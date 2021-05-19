Siyaset ve futbol!

PAEEK ya da Yunanca yazılışı ile ΠΑΕΕΚ…

PAEEK nedir?

Podosfairiki Athlitiki Enosi Eparxeias Kerynias…

Türkçe?

Girne Bölgesi Futbol ve Spor Birliği…

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Allah Allah!

Girne’de böyle bir kulüp ya da birlik mi var?

Girne Bölgesi’nin futbol takımları arasında, “PAEEK” ne arar?

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Haklısınız!

Bu takım, 47 yılıdır göçmen!

Ve 47 yıldır hep alt liglerde mücadele ederken, 2020 – 2021 futbol sezonunda, Kıbrıs 2. Ligi Şampiyonu oldu.

Yani 1974 sonrası ilk kez 1. Lig takımı oldu…

69 yıllık bir kulüp…

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Güney’de göçmen takım çok…

Mesela Nea Salamina…

Bu sene 2. Lig’e düştü…

Mağusa takımı…

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Anorthosis, önemli kulüpler arasında, Maraş’ın eski zenginler kulübü…

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Bir göçmen takım daha…

Doksa THOİ Katokopias…

Doksa Thriskeftiku Orthodoksu İdrimatos Katokopias…

Biz kısaca Gadagopya diyoruz!

Bizim Zümrütköy canım!

Bu takım da, 1974 sonrası serçe uçuşu mesafesinde, iki dakika uzağa taşındı… Şu anda Peristerona’da faaliyetlerini yürütüyor…

Sahi bizim Zümrütköy’deki takım ne oldu?

En son BTM’deydi galiba!

Güney’deki Doxa ya da Doksa Katakopia, son hafta kümede kalmayı başardı…

Bu sezon da 1. Lig’de oynayacak!

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Ve son bir takımdan bahsedeyim…

Digenis Akritas Morphou…

Ne yazık ki bu sezon 2’lig’den düşenler arasında yer aldı…

Şu anda adı Güzelyurt olan kasabanın 1931’de kurulan ve 1974’te göç eden kulübü…

Adı çok ilginç!

Digenis Akhritas Morphou!

Digenis Akritas, 10’uncu Yüzyıl kahramanı!

Kimisine göre bir Yunan kahramanı ama kimi kaynaklara göre, adı aslında Basil!

Ve hatta bazı kaynaklara göre, “Battal Gazi!”

Karışık bir olay.

Biz Battal Gazi’yi Cüneyt Arkın’ın filmlerinden tanıyoruz…

Herkesi öldüren ve tüm güzel kadınların aşık olduğu Osmanlı yiğidi…

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Bu arada belirtelim, Digenis ya da Dighenis, Albay Grivas’ın EOKA’daki kod adıydı…

Akritas ise EOKA’cıların “Türkleri toplu imha planı”na verilen isimdi.

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Milliyetçilik taaa 30’lu yıllarda Rumların içlerine öyle işlemiş ki, spor kulübünün adını böyle yazmışlar…

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Neyse, biz PAEEK’e geri dönelim…

PAEEK, 1974’ün hemen öncesinde, Kuzey coğrafyasındaki üç çim sahadan birinin sahibiydi…

Ötekinin sahibi Digenis Akritas Morphou’ydu…

Bir tane de Lysi’de vardı… Yani sonradan adını Akdoğan koyduğumuz köyde…

Lysi’nin gece maçı oynanması için projektörleri de mevcuttu…

Üçü de savaştan sonra ganimet olarak bize kaldı…

Lysi’dekine bakamadık, kurudu…

Şu anda patates tarlası oldu mu olmadı mı bilemiyorum!

Veya bir torpilliye yap – sat yapması için verildi mi onu da bilmiyorum!

Ya da askeri tesis!

Bilemediniz bir ilahiyat kolejciği!

Olmadı “UBP’li gençlere kırsal kesim arsası!”…

-*-*-

Geçtik!

Efendim, PAEEK bu sene 2. Lig Şampiyonu oldu ya; kutlamaları da bizim bazı milliyetçi noktalarda olaya sebebiyet verdi.

Neden?

Çünkü özel t-shirt bastırdılar ve üzerine “unutma” anlamına gelen “Then Sehno” (Δεν ξεχνώ) yazdılar…

Ve bir de Kıbrıs haritası koyup, Kuzey haritasından, Güney’e doğru kan akan görüntüyü yerleştirdiler…

-*-*-

Siyaset mi yapıyorlar?

Zaten hep yapıyorlardı!

Çünkü Rumların neredeyse tüm futbol kulüplerinin asıl hedefi, EOKA’nın silahlı örgütlenmesine kılıf uydurmak, onları gizlemek veya EOKA’ya karşı mücadele edenleri saklamak, örgütlemekti…

En bilinen EOKA’cı kulüp APOEL’dir mesela…

En bilinen EOKA karşıtı, komünist kulüp ise Omonia…

Ki Omonia bu yılın şampiyonudur ve Kıbrıs’ı, Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek…

Belki de Beşiktaş’ın rakibi de olacak…

KKTC kulüpleri mi?

Bu sene pandemi dolayısıyla maç yapamadılar.

Çünkü kulüplerin de, federasyonun da, devletin de sporculara PCR yaptıracak parası yoktu!

-*-*-

Peki biz siyaset yapıyor muyuz?

Canım bizde de kulüpler siyasetin merkezidir…

Ancak Güney’deki kadar siyasi ağırlığı olmadı.

Ama yine de Çetinkaya’yı bu konudan ayrı tutmak lazım çünkü TMT’nin takımı olarak kabul edilir.

Bizde, Omonia – APOEL gibi bir yapılanmada, özellikle “Omonia” tipi örgütlenmenin adresi, Türk Eğitim Birliği’ydi ki TMT tarafından kapatıldı dersem, bir çok kişi eminim huylanacaktır.

-*-*-

Neyse!

Öyle veya böyle…

Evet, Güney’de 47 yıl sonra ilk kez şampiyon olup 1. Lig’e terfi eden PAEEK’in “Unutma” diye mesaj yayınlaması kesinlikle siyasidir!

-*-*-

Peki, Rum kulüp yöneticilerinin veya devletinin, “unutma” siyaseti “haksız” ve de “yanlış” bir siyaset midir?

-*-*-

Kimse kusura bakmasın ama “unutalım” mı diyorsunuz?

Yani Baf Ülkü Yurdu unutsun mu?

Doğan Türk Birliği da mı unutsun?

Peki Türk Ocağı Limasol?

Mandirga Yeşilova, Alsancak Yeşilova mı olmalı?

Larnaka Gençler Birliği mi yoksa İskele Gençler Birliği mi?

Trikomo mu?

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü mü yoksa Güzelyurt Yılmaz Spor Kulübü mü?

Binatlı mı Polemitya mı?

Ah bu Kıbrıs sorunu ah!

-*-*-

Doğan, Ocak, Ülkü Yurdu, Polemitya, Gençler Birliği taraftarları “unuttu” diye biz üzülüyoruz; sizin tavsiyeniz “unutun, unutun” mudur?

-*-*-

Ben de size diyorum ki; biz bu davayı, bize geçmişimizi unutturmaya çalıştığınız için kaybettik; Rumlar ise “unutmadıkları” için hep kazandılar, kazanıyorlar!

-*-*-

Sonra meselenin bir de öteki konusu var ki bence en acısıdır…

Kıbrıs davası, “milli bir dava “mıdır?

Eğer “milli dava” ise hiç bir şey bu davadan daha önde olmamalıdır değil mi?

-*-*-

O zaman neden hiçbir Türkiye takımı, bizimle çullisine, üstü çıplak dahi olsa maç yapamıyor?

Para cezasından mı korkuyor?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ya da her hangi bir kulübün alacağı ceza; bizim çektiklerimizden daha çok mu önemli?

-*-*-

“Futbolu, sporu siyasete karıştırmamak lazım!”

Öyle mi?

Peki, siz demiyor musunuz ki, “ambargolar ve izolasyonlar altında eziliyoruz?”…

Ezilmememiz için ne yaptınız?

Şiir mi okudunuz?

Yoksa göndere bayrak çekip marş mı söylediniz?

-*-*-

Siyasetse siyaset!

Futbolsa futbol!

Ama, Dünya’da siyasetten uzak hiçbir şey yoktur ve “bize haklı olduğumuzu anlatarak, hatta bizi haklı olduğumuza inanmaya zorlayarak” siyasette maç kazanılmayacağı da bir gerçektir!