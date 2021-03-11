Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

SİVİL SAVUNMA ENVANTERİNE 9 METRELİK DENİZ BOTU KATTI

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), 2020 yılı projeleri kapsamında bir adet fiber tabanlı 9 metrelik deniz botunu envanterine kattığını duyurdu.

11 Mart 2021 Perşembe 14:35
380 Okunma
SİVİL SAVUNMA ENVANTERİNE 9 METRELİK DENİZ BOTU KATTI

SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre,  24 kişi taşıma kapasitesine sahip olan bot,  9 metre uzunluğunda, 500 HP motor gücünde  ve her türlü kötü hava koşullarında bile kullanılabilecek özelliğe sahip.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca; personelin dalış eğitimleri, arama kurtarma faaliyetleri ve acil durumlarda denizde müdahale imkan kabiliyetini arttırmak maksadıyla alımı yapılan deniz botu bugün teslim alındı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev karantinası uygulamaya girdi! İşte detaylar...
Ev karantinası uygulamaya girdi! İşte detaylar...
“BÖBREK HASTALIĞI İLE İYİ YAŞAMAK”
“BÖBREK HASTALIĞI İLE İYİ YAŞAMAK”
“İTHALAT YÜZDE 20 DARALDI; İHRACATTA YÜZDE 22 ARTIŞ YAŞANDI”
“İTHALAT YÜZDE 20 DARALDI; İHRACATTA YÜZDE 22 ARTIŞ YAŞANDI”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim