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başarılı şekilde icra edilen tatbikatın gerçekleşmesinde katkı koyan başta Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

Tatar, ülkede olabilecek doğal afetlerde halkı koruyabilmek, önlem alabilmek ve hazırlıklı olabilmek için potansiyelin, güç kabiliyetinin en iyi şekilde koordine edildiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine de teşekkür eden Tatar, böyle bir çalışmanın insansız hava araçları (İHA) ile havada takip edilmesini, bölgenin ekrandan izlenmesinin sağlandığını ifade ederek “Bu da gücümüze güç katıyor.” şeklinde konuştu.

Tatar, tatbikatın sonunda arama kurtarma sergisini, mobil üniteleri ve kabul merkezini ziyaret etti. Tatbikatı izleyen konuklara, sahra mutfağında pişen yemeklerden de ikram edildi.