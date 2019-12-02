Sivil Savunma Teşkilatı 20 yıl aradan sonra Lefke'de hizmet verecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı madde madde oylandı. Yasanın ivediliği olmadığı için yasanın geneli bir sonraki birleşimde oylanacak.

BÜYÜKOĞLU: BU YASA İLE LEFKE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AÇILABİLECEK

Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarı üzerinde ilk sözü alan HP milletvekili Hasan Büyükoğlu da, Sivil savunma teşkilat başkanlığının gündelik yaşam içinde halkın ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, bu yasa ile Lefke bölge müdürlüğünün açılabileceğini kaydetti.

ANGOLEMLİ: LEFKE TAM ANLAMIYLA İLÇE YAPILMADI

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, ilçe yapılan Lefke’nin tam anlamıyla ilçe yapılamadığını ifade ederek, eksiklerin tamamlanmasını ve Lefke’nin tam anlamıyla tüm kurumlarıyla halka hizmet verecek şekilde ilçe yapılması gerektiğini söyledi.

GÜNDÜZ: BÖLGENİN İHTİYACI VAR

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Lefke’ye sivil savunma teşkilat başkanlığının kurulmasının bu yasa ile mümkün olacağını ifade ederek, bölgenin ihtiyacına işaret etti. Gündüz, kurumun ekip ve ekipmanla donatılıp bölgeye hizmet vermesinin sağlanmasını da istedi.

ÇALUDA: POLİS MÜDÜRLÜĞÜ DE İLÇEYE GETİRİLMELİ

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda da, 20 yıl aradan sonra değişiklik yapılan yasa ile kurumun Lefke’de hizmet vereceğini ifade ederek, bundan mutluluk duyduklarını ancak Lefke’ye mahkeme öncelikli olmak üzere tüm kurumların ve polis müdürlüğünün ilçeye getirilmesini talep etti.



Genel Kurul toplantısı daha sonra tamamlandı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.