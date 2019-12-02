Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Sivil Savunma Teşkilatı 20 yıl aradan sonra Lefke'de hizmet verecek

Lefke'ye 20 yıl aradan sonra Sivil Savunma Teşkilat Müdürlüğü kurulmasını sağlayacak yasanın önü açıldı. 

02 Aralık 2019 Pazartesi 16:57
Sivil Savunma Teşkilatı 20 yıl aradan sonra Lefke'de hizmet verecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı madde madde oylandı. Yasanın ivediliği olmadığı için yasanın geneli bir sonraki birleşimde oylanacak. 

BÜYÜKOĞLU: BU YASA İLE LEFKE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AÇILABİLECEK
Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarı üzerinde ilk sözü alan HP milletvekili Hasan Büyükoğlu da, Sivil savunma teşkilat başkanlığının gündelik yaşam içinde halkın ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, bu yasa ile Lefke bölge müdürlüğünün açılabileceğini kaydetti. 

ANGOLEMLİ: LEFKE TAM ANLAMIYLA İLÇE YAPILMADI
TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, ilçe yapılan Lefke’nin tam anlamıyla ilçe yapılamadığını ifade ederek, eksiklerin tamamlanmasını ve Lefke’nin tam anlamıyla tüm kurumlarıyla halka hizmet verecek şekilde ilçe yapılması gerektiğini söyledi. 

GÜNDÜZ: BÖLGENİN İHTİYACI VAR
UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Lefke’ye sivil savunma teşkilat başkanlığının kurulmasının bu yasa ile mümkün olacağını ifade ederek, bölgenin ihtiyacına işaret etti. Gündüz, kurumun ekip ve ekipmanla donatılıp bölgeye hizmet vermesinin sağlanmasını da istedi. 

ÇALUDA: POLİS MÜDÜRLÜĞÜ DE İLÇEYE GETİRİLMELİ
UBP Milletvekili Aytaç Çaluda da, 20 yıl aradan sonra değişiklik yapılan yasa ile kurumun Lefke’de hizmet vereceğini ifade ederek, bundan mutluluk duyduklarını ancak Lefke’ye mahkeme öncelikli olmak üzere tüm kurumların ve polis müdürlüğünün ilçeye getirilmesini talep etti. 
 

Genel Kurul toplantısı daha sonra tamamlandı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak. 

Anahtar Kelimeler:
Sivil Savunma Teşkilatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten yangına karşı tedbir çağrısı
Polisten yangına karşı tedbir çağrısı
Ulaştırma Bakanı Atakan: AtlasGlobal için kriz masası oluşturuldu
Ulaştırma Bakanı Atakan: AtlasGlobal için kriz masası oluşturuldu
Dikkat elektrik kesintisi var!
Dikkat elektrik kesintisi var!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim