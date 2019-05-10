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Sivil Savunma yarışmaları ödül töreni yapıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile ortak düzenlediği ilkokullar arası "Resim", ortaokul ve liseler arası "Şiir" ve "Kompozisyon" yarışmalarının ödül töreni,  Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında gerçekleştirildi.

10 Mayıs 2019 Cuma 10:29
Sivil Savunma yarışmaları ödül töreni yapıldı
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu yarışmaların amacı, toplumun geleceği olan gençlerin doğru bilgiye giden yoldaki araştırmacı yönlerini geliştirmek, sevgi, saygı, kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunmak ve toplum sorunları ile ilgili sorumlu bir birey olmalarını sağlamak.
Törende; yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilerin yanı sıra, sergiye değer ve mansiyon ödülüne layık görülen öğrencilerle, öğretmen, okul müdürleri ve jüri üyeleri de dahil olmak üzere toplam 95 kişiye takdir ve teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler takdim edildi.
Yarışmalar sonrasında dereceye giren okul ve öğrenciler şöyle;
4 VE 5 YAŞ GRUBU RESİM YARIŞMASI
Birinci Sena Kızıltaş Girne Maarif Anaokulu, İkinciBerfin Yurt Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu,  Üçüncü    Buse Azeri Fazıl Plümer Anaokulu,  Sergiye Değer Armin Özaydınlık Girne Maarif Anaokulu, Simay Şanlıer Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu,  Mansiyon Emir Kabakulak Girne Maarif, Anaokulu, Murat Berk Bucak Girne Maarif Anaokulu
 1-2-3- SINIF RESİM YARIŞMASI 
Birinci Arınç Okur Final Okulları, İkinci Ghina Bawa’neh Final Okulları, Üçüncü Doğa Ahmet Avcıl Yakın Doğu İlkokulu, Sergiye Değer Fahir Ata Hançer Final Okulları, Tutku Karabaşak Lapta İlkokulu, Arina Akdemir Doğa Internationa l School, Mansiyon Maram Elfagıeh Final Okulları, Kuzey Turanlı Doğa International  School 

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4-5 SINIF RESİM YARIŞMASI 
Birinci Irmak İmam Final Okulları, İkinci    Yağmur Anic Dörtyol İlkokulu, İkinci Simay F. Beyzade Lapta İlkokulu, Üçüncü Müsteyde  Özmatyatlı    Yakın Doğu İlkokulu, Sergiye Değer Akile Çizer Doğancı İlkokulu, Zara Ayşe Başman Final Okulları, Ayşe Çizenel    Necat British College, Mansiyon Yusuf Nadi Necat British College, Mahmut Akbulut    Karşıyaka Merkez İlkokulu 
ORTAOKULLAR ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER
Birinci Yaren Yıldırım Sigara ve Alkolün Zararları Lapta Yavuzlar Lisesi, İkinci Savaş Ergülen Koca Yürekli Cesur Devler Levent College, Üçüncü Miraç Buhur Bağımlı Olma Özgür Ol Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Jüri Özel Ödülü Saadet Akbulut  Annem ve Sigara Lapta Yavuzlar Lisesi 
LİSELER ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER
Birinci Emine Çetinkaya    Bir Dumandan Daha Fazlası Bekirpaşa Lisesi, İkinci Ceren Yılmaz     Beyaz Zehir Levent College,  Üçüncü Helin Su Ulvi Ölüme Damla Damla Levent College, Üçüncü Emine Akçaylı    İçimizdeki Boşluk Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Jüri Özel Ödülü Cansu Bilgin Sesimi Duyan Var Mı? Türk Maarif Koleji
ORTAOKULLAR ARASI ŞİİR YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER
Birinci Yusuf Kazma Vatan Sevgisi Lapta Yavuzlar Lisesi, İkinci Mustafa Kabiştepe Kıbrıs’ım Şht.Turgut Ortaokulu, Üçüncü Ekin Kelmen Uyan Da Bak Şehidim Gazimağusa Türk Maarif Koleji , Jüri Özel Ödülü Kezibantalya Başkurt  Vatanım  Bayraktar Ortaokulu 

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Sivil Savunma Y
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