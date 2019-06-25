Sivil Savunma Teşkilatı'nın yurt içi kültür gezisi başladı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığından görevli personelin de bulunduğu toplam 37 kişilik kafilenin katıldığı ve bugün başlayan gezi 1 Temmuz’a kadar sürecek.

Geziye, ilkokullar arası “resim”, ortaokul ve liseler arası “şiir" ve "kompozisyon" yarışmalarında derece alan ve derslerinde başarılı olan öğrenciler katılıyor.

Yurt İçi Kültür Gezisi programı çerçevesinde tarihi ve kültürel yerlerin ziyaret edilmesinin yanı sıra, öğrenciler ateş gecesi, plaj etkinlikleri ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma Şube Müdürlüğü’nde tırmanma duvarına tırmanarak eğlenme fırsatı bulacak.

Kafilenin gezi programı süresince ziyaret edeceği yerler şöyle:

Bugün: “Boğaz Şehitliği, St. Hilarion Kalesi, Girne Kalesi, Bellapais Manastırı, Karaoğlanoğlu Şehitliği, Barış ve Özgürlük Müzesi ve Anıtı, Girne Kordon Boyu ve Antik Limanı.”

26 Haziran Çarşamba: “Erenköy Şehitliği ve Müzesi, Yeşilırmak Şehitliği, Lefke ve Gemikonağı Göletleri, Cengiz Topel Anıtı.”

27 Haziran Perşembe: “Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın ve Dr. Fazıl Küçük’ün Kabirleri, Barbarlık Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Sivil Savunma Arama-Kurtarma Şube Müdürlüğü, Yiğitler Burcu, Mevlevi Tekkesi, Derviş Paşa Konağı, Büyük Han, Arasta, Selimiye Camii ve Bedesten.”

28 Haziran Cuma: “Hazreti Ömer Türbesi, Tatlısu Halk Eğitim Merkezi, Tarihi Un Değirmeni, Cam Teras, Minia Kıbrıs Müzesi, Çiftlikdüzü Kazı Alanı, Kantara Kalesi.”

29 Haziran Cumartesi: “Erenköy Şehitliği, Karpaz Gate Marina, Dipkarpaz, Apostolos Andreas Manastırı, Zafer Burnu.”

30 Haziran Pazar: “Gazimağusa Muratağa-Sandallar Şehitliği ve Katliam Çukuru, St. Barnabas Manastırı ve Müzesi, Salamis Antik Kenti, Othello Kalesi, Canbulat Müzesi, Lala Mustafa Paşa Camii, Venedik Sarayı, Namık Kemal Zindanı, Çanakkale Şehitliği ve Anıtı, Geçitkale Şehitliği.”

1 Temmuz Pazartesi: “Taşkent Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi, YDÜ klasik ve Spor Araba müzesi ve YDÜ Modern Sanat Müzesi.”

Yurtiçi Kültür Gezisi 1 Temmuz Pazartesi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nda verilecek öğle yemeğinin ardından, öğrencilerin ailelerine teslim edilmesiyle son bulacak.