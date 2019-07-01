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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın “Yurt İçi Kültür Gezisi” sona erdi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda düzenlediği ilkokullar arası resim, ortaokul ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan ve derslerinde başarılı olan öğrencilere yönelik düzenlenen “Yurt İçi Kültür Gezisi” sona erdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:49
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın “Yurt İçi Kültür Gezisi” sona erdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından görevli personelin de bulunduğu toplam 37 kişilik kafilenin katıldığı gezi 25 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yurtiçi Kültür Gezi programı çerçevesinde tarihi ve kültürel yerler ziyaret edildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kafile gezi programı süresince Boğaz Şehitliği, St. Hilarion Kalesi, Girne Kalesi, Bellapais Manastırı, Karaoğlanoğlu Şehitliği, Barış ve Özgürlük Müzesi ve Anıtı, Girne Kordon Boyu ve Antik Limanı, Erenköy Şehitliği ve Müzesi, Yeşilırmak Şehitliği, Lefke ve Gemikonağı Göletleri, Cengiz Topel Anıtı, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın ve Dr. Fazıl Küçük’ün kabirleri, Barbarlık Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Sivil Savunma Arama-Kurtarma Şube Müdürlüğü, Yiğitler Burcu, Mevlevi Tekkesi, Derviş Paşa Konağı, Büyük Han, Arasta, Selimiye Camii ve Bedesten, Hazreti Ömer Türbesi, Tatlısu Halk Eğitim Merkezi, Tarihi Un Değirmeni, Cam Teras, Minia Kıbrıs Müzesi, Çiftlikdüzü Kazı Alanı, Kantara Kalesi, Erenköy Şehitliği, Karpaz Gate Marina, Dipkarpaz,, Apostolos Andreas Manastırı, Zafer Burnu,  Gazimağusa Muratağa-Sandallar Şehitliği ve Katliam Çukuru, St. Barnabas Manastırı ve Müzesi, Salamis Antik Kenti, Othello Kalesi, Canbulat Müzesi, Lala Mustafa Paşa Camii, Venedik Sarayı, Namık Kemal Zindanı, Çanakkale Şehitliği ve Anıtı, Geçitkale Şehitliği, Taşkent Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi, YDÜ Klasik ve Spor Araba müzesi ve YDÜ Modern Sanat Müzesini ziyaret etti.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Sivil Savunma Teşkilatı
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