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“Siyaset artık dört duvar arasında geçirilecek bir süreç değildir”

UBP Girne milletvekili adayı Doç. Dr. Münevver Çağın, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 09:47
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“Siyaset artık dört duvar arasında geçirilecek bir süreç değildir”
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ÖZEL HABER

UBP Girne milletvekili adayı Doç. Dr. Münevver Çağın, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Neden milletvekili adayı olduğunu anlatan Çağın, 21 yıllık bir bürokrasi ve akademik hayatının olduğunu söyleyerek, Denktaş döneminden bu yana müzakere sürecinin içerisinde yer aldığı söyledi. Kıbrıs konusundaki teknik konulara hâkim olduğunu ve cumhurbaşkanlığında farklı görevlerde yer aldığını kaydeden Çağın, “Artık daha cesaretli politikalar izlenmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu yüzden aday oldum” dedi. 


Çağın, “Siyaset artık dört duvar arasında geçirilecek bir süreç değildir. Dünya değişti, politikalar değişti. Artık iletişim çağındayız. Güncel hayatı hem bürokrasi için hem de halk için kolaylaştırmamız gerekiyor. Ben dört duvar arasında oturan bir vekil olmayacağım. Dört duvar arasına sıkışarak yeni politikalar üretemeyiz. Her zaman halkın içerisinde olacağım ve ben halkımızı dinleyeceğim. Mecliste komitelerde yer alırken halkımızın sorunlarını gözeterek ve dünyayı da izleyerek yeni yasalar üretilmesi gerekiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Münevver Çağın
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