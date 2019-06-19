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Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi hizmet belgesi takdim törenleri başladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, halk örgütü kadrolarında görevli 1959 doğumlu halk örgütü mükelleflerine yönelik hizmet belgesi takdim törenleri başladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:44
Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi hizmet belgesi takdim törenleri başladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hizmet belgesi takdim törenlerinin ilki, dün Güzelyurt Bölge Müdürlüğü mükelleflerine yönelik olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rauf R. Denktaş Konferans Salonu’nda 20.00 ile 22.00 saatleri arasında icra edildi.

Bu yıl düzenlenecek törenlerde toplam 576 mükellefe hizmet belgesi takdim edilecek.
Hizmet belgesi takdim törenleri programı şöyle:

“Yarın akşam Girne Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak GAÜ-Spectrum Kongre Salonu Karaman / Girne’de,
25 Haziran 2019 Salı akşamı Gazimağusa ve İskele Bölge Müdürlükleri bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı / Gazimağusa’da,
27 Haziran Perşembe akşamı ise Lefkoşa Bölge Müdürlüğü bünyesindeki halk örgütü mükelleflerine yönelik olarak, YDÜ Büyük Kütüphane, Salon-4 Dikmen / Lefkoşa’da icra edilecektir.
Törenlerde, halk örgütü mükelleflerine, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından hizmet belgesi ve plaket takdim edilecek”
(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Sivil Savunma
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