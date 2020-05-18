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Sivil Savunma iftar yemeği verecek

İftar çadırı kurulmayacak, evlere servis yapılacak

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:03
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Sivil Savunma iftar yemeği verecek

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, ilçelerde iftar yemeği düzenleyecek. İlk iftar yemeği bu akşam Gazimağusa bölgesinde Tirmen ve Yamaçköy’de gerçekleştirilecek.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iftar çadırı kurulmayacak. Her gün bir ilçede hazırlanacak iftar yemeği, ilgili belediye başkanlıkları ve muhtarlıklarla koordineli olarak Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığınca paket servis olarak evlere dağıtılacak.

Sivil Savunma’nın iftar programı şöyle:

18 Mayıs: Gazimağusa bölgesinde Tirmen ve Yamaçköy

19 Mayıs: İskele bölgesinde Pamuklu, Zeybekköy ve Sazlıköy

20 Mayıs: Girne bölgesinde Bahçeliköy

21 Mayıs: Güzelyurt bölgesinde Lefke

22 Mayıs: Lefkoşa bölgesinde Değirmenlik

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