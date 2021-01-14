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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oy birliği ile onaylandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 18:30
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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesi oy birliği ile onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçesi çerçevesinde Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı için öngörülen 44 Milyon TL tutarındaki ödeneği oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’a sevk etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısına ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında komite toplantısında, davetli olarak Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Bütçe Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlar yer aldı.

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